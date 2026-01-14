यूरिक एसिड का नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए? जानें इसके बढ़ने से शरीर में क्या बदलाव होते हैं?

Uric Acid Normal Range: जब शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता है तो कई तरह के बदलाव होने लगते हैं। जानें, इसका नॉर्मल स्तर कितना होना चाहिए?

Uric Acid Normal Range in Hindi: यूरिक एसिड हमारे शरीर में पाए जाने वाला एक अपशिष्ट पदार्थ होता है। यह कोशिकाओं और कुछ खाद्य पदार्थों जैसे- लाल मांस और सी फूड में पाए जाने वाले प्यूरिन नामक रसायन के टूटने से बनता है। आमतौर पर यूरिक एसिड पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है। लेकिन, जब यूरिक एसिड रक्त में घुलता है, तो शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो यह जोड़ों में क्रिस्टल के रूप में जमा होने लगता है। इसकी वजह से किडनी में पथरी का जोखिम भी बढ़ जाता है। इस स्थिति को हाइपोयूरिसेमिया कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बढ़ा हुआ यूरिक एसिड नुकसानदायक होता है। लेकिन, शरीर में यूरिक एसिड कितना होना चाहिए? यूरिक एसिड का नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए? और यूरिक एसिड बढ़ने पर शरीर में कौन-कौन से बदलाव होते हैं? आइए, यथार्थ हॉस्पिटल में कंसल्टेंट-नेफ्रोलॉजी डॉ. अंकित डाटा से जानते हैं इन सवालों के जवाब-

यूरिक एसिड का नार्मल रेंज कितना होना चाहिए?

यूरिकएसिड का नॉर्मल रेंज उम्र और लिंग के अनुसार अलग-अलग होता है। आमतौर पर पुरुषों में यूरिकएसिड का नॉर्मल रेंज 3.4 से 7.0 mg/dL और महिलाओं में 2.4 से 6.0 mg/dL होना चाहिए। जब यूरिकएसिड बढ़ जाता है, तो इस स्थिति को मेडिकलटर्म में हाइपरयूरिसीमिया कहा जाता है।

यूरिक एसिड बढ़ने पर शरीर में होने वाले बदलाव

यूरिकएसिड बढ़ने पर शरीर में कई तरह के बदलाव नजर आने लगते हैं। इसकी वजह से शरीर में कई दिक्कतें होने लगती हैं और व्यक्ति की दिनचर्या तक बुरी तरह से प्रभावित होने लगती है।

जोड़ों में दर्द और सूजन

यूरिकएसिड बढ़ने पर आपको जोड़ों में दर्द और सूजन हो सकती है। बढ़ा हुआ यूरिकएसिड व्यक्ति को जोड़ों में दर्द, अकड़न और सूजन महसूस करा सकता है। खासकर, पैर के अंगूठे, टखनों, घुटनों और उगलियों में दर्द-सूजन हो सकती है। बढ़ा हुआ यूरिकएसिड जोड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है और गठिया का कारण बन सकता है।

पेशाब में जलन

यूरिकएसिड बढ़ने पर किडनी भी प्रभावित होती है। इसकी वजह से आपको पेशाब में जलन और बार-बार पेशाब आने जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। यानी बढ़ा हुआ यूरिकएसिड किडनी से जुड़ा होता है। यूरिकएसिड बढ़ने पर किडनी स्टोन का खतरा भी बढ़ जाता है। यह किडनी को धीरे-धीरे प्रभावित करता है और इसकी कार्यक्षमता को कमजोर बना देता है।

थकान और कमजोरी

बढ़ा हुआ यूरिकएसिड थकान औ कमजोरी का कारण भी बन सकता है। जब यूरिकएसिडनॉर्मल रेंज से ज्यादा हो जाता है, तो व्यक्ति को थकान और सुस्ती महसूस होसकतीहै। यूरिकएसिडबढ़नेपरयहबदलावबेहदआमहै। इसलिएअगरआपकोअक्सरहीथकानऔरकमजोरीबनीरहतीहै, तोइससंकेतकोबिल्कुलनजरअंदाज न करेंऔरएकबारयूरिकएसिडकीजांचजरूरकराएं।

वजन बढ़ना और सूजन

यूरिकएसिड बढ़ने पर आपका वेटगेन भी हो सकता है। अगर आपका वजन तेजी से बढ़ रहा है तो यह यूरिकएसिड के कारण भी हो सकता है। यूरिकएसिड जोड़ों और शरीर में सूजन का कारण बन सकता है। यूरिकएसिड की वजह से हाई बीपी, हाई शुगर, थकान आदि जैसी समस्याओं का जोखिम भी बढ़ सकता है।

