हाथ-पैरों में ये बदलाव दिखें तो सावधान! कहीं Vitamin B12 की कमी तो नहीं?

क्या आपको भी हाथ- पैर में झनझनाहट महसूस होती है, सही खाना खाने के बाद शरीर में हर वक्त कमजोरी लगती है? अगर हां तो यह आम थकान नहीं बल्कि शरीर में विटामिन बी12 की कमी की ओर इशारा करती है। आइए जानते हैं इसके बारे में-

Medically Verified By: Dr Prashant Sinha

भारतीयों में विटामिन बी12 की कमी आम है।

डॉक्टर साहब, बहुत थकान रहती है। चक्कर आते हैं। हाथ-पैर में झनझनाहट भी होती है। दिल्ली स्थित पीएसआरआई हॉस्पिटल के हेड ऑफ इमरजेंसी डॉ. प्रशांत सिन्हा कहते हैं कि उनके पास आने वाले 10 में से 3 मरीज यही शिकायत लेकर पहुंचते हैं। जब वो टेस्ट करवाते हैं तब पता चलता है कि उनमें विटामिन B12 की कमी है। विभिन्न प्रकार की रिसर्च बताती है कि भारत के लोगों में विटामिन बी12 की कमी बहुत ही आम है। विटामिन बी12 एक एनर्जी विटामिन है, लेकिन इसके बावजूद लोग इस पोषक तत्व को नजरअंदाज कर देते हैं। जब तक शरीर अलार्म नहीं बजाता, तब तक हमें पता ही नहीं चलता है। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं विटामिन बी12 शरीर के लिए क्यों जरूरी होता है और इसकी कमी से क्या परेशानियां होती हैं।

शरीर के लिए क्यों जरूरी है विटामिन बी12

डॉ. प्रशांत सिन्हा बताते हैं इंसान के शरीर के लिए कई तरह से विटामिन बी12 जरूरी होता है। इसमें मुख्य रूप से शामिल है-

खून बनाना और एनीमिया रोकना- हमारे बोन मैरो में रोज लाखों नई रेड ब्लड सेल्स बनती हैं। इन कोशिकाओं को बनाने के लिए B12 और फोलेट चाहिए। विटामिन B12 की कमी हो तो खून की कोशिकाएं बड़ी-बड़ी और अधूरी बनती हैं। डॉक्टर कहते हैं कि इस स्थिति को मैगालोब्लास्ट कहा जाता है। इसके कारण शरीर को सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलता है। इससे शरीर में खून की कमी हो जाती है। दिमाग और नर्व्स की सुरक्षा- हमारे दिमाग और नर्व्स के चारों तरफ एक कवर होता है - मायलिन शीथ। इसे आप तार पर लगा हुआ प्लास्टिक का कवर समझ लीजिए। विटामिन B12 इसी कवर को हेल्दी रखता है। शरीर में विटामिन बी12 की कमी होने पर ये कवर घिसने लगता है। फिर सिग्नल सही से नहीं जाते। इसलिए हाथ-पैर में झनझनाहट, सुन्न होना और बैलेंस बिगड़ना शुरू होता है। DNA का निर्माण करना- हम जो खाना खाते हैं उसे विटामिन B12, कार्ब्स को तोड़कर एनर्जी में बदलने में मदद करता है। साथ ही हर कोशिका का DNA बनाने में भी इसका रोल है। इसलिए इस पोषक तत्व की कमी में थकान, चिड़चिड़ापन और ध्यान न लगना आम है।

शरीर में विटामिन बी12 की कमी होने पर ये कवर घिसने लगता है।

B12 की कमी के संकेत जिन्हें कमजोरी समझ कर टालते हैं लोग

डॉ. प्रशांत बताते हैं कि शरीर में जब किसी पोषक तत्व की कमी होती है तो वो पहले से भी हमें अलर्ट करने लगता है। विटामिन बी12 के साथ भी ऐसा ही है। लेकिन जब शरीर विटामिन बी12 की कमी का संकेत देता है, तब हम इसे शारीरिक कमजोरी समझ कर टाल देते हैं। इसमें मुख्य रूप से शामिल है-

