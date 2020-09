Vitamin D deficiency: शरीर की कार्यपप्रणालियों को सही तरीके से काम करने के लिए उन्हें पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। विटामिन्स, मिनरल्स, पानी, प्रोटीन, फैट के अलावा कई प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता शरीर को पड़ती है। शरीर को इन पोषक तत्वों की आपूर्ति भोजन के माध्यम से होती है। वहीं इन पोषक तत्वों की कमी के कारण शरीर में कई प्रकार के बदलाव होेने लगते हैं और कई हेल्थ प्रॉब्लम्स इनके लक्षणों के तौर पर दिखायी देने लगती हैं। Also Read - इन 5 कारणों से ना होने दें शरीर में विटामिन डी की कमी

विटामिन डी हमारे शरीर के लिए एक ऐसा ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी विटामिन (Vitamin D) है। विटामिन डी हमारी हड्डियों को मज़बूत बनाता है और साथ ही हेयर फॉल (Hair Fall Causes) और फ्रैक्चर जैसी समस्याओं से बचाता भी है। इन दिनों पूरी दुनिया के लोग कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) से जूझ रहे हैं। इस इंफेक्शन से बचने के लिए अच्छी रोग-प्रतिरोधक शक्ति ही मददगार है। ऐसे में अपने इम्यून सिस्टम (Immune System) को मज़बूत बनाने के लिए लोग हर संभव कोशिश कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि विटामिन डी आपकी रोग-प्रतिरोधक शक्ति यानि इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। इसी तरह विटामिन डी अन्य कई पोषक तत्वों को काम करने और शरीर को उनका पूरा लाभ उठाने में भी सहायता करता है। इसीलिए, जब शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो, कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। (Vitamin D deficiency in Hindi) Also Read - Vitamin D and Covid-19: क्या विटामिन डी की कमी से बढ़ सकता है कोविड-19 का ख़तरा ?

क्या है शरीर के लिए विटामिन डी के फायदे ?( benefits of Vitamin D):

जोड़ों, पैरों के टखनों और एडियों में होने वाले दर्द से बचाता है विटामिन डी

बैक पेन नहीं होता (Ways to deal Back Pain)

दांत मज़बूत बनते हैं (Tips for Strong teeth)

आंखों की रोशनी बढ़ती है

सेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं कम (Ways to treat Sex Problems Naturally)

कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों का ख़तरा होता है कम

कोलोन और ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम होता है

विटामिन डी की कमी के लक्षण

तनाव

मूड खराब होना

चिड़चिड़ापन महसूस करना

जोड़ों में दर्द

थकान

घाव भरने में बहुत अधिक समय लगना

विटामिन डी कमी के कारण होती हैं ये हेल्थ प्रॉब्लम्स (Vitamin D Deficiency):

मेंटल हेल्थ पर पड़ सकता है असर

विटामिन डी की कमी वाले लोगों को डिमेंशिया, डिप्रेशन, मल्टीपल स्केलेरोसिस, साइकोसिस होने का डर रहता है। इसी तरह, सिज़ोफ्रेनिया जैसे विभिन्न न्यूरोलॉजिकल बीमारियों (Neurological Diseases) का ख़तरा बढ़ जाता है।

हाई ब्लड शुगर

एशियाई क्षेत्र में लोगों में लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां बहुत अधिक बढ़ रही है। खासकर, हाई ब्लड शुगर लेवल यानि डायबिटीज़ के लिए भारत और दक्षिण एशिया का क्षेत्र गढ़ माना जाता है। विटामिन डी की कमी ‘टाइप 2 डायबिटीज’ का एक कारण हो सकती है। जी हां, विभिन्न स्ट़डीज़ में कहा गया है कि जिन लोगों के शरीर में विटामिन डी का स्तर अच्छा होता है, उन्हें डायबिटीज़ का ख़तरा बहुत कम रहता है। (Ways to prevent Type 2 Diabetes)

बच्चों में बढ़ता है ब्लड प्रेशर का ख़तरा

प्रेगनेंसी में महिलाओं को विटामिन डी सप्लीमेंट्स (Vitamin D in Pregnancy) दिए जाते हैं। ताकि, विटामिन डी की कमी से निपटा जा सके। दरअसल, भ्रूण के सही विकास के लिए विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है। जबकि, छोटे बच्चों को अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो, उन्हें हाई ब्लड प्रेशर (High Blood Pressure) की समस्या हो सकती है। कुछ रिसर्च इस बात का दावा करती हैं कि, गर्भावस्था में और जन्म के बाद के शुरुआती समय में बच्चे की विटामिन डी खुराक का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। वर्ना इसकी कमी से आगे चलकर बच्चों के लिए ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ सकता है। (Why Vitamin is important for kids)

हेयर फॉल (Hair Fall Reasons)

विटामिन डी की कमी का असर हमारे बालों पर पड़ता है। जब, शरीर में विटामिन डी कम हो जाता है तो, हेयर फॉल की समस्या बढ़ जाती है।

