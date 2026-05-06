लंबे समय तक खड़े रहना बन सकता है वैरिकोज वेन्स का कारण, लक्षणों की न करें अनदेखी

वैरिकोज वेन्स एक आम समस्या है, जिसमें पैरों की नसें फूल जाती हैं और नीली नजर आने लगती हैं। यह कई कारणों से हो सकता है।

Written By: Dr. Pankaj Sharma | Published : May 6, 2026 5:45 PM IST

varicose veins

Varicose Veins: क्या आपके पैरों पर भी नीली उभरी हुई नसें दिखती हैं? अगर हां, तो आपको बता दें कि इस स्थिति को वैरिकोज वेन्स कहा जाता है। यह समस्या तब होती है, जब पैरों की नसों में मौजद वाल्व ठीक से काम नहीं करते हैं। दरअसल, इन वाल्व का काम खून को दिल की तरफ ले जाना होता है। लेकिन, लंबे समय तक खड़े रहने से खून नीचे की तरफ जमा होने लगता है, इससे नसों पर दबाव बढ़ता है और नसें फूलकर नीली या बैंगनी रंग की दिखाई देने लगती हैं। इसलिए जो लोग लंबे समय तक खड़े रहते हैं, उनमें इसका खतरा ज्यादा बना रहता है।

वैरिकोज वेन्स के लक्षण क्या हैं?

शुरुआत में वैरिकोज वेन्स के लक्षण आम लग सकते हैं, लेकिन जैसे-जैसे समस्या बढ़ती है, कई लक्षणों का अनुभव होना शुरू हो सकता है। वैरिकोज वेन्स के लक्षणों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में समस्या ज्यादा बढ़ सकती है।

किन लोगों को होता है ज्यादा जोखिम?

वैसे तो वैरिकोज वेन्स की दिक्कत किसी भी व्यक्ति को हो सकती है। लेकिन, कुछ लोगों में इसका खतरा ज्यादा बना रहता है। इसमें शामिल हैं-

जो लोग रोजाना घंटों तक खड़े रहते हैं, उनमें वैरिकोज वेन्स की समस्या हो सकती है।

जो लोग लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं, उन लोगों में भी इसका ज्यादा खतरा रहता है।

इसके अलावा, मोटापा, गर्भावस्था, बढ़ती उम्र, हार्मोनल बदलाव भी इसके जोखिम को बढ़ाते हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है।

क्या वैरिकोज वेन्स से बचाव संभव है?

अगर सही डाइट और लाइफस्टाइल को अपनाया जाए तो वैरिकोज वेन्स की समस्या से बचा जा सकता है। इसके लिए आप कुछ टिप्स भी फॉलो कर सकते हैं।

अगर आपका काम लंबे समय तक खड़े रहने का है, तो बीच-बीच में थोड़ा आराम जरूर करें।

लंबे समय तक बैठे रहने से भी बचना चाहिए। बीच-बीच में उठें और थोड़ा वॉक करें।

रोजाना एक्सरसाइज जरूर करें। वॉकिंग, साइकिलिंग या तैराकी करें, इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है।

होता है। आरामदायक जूते पहनें और बहुत टाइट कपड़े पहनने से बचें।

वजन को नियंत्रित रखना बहुत जरूरी होता है। मोटापा या ज्यादा वजन से नसों पर दबाव बढ़ता है।

कुछ मामलों में डॉक्टर कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनने की सलाह भी देते हैं, जो नसों में खून के प्रवाह को बेहतर बनाते हैं।

वैरिकोज वेन्स का इलाज क्या है?

अगर आपको पैरों में लंबे समय से दर्द बना हुआ है और सूजन भी है, तो इस संकेत की अनदेखी न करें। वैरिकोज वेन्स में शुरुआती अवस्था में दवाइयों और लाइफस्टाइल में बदलाव से राहत मिल सकती है।

वैरिकोज वेन्स की वजह से पैरों पर नसें दिखने लगती हैं, तो इस स्थिति में सर्जरी या मिनिमली इनवेसिव प्रक्रियाओं की जरूरत पड़ सकती है।

आजकल वैरिकोज वेन्स के इलाज के लिए आधुनिक और कम दर्द वाले ट्रीटमेंट ऑप्शन भी आ गए हैं। इसमें लेजर ट्रीटमेंट और रेडियोफ्रीक्वेंसी एब्लेशन जैसी तकनीकें शामिल हैं।

Disclaimer: कई लोग वैरिकोज वेन्स को बेहद सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन, अगर इस स्थिति पर समय रहते हुए ध्यान न दिया जाए तो यह खून के थक्के (क्लॉट), त्वचा के घाव या संक्रमण जैसी जटिलताओं का कारण बन सकती है। इसलिए समझना जरूरी है कि लंबे समय तक खड़े रहना आपकी दिनचर्या का हिस्सा हो सकता है, लेकिन अपने पैरों की सेहत की अनदेखी न करें। नियमित ब्रेक, सही एक्सरसाइज और समय पर जांच से आप इस समस्या से अपना बचाव कर सकते हैं।

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