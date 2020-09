Tips to donate eyes in Hindi: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन (Union Minister Harsh Vardhans) की मां का रविवार को निधन हो गया। हर्षवर्धन अपनी मां के निधन के बाद उनकी आंखें (Eye Donation) एम्स में दान कर दीं। हर्षवर्धन ने ट्विटर के जरिए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, “पूजनीया माता जी की इच्छानुसार, उनके निधन के तुरंत बाद उनका नेत्रदान (Tips to donate eyes) एम्स (दिल्ली) में संपन्न हुआ।” Also Read - दिवाली तक काबू में आ जाएगा कोरोना वायरस, डॉ. हर्ष वर्धन ने दिया बयान

Heartbroken to inform that my dearest person on earth, my Mother, has left for heavenly abode.

She was 89 & suffered a cardiac arrest today morning.

A towering personality, my guide & philosopher, she has left a void in my life that none can fill.

— Dr Harsh Vardhan (@drharshvardhan) September 6, 2020