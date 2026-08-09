हाथ-पैरों में ये बदलाव दिखें तो सावधान! कहीं Vitamin B12 की कमी तो नहीं?

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Written By: Ashu Kumar Das | Published : August 9, 2026 8:02 AM IST
Medically Verified By: Dr Prashant Sinha
डॉक्टर साहब, बहुत थकान रहती है। चक्कर आते हैं। हाथ-पैर में झनझनाहट भी होती है। दिल्ली स्थित पीएसआरआई हॉस्पिटल के हेड ऑफ इमरजेंसी डॉ. प्रशांत सिन्हा कहते हैं कि उनके पास आने वाले 10 में से 3 मरीज यही शिकायत लेकर पहुंचते हैं। जब वो टेस्ट करवाते हैं तब पता चलता है कि उनमें विटामिन B12 की कमी है। विभिन्न प्रकार की रिसर्च बताती है कि भारत के लोगों में विटामिन बी12 की कमी बहुत ही आम है। विटामिन बी12 एक एनर्जी विटामिन है, लेकिन इसके बावजूद लोग इस पोषक तत्व को नजरअंदाज कर देते हैं। जब तक शरीर अलार्म नहीं बजाता, तब तक हमें पता ही नहीं चलता है। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं विटामिन बी12 शरीर के लिए क्यों जरूरी होता है और इसकी कमी से क्या परेशानियां होती हैं।
डॉ. प्रशांत सिन्हा बताते हैं इंसान के शरीर के लिए कई तरह से विटामिन बी12 जरूरी होता है। इसमें मुख्य रूप से शामिल है-
शरीर में विटामिन बी12 की कमी होने पर ये कवर घिसने लगता है।
डॉ. प्रशांत बताते हैं कि शरीर में जब किसी पोषक तत्व की कमी होती है तो वो पहले से भी हमें अलर्ट करने लगता है। विटामिन बी12 के साथ भी ऐसा ही है। लेकिन जब शरीर विटामिन बी12 की कमी का संकेत देता है, तब हम इसे शारीरिक कमजोरी समझ कर टाल देते हैं। इसमें मुख्य रूप से शामिल है-
शाकाहारी लोगों में इस पोषक तत्व की कमी ज्यादा है।
आपको यह बात जानकार हैरानी होगी लेकिन विटामिन बी12 सिर्फ मांसाहारी खाने में ज्यादा पाया जाता है। यही कारण है कि ज्यादातर शाकाहारी लोगों में इस पोषक तत्व की कमी देखी जाती है। आइए आगे जानते हैं किसे होता है B12 की कमी का खतरा सबसे ज्यादा?
शरीर में विटामिन बी12 की कमी न हो इसके लिए डॉ. प्रशांत द्वारा बताई गई चीजों को आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं-
|फूड का नाम
|विटामिन बी12 की मात्रा
|दही
|1 कटोरी में 1.1 mcg
|अंडा
|1 पूरे अंडे में 0.6 mcg
|मछली
|100 ग्राम में 8-10 mcg
|चिकन
|100 ग्राम में 0.3 mcg
|दूध
|1 गिलास में 1.2 mcg
|पनीर
|100 ग्राम में 1.5 mcg
शाकाहारी लोग रोजाना के खाने में पर्याप्त मात्रा में दूध-दही-पनीर खाएं। साथ में B12 फोर्टिफाइड फूड जैसे B12 वाला दूध, कॉर्नफ्लेक्स, न्यूट्रिशनल यीस्ट को भी डाइट का हिस्सा बनाएं।
डॉक्टर कहते हैं- हम चाय-कॉफी पीकर थकान भगाते हैं। पर अगर थकान के साथ झनझनाहट, भूलने की बीमारी और पीला चेहरा भी है तो ये B12 का इशारा हो सकता है। इसलिए समय रहते इसकी जांच जरूर करवाएं।
Disclaimer: यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी सप्लीमेंट या इंजेक्शन लेने से पहले डॉक्टर से खून की जांच और सलाह जरूर लें।