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Written By: Vidya Sharma | Published : May 26, 2026 4:57 PM IST
Medically Verified By: Dr. Mukesh Pandey
12 Saal Ki Bachi Ko Mirgi Ke Daure Kyu Aate The: मिर्गी के दौरों को अंग्रेजी में एपिलेप्सी कहा जाता है। यह तब होता है जब दिमाग के न्यूरोन्स के बीच कम्यूनिकेशन खराब हो जाता है। वैसे तो इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे जैनेटिक कारण, सिर में कोई गहरी व गंभीर चोट लगना, स्ट्रोक या ट्यूमर होना आदि। साथ ही यह तब आते हैं जब व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में नींद पूरी न करे, तेज रोशनी में रहे, उसे अधिक स्ट्रेस हो और वह एल्कॉहल या नशीरी दवाओं का अधिक सेवन करता हो और अचानक छोड़ दे। इस दौरान दिन में 2-3 बार दौरे पड़ना सामान्य है, लेकिन अगर किसी को 13-15 बार फिट्स आना नॉर्मल नहीं है।
जी हां, और ऐसा ही एक भारत में एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के पास आया। जहां किर्गिस्तान की एक 12 साल बच्ची मिर्गी के दौरों से परेशान थी। आयशा (बच्ची का बदला हुआ नाम) पिछले 7–8 सालों से बार-बार एपिलेप्सी के गंभीर दौरों से परेशान थी। वह भारत आई और भारत में एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गईं, जहां जांच के बाद उन्हें VNS थेरेपी देना तय किया गया। वीएनएस यानी कि वेगस नर्व स्टिमुलेशन थेरेपी। यह क्या होती है? बच्ची का इलाज कैसे हुआ, इलाज के दौरान क्या समस्याएं आईं?क्या मिर्गी के दौरे के लिए VNS थेरेपी एक मात्र विकल्प है या फिर इसके और भी कई इलाज हैं? आज हम इन सब विषयों के बारे में जानने वाले हैं।
आलिया सात-आठ साल से रोजाना लगभग 10–15 फिट्स सह रही थीं, जिससे उनकी जिंदगी बहुत बुरी तरह प्रभावित हो गई थी। उन्हें ज्यादातर दौरे रात में आते थे, जिसके कारण परिवार के लोगों को उनकी देखभाल और निगरानी के लिए पूरी रात जागना पड़ता था। भारत में एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के पास आने के बाद बच्ची ने न्यूरोसर्जीरी विभाग के डायरेक्टर एवं एचओडी डॉक्टर मुकेश पांडे से सलाह ली। उन्होंने उसकी बीमारी की पूरी जांच की। डॉक्टर पांडे के अनुसार
Image Credit- ChatGPT
वह आगे बताते हैं कि बच्ची पहले से कई तरह की एंटी-एपिलेप्टिक दवाएं ले रही थी, लेकिन उसकी हालत में कोई खास सुधार नहीं हो रहा था। बीमारी इतनी गंभीर थी कि वह घर तक सीमित हो गई थी। उसकी पढ़ाई, दोस्तों से मिलना-जुलना, खेलना और सामान्य बचपन लगभग प्रभावित हो चुके थे।
डॉक्टर ने बताया कि "डॉक्टरों की टीम ने बच्ची के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट की प्लानिंग की। उसका इलाज वेगस नर्व स्टिम्युलेशन (VNS) थेरेपी के जरिए किया गया। इस थेरेपी प्रोसेस में वेगस नर्व से एक खास टूल जोड़ा जाता है। यह नस शरीर की कई जरूरी एक्टीविटीड को कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाती है। बैटरी से चलने वाला यह उपकरण छाती की त्वचा के नीचे लगाया जाता है, जो कंट्रोल्ड इलेक्टिकल सिगनल भेजकर मिर्गी के दौरों को कम करने और कंट्रोल करने में मदद करता है।
जब हमने डॉक्टर से आलिया की वेगस नर्व स्टिम्युलेशन थेरेपी के सक्सेस रेट की बात की तो उन्होंने बताया कि "प्रक्रिया के एक हफ्ते के अंदर ही बच्ची के मिर्गी के दौरे लगभग 90% तक कम हो गए। बैटरी की लास्ट सेटिंग पूरी होने तक उसकी हालत में सुधार देखा गया और अब वह काफी बेहतर स्थिति में है। बच्ची के सफल इलाज से उसके परिवार को बड़ी राहत और खुशी मिली है।
