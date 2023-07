धीरे-धीरे शरीर को खोखला बना देती हैं इस विटामिन की कमी, इन लक्षणों को देखते ही तुरंत खाना शुरू कर दें यें चीजें

Vitamin B12 Deficiency : शरीर में विटामिन बी12 की कमी के कारण कई तरह के लक्षण दिख सकते हैं। आइए जानते हैं इसके लक्षण और कैसे करें पूर्ति?

Vitamin B12 Deficiency : विटामिन B12 की कमी से क्या दिक्कत होती है?, क्या आपके मन में इस तरह का सवाल आता है? शायद नहीं। अक्सर हम में से कई लोग सिर्फ कुछ ही पोषक तत्वों के बारे में जानते हैं और उसकी कमी को दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे शरीर को लगभग सभी पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिससे शरीर की परेशानियां कम से कम हो सकें। विटामिन बी12 की बात करें, तो यह एक ऐसा विटामिन है तो आपके शरीर की तमाम परेशानियों को दूर कर सकता है। शरीर में अगर विटामिन बी12 की कमी हो जाए, तो इसकी वजह से कई तरह की समस्याएं जैसे- कब्ज, दस्त, भूख न लगना, थकान, शरीर के अलग-अलग हिस्सों में दर्द, हाथ-पैरों में झुनझुनी, सुन्नता इत्यादि ( What happens when vitamin B12 level is low? ) महसूस हो सकता है। ऐसे में इस विटामिन की पूर्ति करना बहुत ही जरूरी है। आज हम आपको विटामिन बी12 की कमी से शरीर में दिखने वाले लक्षण और इसकी कैसे करें पूर्ति के बारे में विस्तार से बताएंगे। आइए जानते हैं विटामिन बी12 की कमी को किस तरह से दूर करें?

विटामिन बी12 की कमी से सिरदर्द

अगर आपको अक्सर सिरदर्द की परेशानी रहती है, तो यह विटामिन बी12 की कमी का कारण (What are the warning signs of vitamin B12 deficiency? ) हो सकती है। दरअसल, विटामिन बी12 हमारे नर्वस सिस्टम और ब्रेन हेल्थ को बढ़ावा देने में प्रभावी होता है। ऐसे में अगर इसकी कमी हो जाए, तो सिरदर्द की परेशानी होने लगती है। ऐसे में इसकी पूर्ति करना जरूरी होता है।

ध्यान केंद्रित न कर पाने का कारण हो सकता है विटामिन बी12 की कमी

कामकाम में अच्छे से ध्यान केंद्रित करने में परेशानी का कारण शरीर में विटामिन बी 12 की कमीहो सकती है। इसकी वजह से कभी-कभी भ्रम की स्थिति भी पैदा हो सकती है। साथ ही याददाश्त क्षमता पर भी असर पड़ता है। इसलिए अगर आपको इस तरह के लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो अपना विटामिन बी12 की कमी के बारे में जांच कराएं।

TRENDING NOW

विटामिन बी12 की कमी से हो सकती है थकान

शरीर में रेड ब्लड सेल्स को हेल्दी बनाए रखने के लिए विटामिन बी12 की जरूर होती है। अगर इस विटामिन की कमी हो जाए, तो रेड ब्लड सेल्स पर असर पड़ता है। इसलिए शरीर में काफी ज्यादा थकान और कमजोरी जैसा महसूस होता है। इसलिए बार-बार थकान होने पर अपना ब्लड टेस्ट तुरंत कराएं

हाथ-पैरों में झनझनाहट होना

सोते या फिर बैठते समय अगर आपको हाथ-पैरों में झनझनाहट सी महसूस हो रही है, तो यह शरीर में विटामिन बी12 की कमी की ओर इशारा कर सकता है। ऐसे स्थिति में शरीर के कई अन्य हिस्से भी प्रभावित होते हैं।

इसके अलावा अन्य लक्षण जैसे- मुंह में छाले पड़ना, स्किन का रंग पीला होना, खुजली इत्यादि दिख सकते हैं। ऐसी स्थिति में इस विटामिन की कमी को दूर करना बहुत ही जरूरी है।

You may like to read

विटामिन बी12 के लिए क्या खाएं?

शरीर में विटामिन बी12 की कमी को दूर करने के लिए सबसे पहले डॉक्टर की सलाह पर सप्लीमेंट्स लेना शुरू करें। इसके अलावा आप कुछ हेल्दी आहार जैसे- भीगे बादाम, दही, अंडे, सैल्मन फिश, लिवर, कलेजी इत्यादि का सेवन करें। इससे काफी हद तक विटामिन बी12 की कमी को दूर किया जा सकता है।

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं। शरीर में किसी भी तरह के बदलाव या लक्षण दिखने पर आपको अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह लेने की जरूरत होती है, ताकि आपकी बिगड़ती स्थिति में तुरंत इलाज शुरू किया जा सके।

RECOMMENDED STORIES