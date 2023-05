महिलाओं में अगर रह-रह कर हो ये 5 समस्या, समझ जाएं खराब हो रही है आपकी बच्चेदानी

Uterus Problem Symptoms: बच्चेदानी महिलाओं के कुछ सबसे जरूरी अंगों में से एक है। इसकी समस्याएं आपकी प्रेगनेंसी और फर्टिलिटी को इफेक्ट कर सकती है।

Uterus Problem Symptoms in Hindi: बच्चेदानी, महिलाओं के शरीर का वो अंग है जिसकी वजह से फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी संभव हो पाती है। यहीं गर्भ ठहरता है और पूरी प्रेगनेंसी कंप्लीट हो पाती है। लेकिन, कई बार कुछ हार्मोनल गड़बड़ियों,थायराइड प्रॉब्लम, बीमारियां जैसे फाईब्राइड, इंफेक्शन और कैंसर के कारण बच्चेदानी खराब (What things can damage the uterus) होने लगती है। ऐसे में जरूरी होता है कि आप इसके लक्षणों को शुरुआत में ही पहचानें और फिर इसका इलाज करवाएं। तो, आए जानते हैं ऐसे 5 लक्षण जो बताते हैं कि आपकी बच्चेदानी खराब हो रही है।

1. एक हफ्ते से ज्यादा पीरियड्स होना

बच्चेदानी खराब होने के सबसे आम लक्षणों में से एक है हफ्ते भर से ज्यादा पीरियड्स होना। ये असल में हैवी ब्लीडिंग या लांग ब्लीडिंग से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे में ये संकेत है कि बच्चेदानी में कोई समस्या है और ये असंतुलित तरीके से ब्लीडिंग का कारण बन रहा है। तो, ऐसे में डॉक्टर को जरूर दिखाएं।

2. लगातार कब्ज रहना

लगातार कब्ज की समस्या का रहना भी यह संकेत है कि यूटरेस या ब्लैडर में कुछ समस्या है। लगातार कब्ज रहना इस बात का संकेत हैं कि यूटरेस और पेल्विक फ्लोर सही से काम नहीं कर पा रही है और इसलिए बॉवेल मूवमेंट भी इफेक्टेड है और इसलिए कब्ज की समस्या हो रही है।

3. पैरों में दर्द या कमर दर्द रहना

जब एंडोमेट्रियल जैसे टिशूज गर्भाशय के बाहर बढ़ने लगते हैं या इनसे जुड़ी समस्याएं शुरू होती है तो यूटरेस की कोशिकाएं प्रभावित रहती हैं, जिससे आपके पैरों में दर्द या कमर दर्द रह सकती है। साथ ही ये कई प्रकार के लक्षण पैदा करते हैं जैसे पैल्विक नसों पर दबाव भी डाल सकता है। इससे कूल्हों, पैरों में दर्द और सुन्नता हो सकती है।

4. पेशाब का लीक होना

यूटरेस का सही से काम ना कर पाने से आपको पेशाब लीकेज की समस्या भी हो सकती है। दरअसल, यूटरेस की गड़बड़ी के कारण ब्लैडर पर भी जोर पड़ता है साथ ही पेल्विक मसल्स कमजोर पड़ जाते हैं जिससे पेशाब लीक होनेलगती है। ऐसे में अगर आपको यह समस्या बार-बार होने लगे तो अपनने डॉक्टर से इस बारे में बात करें।

5. बार-बार मिसकैरेज होना

यूटरेस की कई समस्याएं आपको मिसकैरेज की तरफ ले जा सकती है। यानी कि आपको अचानक से किसी भी कारण से मिसकैरेज हो सकता है। साथ ही बच्चा ठहरने में दिक्कत हो सकती है। तो, इस तरह की समस्या होने पर डॉक्टर को दिखाएं और तुरंत इसका इलाज करवाएं। नहीं तो, आपको दूसरी समस्याएं हो सकती हैं।

