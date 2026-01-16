Young Age Heart Attack: आखिर युवाओं का दिल क्यों पड़ रहा है कमजोर?

Yuvaon mein heart attack kyu Badh raha hai: 24 से 40 वर्ष के युवाओं में हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जो उम्र शरीर के सबसे मजबूत होने की होती थी, आज वही उम्र दिल की बीमारियों का केंद्र बनती (Heart attack case in India) जा रही है।

Young Age Heart Attack: भारत में युवाओं में हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। AIIMS-ICMR स्टडी (2025) के अनुसार, भारत में होने वाली अचानक मौतों (Sudden Deaths) में से लगभग 57% मामले 18 से 45 वर्ष की आयु के युवाओं को आने वाले हार्ट अटैक के मामले हैं। इंदौर स्थित बंसल हार्ट सेंटर के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. मनोज बंसल (Dr Manoj Bansal, Cardiologist at Bansal Heart Centre, Indore) का कहना है कि अब 25 साल के युवाओं और यहां तक कि किशोरों (teenagers) में भी हार्ट अटैक देखे जा रहे हैं।

भारत में हर 4 में से 1 हार्ट अटैक (25%) अब 40 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को आ रहा है। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो सामने आते हैं जिम में कसरत करते हुए, डांस फ्लोर पर या दफ्तर में काम करते हुए अचानक गिर गए और उनकी मौत हो गई है। आखिरकार युवाओं को कम उम्र में हार्ट अटैक क्यों आ रहा है और हार्ट अटैक से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए।