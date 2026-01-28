Add The Health Site as a
शरीर में चुपचाप बढ़ता है यूरिक एसिड, शरीर के लिए बन सकता है खतरनाक

जब खून में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है और यह स्थिति बिना किसी संकेत के शरीर में बनी रहती है। इसलिए इसे बेहद खतरनाक भी माना जाता है।

VerifiedVERIFIED By: Dr Prabhat Ranjan Sinha

January 28, 2026

High Uric Acid: हाई यूरिक एसिड को मेडिकल टर्म में हाइपरयूरिसेमिया कहा जाता है। आपको बता दें कि यूरिक एसिड एक अपशिष्ट पदार्थ है, जो शरीर में प्राकृतिक रूप से मौजूद प्यूरीन नामक रसायन के टूटने से बनता है। प्यूरीन शरीर की कोशिकाओं में बनता है। इसके अलावा, कुछ खाद्य पदार्थों जैसे-रेड मीट, सी फूड और बीयर में भी प्यूरीन पाया जाता है। आमतौर पर यूरिक एसिड रक्त में घुल जाता है और किडनी द्वारा पेशाब के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन, जब यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, तो किडनी इसे सही तरीके से बाहर नहीं निकाल पाती है और यह रक्त में ही जमा हो जाता है। इसकी वजह से खून में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है और यह स्थिति बिना किसी संकेत के शरीर में बनी रहती है। इसलिए इसे बेहद खतरनाक भी माना जाता है। अगर लंबे समय तक यूरिक एसिड बढ़ा रहता है, तो इससे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। आइए,  आकाश हेल्थकेयर के सीनियर कंसल्टेंट-इंटरनल मेडिसिन के डॉ. प्रभात रंजन सिन्हा से जानते हैं हाई यूरिक एसिड से क्या-क्या खतरा हो सकता है?

हाई यूरिक एसिड को क्यों माना जाता है खतरनाक?

हाई यूरिक एसिड को खतरनाक इसलिए माना जाता है, क्योंकि इसमें शुरुआत में कोई लक्षण महसूस नहीं होता है। ज्यादातर लोगों में यूरिक एसिड का पता तब चलता है, जब यह शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुंचा चुका होता है। जब हाई यूरिक एसिड का पता चलता है, तब तक यह काफी ज्यादा फैलकर किडनी, जोड़ों और रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा चुकी होती है।

जोड़ों के लिए खतरनाक

हाई यूरिक एसिड की वजह से होने वाली जटिलताओं में गठिया एक आम रोग है। गठिया जोड़ों में दर्द और सूजन का कारण बनता है। जब अत्यधिक यूरिक एसिड जोड़ों में क्रिस्टल के रूप में जमा हो जाते हैं, तो इससे पैर के अंगूठों, टखनों, उंगलियों और घुटनों में गंभीर दर्द होना शुरू हो जाती है। इससे अचानक से दर्द और सूजन शुरू हो सकती है। गठिया रोग बेहद पीड़ादायक होता है। यह संपूर्ण दिनचर्या को प्रभावित कर सकता है। इसकी वजह से जीवन की गुणवत्ता भी बुरी तरह से प्रभावित होती है।

किडनी के लिए खतरनाक

हाई यूरिक एसिड किडनी के लिए खतरनाक हो सकता है। यह किडनी के स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। दरअसल, यूरिक एसिड के क्रिस्टल किडनी में जमा होकर पथरी का कारण बन सकते हैं। यानी हाई यूरिक एसिड, किडनी में पथरी का कारण बन सकता है। इसकी वजह से आपको कमर में तेज दर्द, मूत्र संक्रमण और मूत्र मार्ग में रुकावटजैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसकी वजह से किडनी के ऊतकों में सूजन हो सकती है। इस स्थिति में किडनी द्वारा यूरिक एसिड को बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। यह किडनी फेलियर का कारण भी बन सकता है।

हृदय के लिए खतरनाक

लंबे समय से बढ़ा हुआ यूरिक एसिड हृदय स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हाई यूरिक एसिड को हृदय रोगों से भी जोड़ों गया है। बढ़ा हुआ यूरिक एसिक हाई ब्लड प्रेशर, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आदि से संबंधित हो सकता है। इसकी वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हार्ट फेलिकर का खतरा बढ़ सकता है। यूरिक एसिड बढ़ने से डायबिटीज और मेटाबॉलिक रोगों का खतरा भी बढ़ जाता है।

मेटाबॉलिज्म के लिए खतरनाक

बढ़ा हुआ यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म के लिए भी खतरनाक हो सकता है। यूरिक एसिड का बढ़ा हुआ स्तर आमतौर पर इंसुलिन प्रतिरोध, टाइप 2 डायबिटीज, फैटी लिवर रोग और मोटापे का कारण बन सकता है। यूरिक एसिड का हाई लेवल इंसुलिन प्रतिरोध को बढ़ा सकता है। इससे शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। लंबे समय तक यूरिक एसिड बढ़ने से डायबिटीज की जटिलताओं का खतरा बढ़ जाता है। यह रक्त वाहिकाओं को भी नुकसान पहुंचा सकता है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