यह तो सही आलिया की केस स्टडी है, लेकिन आपको मन में अभी भी कई सवाल होंगे। हमारे भी थे, इसलिए बच्ची की समस्या से जुड़ी अधिक जानकारी पाने के लिए हमने एशियन हॉस्पिटल में न्यूरोसर्जीरी विभाग के डायरेक्टर एवं एचओडी डॉ. मुकेश पांडे से बात की। उनसे कई सवाल किए, जिनके जवाब उन्होंने दिए।
"बच्ची ड्रक रेसिस्टेंस और और जटिल एपिलेप्सी से पीड़ित थी, जिसमें मस्तिष्क के दोनों हिस्सों से दौरे शुरू हो रहे थे। नॉर्मल मिर्गी में दौरे दिमाग के किसी एक हिस्से से शुरु होते हैं और दवाओं से कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन इस बच्ची की स्थिति अधिक गंभीर थी क्योंकि उसे रोजाना 10–15 दौरे पड़ रहे थे और लंबे समय तक दवाओं के बावजूद कंट्रोल नहीं हो पा रहे थे।"
"VNS थेरेपी इसलिए की गई क्योंकि बच्ची कई एंटी-एपिलेप्टिक मेडिसिन लेने के बावजूद लगातार दौरे झेल रही थी। जांच में यह भी सामने आया कि दौरे दिमाग के दोनों हिस्सों से जुड़े हुए थे, जिसके कारण ट्रेडिशनल सर्जरी सुटेबल विकल्प नहीं बन पा रही थी। ऐसे में VNS ही एकमात्र प्रभावी और कम आक्रामक विकल्प माना गया।"
"PET-CT और MRI जांच में दौरों के दोनों हिस्सों में असामान्य गतिविधियां और गड़बड़ियां दिखाई दीं, जिनसे संकेत मिला कि मिर्गी के दौरे किसी एक स्थान से नहीं बल्कि दोनों ओर से शुरू हो रहे थे। आखिर में यह निष्कर्ष निकाला गया कि इलाज किया जाए और वो भी VNS थेरेपी के जरिए।"
"वेगस नर्व स्टिम्युलेशन थेरेपी में छाती की त्वचा के नीचे एक छोटा बैटरी से चलने वाला उपकरण लगाया जाता है, जो वेगस नर्व के जरिए कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिक सिगनल भेजता है। ये संकेत दिमाग की एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं और दौरे आने की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को कम करने में मदद करते हैं। इसका उद्देश्य मिर्गी को पूरी तरह खत्म करना नहीं, बल्कि उसे बेहतर ढंग से कंट्रोल करना होता है।"
"यह थेरेपी में हर मरीज के लिए नहीं है। इसे आमतौर पर उन मरीजों के लिए अपनाई जाती है जिनपर दवाएं असर नहीं करती हैं या जिनके लिए मिर्गी सर्जरी संभव या सुरक्षित विकल्प नहीं होती। खासतौर से Drug-Resistant Epilepsy और जटिल मामलों में यह थेरेपी उपयोगी साबित हो सकती है, जो कि आलिया के इलाज के लिए चुनी गई।"
"सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि मिर्गी का सोर्स दिमाग के किसी एक हिस्से तक सीमित नहीं था। जब दोनों हिस्से प्रभावित हों, तब सर्जरी द्वारा किसी एक हिस्से को टार्गेट करना मुश्किल और रिस्की हो सकता है। ऐसे में ऐसा उपचार चुनना जरूरी था जो मस्तिष्क की व्यापक असामान्य गतिविधि को नियंत्रित कर सके और मरीज की सुरक्षा भी सुनिश्चित करे। VNS थेरेपी इसी कारण उपयुक्त विकल्प साबित हुई।"
आलिया की तरह और भी बच्चे हैं जो इस तरह के मिर्गी के दौरों का सामना कर रहे हैं। यह एशियन हॉस्पिटल की यह केस स्टडी बताती है कि अब हर बीमारी या समस्या का इलाज आसानी से संभव है। अगर आपके बच्चे या किसी एपिलेप्सी मरीज को अधिक मात्रा में मिर्गी के दौरे आ रहे हैं तो एक बार सही डॉक्टर के पास जाएं। हो सकता है यह सिर्फ मिर्गी से कुछ ज्यादा ही हो।
डिस्क्लेमर: मिर्गी के दौरे सामान्य से लेकर गंभीर हो सकते हैं। अगर आपके बच्चे को दौरे पड़ते हैं, तो इस स्थिति की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। अगर बच्चे को एक दिन में कई बार दौरे पड़ते हैं, तो वीएनएस थेरेपी की मदद ली जा सकती है। हालांकि, डॉक्टर ही मरीज की स्थिति के अनुसार सही इलाज का सुझाव देते हैं। जब दवाएं काम नहीं करती हैं, तब वीएनएस थेरेपी की मदद ली जाती है। हालांकि, ज्यादातर मामलों में मिर्गी के दौरों को दवाइयों से ही नियंत्रित कर लिया जाता है।