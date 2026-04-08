पेशाब में यूरिक एसिड के क्रिस्टल दिखने के संकेत क्या हैं? डॉक्टर से जानें क्यों होती है ये समस्या

Causes of uric acid crystals in urine : पेशाब में यूरिक एसिड के क्रिस्टल बनने के पीछे कई वजह हैं। इस परेशानी में कई तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। आइए यूरोलॉजिस्ट से इस विषय के बारे में विस्तार से जानते हैं-

uric Acid Crystal

Uric acid crystals in urine symptoms: यूरिक एसिड की परेशानी लोगों में काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। यह समस्या न सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित है, बल्कि युवाओं को भी यूरिक एसिड की समस्या काफी ज्यादा हो रही है। यूरिक एसिड होने पर जोड़ों में दर्द के साथ-साथ कई अन्य तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, जिन लक्षणों में पेशाब में यूरिक एसिड का क्रिस्टल दिखना शामिल है। हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल्स में सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, रोबोटिक और रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन डॉ. पी.वी.जी.एस. प्रसाद का कहना है कि यूरिक एसिड क्रिस्टल्स (Uric Acid Crystals) पेशाब में दिखाई देने वाली एक आम लेकिन नजरअंदाज न करने वाली समस्या है। ये क्रिस्टल्स माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर छोटे-छोटे लाल या भूरे रेत जैसे कण की तरह दिखाई देते हैं। यह लक्षण तब दिखाई देता है, जब पेशाब काफी ज्यादा एसिडिक हो जाता है।

पेशाब में यूरिक एसिड के क्रिस्टल दिखने के संकेत?

पेशाब में यूरिक एसिड के क्रिस्टल दिखना ही एक लक्षण है, इसके अलावा अन्य लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं, जिसपर काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है?

निचले पेट में दर्द या भारीपन होना

पेशाब का रंग धुंधला या हल्का गुलाबी रंग का दिखाई देना

बार-बार पेशाब करने की इच्छा

पेशाब करते समय जलन या तेज दर्द

संक्रमण की स्थिति में कुछ लोगों को बुखार भी हो सकता है।

डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपको इन लक्षणों में से कोई भी लक्षण दिखे, तो फौरन अपने डॉक्टर से सलाह लें। अगर आप इन्हें नजरअंदाज करते हैं, तो स्थिति काफी ज्यादा गंभीर हो सकती है, जो आगे चलकर काफी ज्यादा गंभीर हो सकता है।

यूरिक एसिड का क्रिस्टल बनने की समस्या क्यों होती है? - Causes of uric acid crystals in urine

पेशाब में यूरिक एसिड का क्रिस्टल बनने या फिर दिखने का कारण, शरीर में काफी ज्यादा यूरिक एसिड का बढ़ जाना होता है। इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं, जो निम्न हैं-

काफी ज्यादा प्यूरिन युक्त डाइट लेना, जैसे- रेड मीट, सीफूड, प्यूरीन युक्त डालें, इत्यादि।

पानी पर्याप्त रूप से न पीना भी परेशानी बढ़ा सकता है।

कीमोथेरेपी जैसी मेडिकल स्थिति में भी इस तरह की परेशानी हो सकती है।

मेटाबोलिक सिंड्रोम और किडनी स्टोन के कारण भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है।

इन सभी स्थितियों में यूरिक एसिड का स्तर शरीर में काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से शरीर में काफी ज्यादा क्रिस्टल्स बनने लगते हैं।

क्या हो सकता है नुकसान?

डॉक्टर प्रसद का कहना है कि अगर समय पर इस स्थिति का इलाज न किया जाए, तो ये क्रिस्टल्स किडनी में जमा होकर पथरी बना सकते हैं या यूरिनरी ट्रैक्ट में रुकावट पैदा कर सकते हैं। इससे किडनी को नुकसान भी हो सकता है। ऐसे में इसके लक्षणों को लंबे समय तक इग्नोर करने से बचें।

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हाई यूरिक एसिड से बचाव के क्या हैं उपाय?

यूरिक एसिड बनने की परेशानी को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए आपको कुछ जरूरी टिप्स फॉलो करने की जरूरत होती है, जैसे-

डॉक्टर से कब मिलें?

पेशाब में यूरिक एसिड के क्रिस्टल के साथ अगर आपको अन्य लक्षण दिखाई दे रही हैं, तो इस स्थिति में फौरन अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इसके जांच के लिए डॉक्टर आपको यूरिन टेस्ट, CT स्कैन या सिस्टोस्कोपी की सलाह दे सकते हैं। सही समय पर जांच और उपचार से इस समस्या को पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है।

ध्यान रखें कि यूरिक एसिड क्रिस्टल्स कोई छोटी समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप सही जानकारी और समय पर इलाज कराते हैं, तो इसे काफी आसानी से मैनेज किया जा सकता है। ऐसे में अपने शरीर के संकेतों को समझें और फौरन डॉक्टर से संपर्क करें।

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Highlights

शरीर में काफी ज्यादा यूरिक एसिड बनने के कारण पेशाब में क्रिस्टल दिखाई देेते हैं।

रेड मीट का ज्यादा सेवन करने से यूरिक एसिड की दिक्कतें बढ़ सकती हैं।

यह परेशानी छोटी नहीं है, लेकिन समय पर ट्रीटमेंट से काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।