एक्सट्रीम थकान और कमजोरी- रात को 8 घंटे के बाद सोने के बाद भी शरीर में थकान महसूस होती है, सीढ़ी चढ़ते ही सांस फूलती है तो यह विटामिन बी12 की कमी का संकेत होता है। हाथ-पैर में झनझनाहट, सुन्न होना- इसे पिन्स एंड नीडल्स कहते हैं। जैसे पैर सो गया हो। किसी व्यक्ति को बार- बार हाथ- पैर में झनझनाहट हो रही है तो यह विटामिन बी12 की कमी का संकेत होता है। चक्कर और बैलेंस की दिक्कत- चलते समय लड़खड़ाना, एक जगह खड़े न रह पाना भी शरीर में इस पोषक तत्व की कमी को दर्शाता है। याददाश्त कमजोर होना और कन्फ्यूजन- नाम भूल जाना, बात करते-करते अटक जाना। इसे अक्सर "डिमेंशिया" समझ लिया जाता है। त्वचा पीली पड़ना- एनीमिया के कारण चेहरा और हथेलियां पीली दिखने लगती हैं।

शाकाहारी लोगों में इस पोषक तत्व की कमी ज्यादा है।

किसे होता है B12 की कमी का खतरा सबसे ज्यादा?

आपको यह बात जानकार हैरानी होगी लेकिन विटामिन बी12 सिर्फ मांसाहारी खाने में ज्यादा पाया जाता है। यही कारण है कि ज्यादातर शाकाहारी लोगों में इस पोषक तत्व की कमी देखी जाती है। आइए आगे जानते हैं किसे होता है B12 की कमी का खतरा सबसे ज्यादा?

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शुद्ध शाकाहारी और वेगन- दूध, दही, पनीर बहुत कम लेने वाले लोगों में 80 प्रतिशत से ज्यादा विटामिन बी12 की कमी देखी जाती है। 50 साल से ऊपर के लोग- उम्र के साथ पेट में इंट्रिन्सिक फैक्टर नाम का प्रोटीन कम बनता है। बिना इसके B12 अब्सॉर्ब नहीं होता है। इसलिए 50 साल से ऊपर के लोगों में इस पोषक तत्व की कमी देखी जाती है। पेट की सर्जरी या बीमारी वाले- क्रोहन, सीलिएक, या बाईपास सर्जरी के बाद अब्सॉर्प्शन खराब हो जाता है। लंबे समय तक दवा लेने वाले- डॉक्टर कहते हैं कि शुगर की दवा Metformin और एसिडिटी की दवा PPI जैसे Omeprazole B12 को कम कर देते हैं। इसलिए जो लोग लंबे समय तक दवा लेते हैं उनमें विटामिन बी12 की कमी देखी जाती है।

B12 की कमी को कैसे पूरा करें?

शरीर में विटामिन बी12 की कमी न हो इसके लिए डॉ. प्रशांत द्वारा बताई गई चीजों को आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं-

फूड का नाम विटामिन बी12 की मात्रा दही 1 कटोरी में 1.1 mcg अंडा 1 पूरे अंडे में 0.6 mcg मछली 100 ग्राम में 8-10 mcg चिकन 100 ग्राम में 0.3 mcg दूध 1 गिलास में 1.2 mcg पनीर 100 ग्राम में 1.5 mcg

शाकाहारी लोग रोजाना के खाने में पर्याप्त मात्रा में दूध-दही-पनीर खाएं। साथ में B12 फोर्टिफाइड फूड जैसे B12 वाला दूध, कॉर्नफ्लेक्स, न्यूट्रिशनल यीस्ट को भी डाइट का हिस्सा बनाएं।

डॉक्टर कहते हैं- हम चाय-कॉफी पीकर थकान भगाते हैं। पर अगर थकान के साथ झनझनाहट, भूलने की बीमारी और पीला चेहरा भी है तो ये B12 का इशारा हो सकता है। इसलिए समय रहते इसकी जांच जरूर करवाएं।

Disclaimer: यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी सप्लीमेंट या इंजेक्शन लेने से पहले डॉक्टर से खून की जांच और सलाह जरूर लें।