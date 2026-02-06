Add The Health Site as a
कहीं आपका बच्चा पढ़ाई में पीछे तो नहीं? विटामिन B12 की कमी हो सकती है वजह-3 लक्षणों को न करें नजरअंदाज

Vitamin B12 deficiency in children Symptoms causes and prevention : डॉ. सौरोजीत गुप्ता कहते हैं कि बच्चों में विटामिन बी12 की कमी होने से वो फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी में पीछे रह जाता (Baccho main Vitamin B12 Ki Kami) है।

February 6, 2026

Baccho me Vitamin B12 Ki Kami: क्या आपका बच्चा भी पढ़ाई में दिन-ब-दिन कमजोर होता जा रहा है? पढ़ाई के साथ-साथ बच्चे का दिमाग खेलकूद में भी ज्यादा नहीं लग रहा है? अगर इन सवालों का जवाब हां, है तो इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे में विटामिन बी12 की कमी है।

दिल्ली के द्वारका स्थित मैकक्योर हॉस्पिटल की वरिष्ठ बाल रोग एवं नोनटोलॉजिस्ट  (Dr. Sourojit Gupta, Sr Consultant Pediatrician & Neonatologist, Maccure Hospiral, Dwarka) का कहना है कि विटामिन बी12 शरीर में खून बनने, नसों के विकास और दिमाग के सही तरीके से काम करने के लिए जरूरी होता है। बच्चों में इसकी कमी अक्सर धीरे-धीरे विकसित होती है, इसलिए शुरुआती संकेत कई बार माता-पिता की नजर से छूट जाते हैं।

लेकिन यदि समय रहते पहचान न हो, तो लंबे समय तक बनी कमी बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट और नर्वस सिस्टम को गंभीर रूप से प्रभावित (Baccho Me Vitamin B12 ki Kami ke Lakshan) कर सकती है।

विटामिन बी12 क्यों है बच्चों के लिए जरूरी?

विटामिन बी12 को कोबालामिन भी कहा जाता है। यह शरीर में कई अहम कार्य करता है, जैसे:

  1. लाल रक्त कोशिकाओं (RBC) का निर्माण
  2. दिमाग और नसों की कोशिकाओं का विकास
  3. याददाश्त और फोकस को बढ़ाने में मददगार
  4. शरीर के एनर्जी के स्तर को बनाए रखता है

बच्चों की सीखने और समझने की क्षमता को मजबूत करता है।

डॉक्टर बताते हैं कि बच्चे के शरीर में विटामिन बी12 की कमी हो जाती है, तो उसका असर केवल शरीर पर ही नहीं, बल्कि मानसिक और बौद्धिक विकास पर भी साफ दिखाई देने लगता है।

बच्चों में विटामिन बी12 की कमी के लक्षण

डॉ. सौरोजीत गुप्ता बताते हैं कि बच्चों में विटामिन बी12 की कमी के लक्षण शुरुआत में हल्के हो सकते हैं, लेकिन समय के साथ ये गंभीर रूप ले सकते हैं। माता-पिता को निम्न संकेतों पर विशेष ध्यान देना चाहिए:

  1. थकान और कमजोरी- यदि बच्चा बिना ज्यादा मेहनत किए भी थका हुआ महसूस करता है, खेलकूद में जल्दी थक जाता है या हमेशा सुस्त रहता है, तो यह बी12 की कमी का संकेत हो सकता है।
  2. पढ़ाई और खेल में रुचि कम होना- विटामिन बी12 की कमी से जूझ रहे बच्चों का ध्यान जल्दी भटकता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता और वे खेलकूद में भी कम रुचि दिखाते हैं।
  3. चिड़चिड़ापन और व्यवहार में बदलाव- विटामिन बी12 की कमी से बच्चे जल्दी गुस्सा करने लगते हैं, बात-बात पर रोने लगते हैं या असामान्य रूप से चुप रहने लगते हैं।
  4. भूख न लगना- अगर आपका बच्चा ठीक से खा नहीं रहा या उसका वजन उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ रहा, तो इसके पीछे पोषण की कमी हो सकती है।
  5. खून की कमी- डॉक्टर कहते हैं कि लंबे समय बच्चों में अगर विटामिन बी12 की कमी रहती है, तो वो एनीमिया का शिकार हो सकता है। एनीमिया का आसान भाषा में मतलब है शरीर में खून की कमी। ऐसे में बच्चा पीला, कमजोर और हर समय थका हुआ नजर आता है।

बच्चों में विटामिन बी12 की कमी के कारण

  1. खाना सही न होना- बच्चों में बी12 की कमी का सबसे आम कारण खाना में सही मात्रा में विटामिन बी12 का शामिल न हो। जो पेरेंट्स बच्चों के खाने में दूध, दही, अंडा, पनीर और मांस- मछली सही मात्रा में शामिल नहीं करते हैं, तो उनमें विटामिन बी12 की कमी हो जाती है।
  2. शुद्ध शाकाहारी खाना- शुद्ध शाकाहारी परिवारों में यदि बच्चे को फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ या विटामिन सप्लीमेंट न दिए जाएं, तो बी12 की कमी का खतरा अधिक रहता है।
  3. मां में विटामिन बी12 की कमी- प्रेग्नेंसी और ब्रेस्टफीडिंग के दौरान मां में विटामिन बी12 की कमी हो, तो इसका असर बच्चे पर भी पड़ता है। ऐसे बच्चों में जन्म से ही बी12 की कमी का जोखिम बढ़ जाता है।

