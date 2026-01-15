UTI क्यों होता है? जानें इसके मुख्य कारण और जोखिम कारक

Urinary Tract Infection: यूटीआई महिलाओं में होने वाली एक बेहद आम समस्या है। यह कई कारणों से हो सकता है। इसके कई जोखिम कारक भी हैं। इसमें शामिल हैं-

UTI Causes in Hindi: यूटीआई क्या होता है? यूटीआई क्यों होता है? आपको बता दें कि यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, मूत्रप्रणाली में होने वाला संक्रमण है। यह संक्रमण मूत्राशय, मूत्रमार्ग और मूत्रवाहिनी को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। लेकिन, अगर समय पर इलाज न किया जाए तो यह किडनी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। यूटीआई आमतौर पर ई.कोलाई नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह बैक्टीरिया आंतों का सबसे आम बैक्टीरिया है। यह बैक्टीरिया नीचे से ऊपर की ओर जाता है और किडनी को भी अपनी चपेट में ले लेता है। महिलाओं का मूत्रमार्ग छोटा होता है, इसलिए यह बीमारी पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलती है। आइए, वीएनए हॉस्पिटल (VNA Hospital) के यूरोलॉजी विभाग के डायरेक्टर और हेड डॉ. विनीत मल्होत्रा से जानते हैं यूटीआई क्यों होता है?

UTI क्यों होता है?- UTI Causes in Hindi

यूटीआई के कई कारण होते हैं, इसमें शामिल हैं।

डिहाइड्रेशन: डिहाइड्रेशन यूटीआई का एक मुख्य कारण हो सकता है। जब शरीर में पानी की कमी होती है, तो यूटीआई का जोखिम बढ़ जाता है। इसलिए आपको पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पीना चाहिए। पेशाब को रोकना: अगर आप लंबे समय तक पेशाब को रोककर रखते हैं, तो इससे भी यूटीआई का जोखिम बढ़ सकता है। इसलिए कभी भी पेशाब को देर तक बिल्कुल न रोकें। इसके साथ ही, साफ-सफाई न रखने की वजह से भी आपको यूटीआई हो सकता है। डायबिटीज: डायबिटीज वाली महिलाओं में यूटीआई के मामले ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा, जिन महिलाओं की इम्यूनिटी कमजोरहोती है, उन्हें भी बार-बार यूटीआई हो सकता है। पेशाब की छोटी नली: महिलाओं में पेशाब की नली छोटी होती है। इसलिए उनमें यूटीआई होने का खतरा ज्यादा बना रहता है।

यूटीआई के लक्षण क्या हैं?- UTI Symptoms in Hindi

यूटीआई होने पर आपको पेशाब में जलन और दर्द का अनुभव हो सकता है।

यूटीआई की वजह से बार-बार पेशाब आने की दिक्कत होती है।

यूटीआई पेशाब में बदबू का कारण बन सकता है।

यूटीआई की वजह से पेशाब के रंग में बदलाव हो सकता है।

यूटीआई कमर और पेट के निचले हिस्से में दर्द का कारण बनता है।

का कारण बनता है। इसकी गंभीर स्थिति किडनी में दर्द और तेज बुखार का कारण भी बन सकता है।

पेशाब में जलन, दर्द, बार-बार पेशाब आना, पेशाब में बदबू आना, बुखार आदि भी यूटीआई के संकेत हो सकते हैं।

TRENDING NOW

यूटीआई से बचाव कैसे करें?

यूटीआई से बचने के लिए आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है। रोजाना 8 से 10 गिलास पानी पिएं।

यूटीआई से बचाव के लिए हाइजीन का पूरा ख्याल रखें।

यूटीआई से बचाव के लिए पेशाब को रोककर बिल्कुल न रखें।

किन महिलाओं को होता है यूटीआई का ज्यादा खतरा?- UTI Risk Factors in Hindi

गर्भवती महिलाओं को यूटीआई का जोखिम ज्यादा बना रहता है।

डायबिटीज से पीड़ित महिलाओं को यूटीआई का खतरा ज्यादा होता है।

बढ़ती उम्र में यूटीआई का खतरा ज्यादा बना रहता है।

यूटीआई का इलाज आमतौर पर एंटीबायोटिक्स से किया जाता है। इसके अलावा, डॉक्टर खूब पानी और नारियल पानी पीने की सलाह दे सकते हैं। ज्यादातर मामलों में यूटीआई कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है।

Highlights:

यूटीआई से बचाव के लिए आपको हाइजीन का पूरा ख्याल रखें।

यूटीआई की वजह से आपको पेशाब में दर्द और जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

डायबिटीज महिलाओं में यूटीआई का खतरा ज्यादा बना रहता है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।