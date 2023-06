महिलाएं वेजाइना (योनि) के साथ भूलकर भी ना करें ये 6 काम, पड़ जाएंगे लेने के देने

Vaginal Health in hindi: कुछ महिलाएं वेजाइना को साफ रखने के चक्कर में इसके आसपास सेंटेड साबुन, परफ्यूम, क्रीम आदि लगा लेती हैं। ये सभी चीजें वेजाइना के लिए हानिकारक होते हैं। जानें, आपको किन ब्यूटी हैक्स को अपने वेजाइना के साथ करने से बचना चाहिए।

Vaginal Health in hindi: महिलाओं को अपने चेहरे और बालों की देखभाल के साथ ही अपने प्राइवेट पार्ट्स की भी खास देखभाल करनी चाहिए। प्राइवेट पार्ट में वेजाइनल एरिया (Vaginal care) बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसकी साफ-सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। कई बार महिलाएं अनजाने में या फिर शौक के कारण वेजाइन के साथ कुछ भी उल्टा-सीधा काम करने लगती हैं, जो वेजाइना में इंफेक्शन का कारण बन सकता है। कुछ महिलाएं वेजाइना की देखभाल करने के चक्कर में वेजाइना के आसपास सेंटेंड साबुन, परफ्यूम, क्रीम आदि लगा लेती हैं। ये सभी चीजें वेजाइना के लिए हानिकारक होते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि आपको किन ब्यूटी हैक्स को अपने वेजाइना (Vaginal Health in hindi) के साथ करने से बचना चाहिए।

1. वेजाइना के पास पियरसिंग कराना

आइब्रो, कान, होंठ, नाक, जीभ तक तो पियरसिंग कराना चलता है, लेकिन वेजाइना में पियरसिंग(vaginal piercing) कराना खतरनाक हो सकता है। जेनिटल एरिया पर पियरसिंग कराने से नसों को नुकसान पहुंच सकता है। इससे त्वचा में जलन और इंफेक्शन होने का खतरा बढ़ सकता है।

2. वेजाइना को स्टीम करना

स्पा में वेजाइना में भी स्टीम कराने (vaginal steaming) का चलन बढ़ता जा रहा है। वेजाइना (Vaginal Health in hindi) के आसपास की त्वचा संवेदनशील होती है। जब भाप लगता है इस भाग में तो त्वचा के जलने का खतरा बढ़ जाता है। भाप से वहां मौजूद नेचुरल बैक्टीरिया को भी नुकसान पहुंचता है। इससे यीस्ट इंफेक्शन (Yeast infection) होने का खतरा बढ़ जाता है। भाप लेने से शरीर के हार्मोन भी असंतुलित हो जाते हैं।

3. प्यूबिक हेयर हटाना

वेजाइना के आसपास के बालों को प्यूबिक हेयर कहते हैं। इसे हटाने के लिए अक्सर महिलाएं रेजर, कैंची का इस्तेमाल करती हैं। कई बार इससे वहां की त्वचा कट जाती है। कैंची से बाल काटते समय बाल खिंच जाते हैं, जिससे बलतोड़ हो सकता है। वेजाइना की त्वचा के पास शेविंग, वैक्सिंग या हेयर रिमूवल क्रीम लगाने से नुकसान होता है। एक अध्ययन के अनुसार, प्यूबिक एरिया के बालों को शेव करने से यौन संचारित रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। बेहतर है कि आप बालों को ट्रिम करें।

4. परफ्यूम, सेंटेड साबुन लगाना

वेजाइना को साफ करने के लिए कई बार महिलाएं सेंटेंड परफ्यूम, साबुन लगाती हैं। बॉडी स्प्रे का इस्तेमाल करती हैं, ताकि दुर्गंध दूर हो जाए।इन चीजों के इस्तेमाल से इंफेक्शन और जलन हो सकता है। इन प्रोडक्ट्स में केमिकल होते हैं, जिनका इस्तेमाल वेजाइना की सेहत के लिए सही नहीं है। आप साफ-सफाई और दुर्गंध दूर करने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें।

5. वेजाइना की त्वचा को ब्लीच करना

ब्लीचिंग चेहरे पर करवाना ही सही है ना कि वेजाइना में, लेकिन कुछ महिलाएं वेजाइनल एरिया में भी ब्लीच करवाने (how to take care vagina in hindi) लगती हैं। ब्लीचिंग क्रीम में हाइड्रोक्विनोन होता है, जो त्वचा से मेलनिन का उत्पादन कम कर देता है। इससे त्वचा में जलन हो सकती है। इंफेक्शन होने का खतरा भी बढ़ जाता है।

लुब्रिकेंट्स के लिए तेल का यूज

सेक्स के दौरान वेजाइना का लुब्रिकेंट होने जरूरी है। कई तरह के लुब्रिकेंट्स खासतौर से सेक्स के एन्जॉयमेंट को बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन उनके नहीं होने पर कुछ महिलाएं तेल, वैसलीन या बेबी ऑयल का यूज कर लेती हैं। इनका इस्तेमाल करना सही (how to take care vagina) नहीं होता, क्योंकि तेल जैसी चिपचिपी चीजें वेजाइना से जल्दी नहीं निकलती, जिससे वेजाइना में इन्फेक्शन (Vaginal infection) हो सकता है।

