Symptoms of Kidney stones: अधिकतर लोग यूरिन यानी मूत्र संबंधित समस्याओं से परेशान रहते हैं। खासकर, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (UTI) की समस्या ज्यादातर महिलाओं में देखने को मिलती है। हालांकि, जब भी लोगों को पेशाब से संबंधित कोई समस्या होती है, तो उन्हें लगता है कि यूटीआई हो गया है, लेकिन यूरिन से संबंधित हर समस्या जरूरी नहीं की यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन के ही संकेत हों। पेशाब करते समय जलन, दर्द या फिर खून आने के पीछे दूसरे कारण भी हो सकते हैं। ये सभी समस्याएं यूरिन इंफेक्शन (Urine Infection) और किडनी स्टोन (Kidney stone in hindi) के कारण भी नजर आ सकते हैं। हालांकि, कई बार गुर्दे में पथरी होने के बाद भी पेट में दर्द या कोई अन्य लक्षण नजर नहीं आते हैं। ठीक इसी तरह पेशाब यानी यूरिन से संबंधित कोई परेशानी (urine problem in hindi) होना जरूरी नहीं वह यूटीआई ही हो। जानें, यूरिन से संबंधित होने वाली वे 4 तरह की समस्याएं, जो गुर्दे में पथरी होने की तरफ इशारा (urine problem symptoms in hindi) करते हैं… Also Read - 24 घंटे में इतनी बार से ज्यादा पेशाब करते हैं तो होगी ये गंभीर परेशानी, जानें दिन में कितनी बार पेशाब जरूरी

1. पेशाब करते समय कमर और पेट में दर्द होना

गुर्दे में पथरी (Kidney stone) होने से पेट के अलावा, कमर, कूल्हों में भी तेज दर्द होता है। यूरेटर ट्यूब पेशाब को गुर्दे (Kidney) से ब्लैडर तल ले जाता है। जब किडनी में पथरी होती है, तो यूरेटर बाधित होता है, इसी कारण पेशाब करते समय दर्द होने लगता है। Also Read - Kidney Stone: हैदराबाद में डॉक्टर्स ने महिला की किडनी से निकाले 55 पत्थर, जानें किडनी में स्टोन होने के कारण और लक्षण

2.पेशाब करते समय खून आना

जब किसी के गुर्दे में पथरी की समस्या होती है (Symptoms of Kidney stones in hindi) तो स्टोन ब्लैडर की टिशू में संकुचन उत्तपन्न करते हैं। चूंकि, ब्लैडर बहुत संवेदनशील होता है, इसलिए पेशाब करते समय दर्द महसूस होता है। कई बार पेशाब में खून भी आने लगता है। Also Read - इन 5 बीमारियों में भूलकर भी ना करें बादाम का सेवन, फायदे होने की बजाय होंगे नुकसान

3.कम पेशाब आना या लगना

कई बार पानी पीने के बाद भी पेशाब नहीं लगता या फिर बहुत कम पेशाब होता है। यह भी एक संकेत है कि आपके गुर्दे में स्टोन की समस्या शुरू हो चुकी है। किडनी में मौजूद स्टोन यूरेटर से होकर गुजरते हैं। स्टोन के कारण ब्लैडर अवरोधित होता, जिससे यूरिन सही मात्रा में बाहर नहीं निकल पाता है।

4. बार-बार जी मिचलाना

यदि आपको गुर्दे में पथरी (Kidney stone sign and symptoms in hindi) है, तो आपको बार-बार उल्टी आ सकती है या जी मिचलाने जैसा अनुभव हो सकता है। स्टोन किडनी के कार्यों के साथ ही ब्लैडर मार्ग को भी बाधित कर देता है। इससे पाचन तंत्र को भी नुकसान पहुंचता है, जिससे आपको जी मिचलाना और उल्टी जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं।

हैदराबाद में डॉक्टर्स ने महिला की किडनी से निकाले 55 पत्थर, जानें किडनी में स्टोन होने के कारण और लक्षण