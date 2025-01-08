Add The Health Site as a
पेशाब में कितना झाग आना नॉर्मल है? जानिए किस तरह का झाग आने पर जाएं डॉक्टर के पास

How Much Foam in Urine is Normal in hindi: पेशाब में झाग निकलना सामान्य से लेकर गंभीर हो सकता है। अगर कम मात्रा में झाग आ रहा है, तो चिंता की बात नहीं है। हालांकि, बार-बार झाग आने पर डॉक्टर से जरूर मिलें।

VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Raman Kumar

Written by Anju Rawat |Updated : March 13, 2026 3:01 PM IST

Urine me Jhag Aana: कभी-कभी पेशाब में झाग (Foamy Urine) आना सामान्य है। हर व्यक्ति ने कभी-न-कभी पेशाब में झाग निकलते हुए जरूर देखा होगा। लेकिन, अगर बार-बार पेशाब में झाग आ रहा है, तो स्थिति गंभीर हो सकती है। हालांकि, कई लोग पेशाब में झाग आने की समस्या को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे में यह समस्या आगे चलकर गंभीर रूप ले लेती है। पेशाब में झाग आने का मतलब है कि शरीर से ज्यादा प्रोटीन बाहर निकल रहा है। इसके अलावा, पेशाब में झाग आना गंभीर बीमारियों का संकेत भी हो सकता है। ऐसे में अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर पेशाब में कितना झाग आना सामान्य है? या पेशाब में झाग आने पर डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? आइए, फैमिली फिजिशयन ऑफ इंडिया, नोएडा के अध्यक्ष और जनरल फिजिशयन डॉ. रमन कुमार से जानते हैं-

पेशाब में कितना झाग आना नॉर्मल है?- Peshab me Kitna Jhag Aana Normal Hai

डॉ. रमन कुमार बताते हैं, “पेशाब में थोड़ी मात्रा में झाग आना नॉर्मल होता है। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है, तो उसके पेशाब में कम मात्रा में झाग निकल सकता है। लेकिन, अगर पेशाब में ज्यादा झाग आ रहा है, तो इस स्थिति को बिल्कुल नजरअंदाज न करें। पेशाब में झाग ज्यादा झाग निकलने की स्थिति बेहद गंभीर होती है। पेशाब में झाग निकलना गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकता है। हालांकि, कम मात्रा में झाग निकलना बेहद सामान्य है और चिंता की बात नहीं है।”

पेशाब में किस तरह का झाग है चिंताजनक?

पेशाब में थोड़ी मात्रा में झाग आने पर आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन, इन स्थितियों में आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए-

  • अगर आपको पेशाब में बार-बार झाग आ रहा है, तो डॉक्टर के पास जरूर जाएं।
  • पेशाब में ज्यादा मात्रा में झाग आना भी चिंता का विषय हो सकता है। इस स्थिति में एक बार डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए।
  • पेशाब करते समय जलन या दर्द का अनुभव हो, तो यह स्थिति चिंताजनक हो सकती है।
  • अगर झाग निकलने के साथ ही, पेशाब का रंग गहरा पीला या लाल है, तो इस स्थिति को भी नजरअंदाज न करें।
  • अगर पेशाब में झाग आ रहा है। साथ ही, शरीर में सूजन महसूस हो तो डॉक्टर से जरूर मिलें। खासकर, पैरों या आंखों के आस-पास की सूजन को बिल्कुल अनदेखा न करें।

किन स्थितियों में आ सकता है पेशाब में झाग

  • शरीर से ज्यादा प्रोटीन निकलना
  • किडनी से जुड़ी समस्याएं
  • पेशाब में संक्रमण
  • मूत्राशय पर ज्यादा दबाव पड़ना

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More