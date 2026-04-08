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Uric acid crystals in urine symptoms: यूरिक एसिड की परेशानी लोगों में काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। यह समस्या न सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित है, बल्कि युवाओं को भी यूरिक एसिड की समस्या काफी ज्यादा हो रही है। यूरिक एसिड होने पर जोड़ों में दर्द के साथ-साथ कई अन्य तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, जिन लक्षणों में पेशाब में यूरिक एसिड का क्रिस्टल दिखना शामिल है। हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल्स में सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, रोबोटिक और रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन डॉ. पी.वी.जी.एस. प्रसाद का कहना है कि यूरिक एसिड क्रिस्टल्स (Uric Acid Crystals) पेशाब में दिखाई देने वाली एक आम लेकिन नजरअंदाज न करने वाली समस्या है। ये क्रिस्टल्स माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर छोटे-छोटे लाल या भूरे रेत जैसे कण की तरह दिखाई देते हैं। यह लक्षण तब दिखाई देता है, जब पेशाब काफी ज्यादा एसिडिक हो जाता है।
पेशाब में यूरिक एसिड के क्रिस्टल दिखना ही एक लक्षण है, इसके अलावा अन्य लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं, जिसपर काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है?
डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपको इन लक्षणों में से कोई भी लक्षण दिखे, तो फौरन अपने डॉक्टर से सलाह लें। अगर आप इन्हें नजरअंदाज करते हैं, तो स्थिति काफी ज्यादा गंभीर हो सकती है, जो आगे चलकर काफी ज्यादा गंभीर हो सकता है।
पेशाब में यूरिक एसिड का क्रिस्टल बनने या फिर दिखने का कारण, शरीर में काफी ज्यादा यूरिक एसिड का बढ़ जाना होता है। इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं, जो निम्न हैं-
इन सभी स्थितियों में यूरिक एसिड का स्तर शरीर में काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से शरीर में काफी ज्यादा क्रिस्टल्स बनने लगते हैं।
डॉक्टर प्रसद का कहना है कि अगर समय पर इस स्थिति का इलाज न किया जाए, तो ये क्रिस्टल्स किडनी में जमा होकर पथरी बना सकते हैं या यूरिनरी ट्रैक्ट में रुकावट पैदा कर सकते हैं। इससे किडनी को नुकसान भी हो सकता है। ऐसे में इसके लक्षणों को लंबे समय तक इग्नोर करने से बचें।
यूरिक एसिड बनने की परेशानी को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए आपको कुछ जरूरी टिप्स फॉलो करने की जरूरत होती है, जैसे-
पेशाब में यूरिक एसिड के क्रिस्टल के साथ अगर आपको अन्य लक्षण दिखाई दे रही हैं, तो इस स्थिति में फौरन अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इसके जांच के लिए डॉक्टर आपको यूरिन टेस्ट, CT स्कैन या सिस्टोस्कोपी की सलाह दे सकते हैं। सही समय पर जांच और उपचार से इस समस्या को पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है।
ध्यान रखें कि यूरिक एसिड क्रिस्टल्स कोई छोटी समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप सही जानकारी और समय पर इलाज कराते हैं, तो इसे काफी आसानी से मैनेज किया जा सकता है। ऐसे में अपने शरीर के संकेतों को समझें और फौरन डॉक्टर से संपर्क करें।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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