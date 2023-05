लिवर कैंसर के 6 अजीबो गरीब लक्षण जो दिखते हैं केवल महिलाओं में, नज़रअंदाज करना बन गया मरीज की मौत का कारण

लिवर कैंसर पुरुषों में होने वाला पांचवा सबसे कॉमन कैंसर है। वहीं, महिलाओं में भी लिवर कैंसर के मामले साल दर साल बढ़ रहे हैं और यह महिलाओं को होनेवाले टॉप 10 कैंसर की लिस्ट में शामिल हो चुका है।

unusual symptoms of liver cancer in Woman:लिवर कैंसर महिलाओं से अधिक पुरुषों में पाया जाने वाला कैंसर है और अब तक सामने आए आंकड़ों के अनुसार लिवर कैंसर पुरुषों में होने वाला पांचवा सबसे कॉमन कैंसर है। वहीं, महिलाओं में भी लिवर कैंसर (Liver cancer in Woman) के मामले साल दर साल बढ़ रहे हैं और यह महिलाओं को होनेवाले टॉप 10 कैंसर की लिस्ट में शामिल हो चुका है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, इस प्रकार के कैंसर में महिलाओं को कुछ ऐसे लक्षण भी दिखायी दे सकते हैं जो पुरुषों में नहीं होते। जर्नल journal The Eurasian Journal of Medicine में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं को लिवर कैंसर के मामूली से मामूली लक्षणों को पहचानने और उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए क्योंकि, इन्हें नजरअंदाज करने के परिणाम गम्भीर हो सकते हैं। (unusual symptoms of liver cancer in Woman )

लापरवाही से गयी महिला की जान

रिपोर्ट में एक52 वर्षीय महिला मरीज के बारे में बताया गया जिसे 2005 में मामूली समस्याओं के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेकिन , बाद में उसके लिवर कैंसर से पीड़ित होने का पता चला। कुछ समय बाद इस महिला की मृत्यु भी लिवर कैंसर के कारण (death due to liver cancer) हो गयी।

लिवर शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होने के साथ-साथ शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन भी है। यह पेट के निचले हिस्से में स्थित होता है और इसका आकार फुटबॉल के बराबर का होता है। डॉक्टरों और रिपोर्ट के अनुसार लिवर कैंसर से मरनेवाली 52 वर्षीय महिला में कुछ अजीबो-गरीब लक्षण (signs of liver cancer) दिखायी दिए। ये लक्षण लिवर कैंसर के सामान्य लक्षणों जैसे नहीं थे। ये लक्षण हैं-

पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे पेट में गड़बड, पेट फूलने की शिकायत (bloating)

मतली- उल्टी की समस्या (Nausea)

45 दिनों में 12 किलो तक वजन कम होना (Sudden weight loss)

त्वचा में खुजली (eczema and irritation on skin)

जॉन्डिस (Jaundice)

लिवर कैंसर के अन्य महत्वपूर्ण लक्षण (Other symptoms of Liver cance)

यूइनाइटेड किंगडम की हेल्थ एजेंसी एनएचएस यूके ( NHS UK) के अनुसार, लिवर कैंसर में इस तरह के लक्षण भी दिखायी दे सकते हैं-

पेशाब का रंग गाढ़ा (darker color of urine) और मल या स्टूल में भी बदलाव आना (paler poop)

भूख ना लगने की समस्या (loss of appetite or low appetite)

बहुत अधिक थकान महसूस होना (extreme fatigue)

फ्लू जैसे लक्षण महसूस करना और बार-बार बीमार पड़ना

कंधे में दाहिनी तरफ दर्द होना

पेट में (दाहिनी तरफ में) गांठ और दर्द महसूस करना

