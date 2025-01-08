पेशाब में कितना झाग आना नॉर्मल है? जानिए किस तरह का झाग आने पर जाएं डॉक्टर के पास

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Urine me Jhag Aana: कभी-कभी पेशाब में झाग (Foamy Urine) आना सामान्य है। हर व्यक्ति ने कभी-न-कभी पेशाब में झाग निकलते हुए जरूर देखा होगा। लेकिन, अगर बार-बार पेशाब में झाग आ रहा है, तो स्थिति गंभीर हो सकती है। हालांकि, कई लोग पेशाब में झाग आने की समस्या को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे में यह समस्या आगे चलकर गंभीर रूप ले लेती है। पेशाब में झाग आने का मतलब है कि शरीर से ज्यादा प्रोटीन बाहर निकल रहा है। इसके अलावा, पेशाब में झाग आना गंभीर बीमारियों का संकेत भी हो सकता है। ऐसे में अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर पेशाब में कितना झाग आना सामान्य है? या पेशाब में झाग आने पर डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? आइए, फैमिली फिजिशयन ऑफ इंडिया, नोएडा के अध्यक्ष और जनरल फिजिशयन डॉ. रमन कुमार से जानते हैं-
डॉ. रमन कुमार बताते हैं, “पेशाब में थोड़ी मात्रा में झाग आना नॉर्मल होता है। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है, तो उसके पेशाब में कम मात्रा में झाग निकल सकता है। लेकिन, अगर पेशाब में ज्यादा झाग आ रहा है, तो इस स्थिति को बिल्कुल नजरअंदाज न करें। पेशाब में झाग ज्यादा झाग निकलने की स्थिति बेहद गंभीर होती है। पेशाब में झाग निकलना गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकता है। हालांकि, कम मात्रा में झाग निकलना बेहद सामान्य है और चिंता की बात नहीं है।”
पेशाब में थोड़ी मात्रा में झाग आने पर आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन, इन स्थितियों में आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए-
