PCOS की जांच के लिए क्यों जरूरी है अल्ट्रासाउंड, जानें शुरुआती पहचान में कैसे मिलती है मदद

PCOS and Ultrasound: अल्ट्रासाउंड की मदद से पीसीओएस की शुरुआती जांच में मदद मिल सकती है। इससे इलाज संभव है और कई समस्याओं से बचा जा सकता है।

अल्ट्रासाउंड और पीसीओएस

आजकल महिलाओं में तेजी से बढ़ने वाली स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। 20 से 30 साल की युवा महिलाओं में पीसीओएस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि यह हार्मोनल अंसतुलन से जुड़ी एक स्थिति है, जिसमें अंडाशय या ओवरी में छोटे-छोटे सिस्ट बन जाते हैं। यह ओव्यूलेशन की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यह सिर्फ प्रजनन स्वास्थ्य को नहीं, बल्कि मेटाबॉलिज्म और हार्मोनल संतुलन को भी प्रभावित करता है। ज्यादातर मामलों में इसके शुरुआती लक्षण स्पष्ट नहीं होते हैं, इसलिए समय-समय पर जांच बहुत जरूरी है। नई दिल्ली स्थित कैपिटल हेल्थ व डायग्नोस्टिक क्लिनिक की डायरेक्टर और चीफ रेडियोलाजिस्ट बताती हैं कि पीसीओएस का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड को PCOS की पहचान के लिए काफी उपयोगी माना गया है। ज्यादातर युवा महिलाएं पीरियड्स में अनियमितता को सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देती हैं। लेकिन अल्ट्रासाउंड की मदद से, पीसीओएस की शुरुआती पहचान में काफी मदद मिल सकती है।

PCOS के आम लक्षण क्या हैं?

पीसीओएस होने पर महिलाओं को कई लक्षण महसूस हो सकते हैं।

अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो तो इन्हें नजरअंदाज न करें। ये पीसीओएस के संकेत हो सकते हैं, इसलिए ये संकेत महसूस होने पर डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें।

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अल्ट्रासाउंड से कैसे होती है PCOS की पहचान?

पीसीओएस की पहचान के लिए कई टेस्ट किए जाते हैं, इसमें अल्ट्रासाउंड भी एक है। अल्ट्रासाउंड की मदद से पीसीओएस के बारे में पता लगाया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड की मदद से ओवरी के आकार और उसमें मौजूद छोटे-छोटे सिस्ट देख सकते हैं। ये सिस्ट, पीसीओएस की पहचान का संकेत होते हैं। अगर सिस्ट नजर आते हैं, तो इस स्थिति में डॉक्टर शुरुआती बदलावों को पहचानते हैं और इलाज में आसानी होती है।

जब अल्ट्रासाउंड से ओवरी की स्थिति और हार्मोनल प्रभाव की सही जानकारी मिलती है, तो डॉक्टर जीवनशैली में बदलाव करने की सलाह दे सकते हैं।

और हार्मोनल प्रभाव की सही जानकारी मिलती है, तो डॉक्टर जीवनशैली में बदलाव करने की सलाह दे सकते हैं। जो महिलाएं भविष्य में गर्भधारण की योजना बना रही हैं, उनके लिए अल्ट्रासाउंड से ओव्यूलेशन और ओवरी की स्थिति को समझना काफी उपयोगी माना जाता है।

अल्ट्रासाउंड एक सुरक्षित, दर्दरहित और सटीक जांच है, जो PCOS की स्थिति को समझने में मदद करता है।

PCOS से बचाव कैसे करें?

पीसीओएस से बचाव के लिए आपको बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप अपनी डाइट में फाइबर, प्रोटीन और विटामिन्स जरूर शामिल करें।

प्रोसेस्ड और हाई शुगर फूड्स का सेवन करने से बचना चाहिए। ये हार्मोन्स को असंतुलित कर सकते हैं।

पीसीओएस से बचाव के लिए रोजाना 30 से 40 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। इससे वजन कंट्रोल में रहेगा और हार्मोन संतुलित रहेंगे।

आजकल पीसीओएस के मामलों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। इसलिए रेगुलर चेकअप और फॉलो-अप बहुत जरूरी है।

तनाव भी पीसीओएस का एक अहम कारण है। इसलिए पीसीओएस से बचाव के लिए तनाव से बचने की कोशिश करें।

के लिए तनाव से बचने की कोशिश करें। PCOS महिलाओं में एक आम समस्या बनती जा रही है। इस बीमारी से ज्यादातर युवा महिलाएं पीड़ित हैं। इस रोग से बचाव बहुत जरूरी है, क्योंकि यह गर्भधारण को मुश्किल बना सकता है और कई समस्याओं का कारण बन सकता है।

Highlights:

पीसीओएस की जांच के लिए आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं।

पीसीओएस की वजह से गर्भधारण में मुश्किल आ सकती है।

इससे बचाव के लिए वजन कंट्रोल में करना जरूरी है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।