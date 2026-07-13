वाराणसी में म‍िला कोरोना का मरीज, जानें कैसी है अब हालात और इस महामारी से बचाव के उपाय

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कोरोना का नया मामला सामने आया है। यहां सांस लेने में दिक्कत के बाद एक युवक कोरोना संक्रमित पाया गया और उसे बीएचयू अस्पताल में भर्ती किया गया है।

कोरोना से संक्रमित मरीज की हालात स्थिर बताई जा रही है।

भारत में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने के मामले सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश वाराणसी में एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बताया जा रहा है कि युवक को सांस लेने में परेशानी आने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पॉल्मोनोली डिपार्टमेंट में शुरुआती जांच करवाने के बाद डॉक्टरों ने उसे कोरोना वायरस का टेस्ट करवाने की सलाह दी। जांच में युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल युवक को कोरोना वार्ड में भर्ती में कराया गया है और उसका इलाज चल रहा है।

युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद डॉक्टर ने परिजनों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। युवक के स्वास्थ्य पर नजर रखी जा रही है। पूर्व में भी कोरोना के मामले सामने आते रहे हैं। इस मामले के सामने के बाद बीएचयू के डायरेक्ट प्रोफेसर डॉ. एस.एन. सांखवार का कहना है कि सतर्क रहना और अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखना आवश्यक है, जिससे संक्रमण से बचा जा सके। युवक का इलाज करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि उसकी हालात फिलहाल स्थिर है और ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है।

कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ बचाव है जरूरी

कोरोना संक्रमण भले ही पहले की तुलना में कम गंभीर दिखाई देता हो, लेकिन इसका खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। बदलते मौसम, भीड़ भाड़ वाली जगहों और कमजोर इम्यूनिटी के कारण संक्रमण फैलने की आशंका बनी रहती है। ऐसे में घबराने की नहीं, बल्कि सावधानी बरतने की जरूरत है। कुछ आसान आदतों को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाकर आप खुद को और अपने परिवार को संक्रमण से काफी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं।

सबसे पहले हाथों की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दें। बाहर से घर लौटने के बाद, खाना खाने से पहले और किसी सार्वजनिक जगह को छूने के बाद कम से कम 20 सेकंड तक साबुन और पानी से हाथ धोएं। यदि साबुन-पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। भीड़भाड़ वाली या बंद जगहों पर जाने से बचें। यदि ऐसी जगह जाना जरूरी हो, तो अच्छी गुणवत्ता का मास्क पहनें, खासकर तब जब आसपास किसी को सर्दी, खांसी या बुखार जैसी समस्या हो। सही तरीके से मास्क पहनना और उसे समय-समय पर बदलना भी उतना ही जरूरी है। अपने चेहरे, खासकर आंख, नाक और मुंह को बिना हाथ धोए बार-बार छूने की आदत से बचें। वायरस अक्सर संक्रमित सतहों के जरिए हाथों पर आ सकता है और फिर चेहरे के संपर्क में आने पर शरीर में प्रवेश कर सकता है। घर और कार्यस्थल में पर्याप्त वेंटिलेशन बनाए रखें। खिड़कियां और दरवाजे खुले रखें ताकि ताजी हवा का आवागमन बना रहे। बंद कमरों की तुलना में अच्छी तरह हवादार जगहों पर संक्रमण फैलने का खतरा कम माना जाता है। शरीर के इम्यून सिस्टम मजबूत रखने के लिए संतुलित आहार लें। मौसमी फल, हरी सब्जियां, पर्याप्त प्रोटीन और भरपूर पानी को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। साथ ही रोजाना पर्याप्त नींद लें और नियमित रूप से हल्की-फुल्की शारीरिक जरूर करें। यदि आपके लिए कोविड-19 वैक्सीन या बूस्टर डोज की सलाह दी गई है, तो उसे समय पर जरूर लगवाएं। वैक्सीनेशन गंभीर बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने के खतरे को कम करता है। अगर आपको बुखार, खांसी, गले में खराश या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण महसूस हों, तो दूसरों के संपर्क में आने से बचें। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लें और पूरी तरह से आराम करें।

डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका कोई एक उपाय नहीं, बल्कि कई छोटी-छोटी सावधानियों को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना है।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी डॉक्टर की सलाह का विकल्प नहीं है। यदि आपको कोरोना से जुड़े लक्षण महसूस हों या आपकी तबीयत बिगड़ रही हो, तो तुरंत डॉक्टर से बात करें।