बढ़े हुए Uric Acid को कम करेगा Vitamin- C, सिर्फ एक महीने में दिखेगा आपको असर

Uric Acid and Vitamin C: क्या विटामिन C बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम कर सकता है? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब डॉ. हिमिका चावला से।

Vitamin C Uric Acid ko Kaise Kam Karta hai : आजकल हाई यूरिक एसिड की समस्या तेजी से बढ़ रही है। जब शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, तो यह जोड़ों में जमा होकर दर्द, सूजन और गाउट जैसी समस्या पैदा कर सकता है। ऐसे में डाइट में बदलाव बेहद जरूरी हो जाता है। रिसर्च के अनुसार विटामिन C (Vitamin C) यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में मदद करता है। आइए इस विषय पर जानते हैं दिल्ली के पीएसआरआई हॉस्पिटल की डॉ. हिमिका चावला से।

विटामिन C यूरिक एसिड को कैसे कम करता है?

किडनी के जरिए यूरिक एसिड बाहर निकालने में मदद- डॉ. हिमिका चावला बताती हैं कि विटामिन C शरीर में यूरिक एसिड के एक्सक्रिशन (निष्कासन) को बढ़ाता है। यह किडनी को यूरिक एसिड फिल्टर करने और उसे पेशाब के जरिए बाहर निकालने में मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव- विटामिन C एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। यह शरीर में सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, जिससे जोड़ों की सूजन में राहत मिल सकती है। यही कारण है कि विटामिन सी को यूरिक एसिड कम करने में मददगार माना गया है। गाउट का खतरा कम- कई रिसर्च में यह बात सामने आई है कि जो लोग नियमित रूप से और पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी का सेवन करते हैं, तो उन्हें गाउट अटैक का खतरा कम रहता है।

डॉक्टर का कहना है कि रोजाना 500 मिलीग्राम तक विटामिन C लेने से कई लोगों में यूरिक एसिड के स्तर में कमी देखी गई है। हालांकि, यूरिक एसिड जैसी स्थिति में किसी भी प्रकार का सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए।

विटामिन C बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए?

डॉ. हिमिका चावला कहती हैं कि जो लोग प्राकृतिक तरीके से यूरिक एसिड को कंट्रोल करना चाहते हैं, उन्हें पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी युक्त फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। विटामिन C बढ़ाने के लिए आप नीचे बताए गए फूड्स को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।

आंवला- आंवला विटामिन C का सबसे बेहतरीन सोर्स माना जाता है। रोज 1 आंवला कच्चा या आंवला जूस लेने से इम्यूनिटी और किडनी फंक्शन बेहतर हो सकता है। आंवला के पोषक तत्व यूरिक एसिड के कारण होने वाली शारीरिक सूजन को भी धीरे-धीरे कम करते हैं। नींबू और संतरा- नींबू पानी और संतरा विटामिन C से भरपूर होते हैं। सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ नींबू का सेवन किया जाए तो इससे पाचन क्रिया में सुधार आता है और यूरिक एसिड भी बैलेंस रहता है। अमरूद- अमरूद में संतरे से भी ज्यादा विटामिन C पाया जाता है। विटामिन C के अलावा अमरूद में पर्याप्त मात्रा में फाइबर भी होता है। अमरूद खाने से यूरिक एसिड के साथ-साथ ब्लड शुगर भी कंट्रोल रहता है। कीवी- कीवी एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन C से भरपूर फल है। कीवी खाने से शरीर में जमा गंदगी मूत्र के जरिए बाहर निकलती है। इससे यूरिक एसिड का स्तर भी कम होता है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।