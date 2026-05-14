Ultra-Processed Foods से बढ़ सकता है हार्ट की बीमारी का खतरा- रिसर्च

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Written By: Ashu Kumar Das | Published : May 14, 2026 12:36 PM IST
आज की डिजिटल लाइफ में हमें सबकुछ एक क्लिक पर चाहिए। मोबाइल में गेम्स से लेकर, दोस्तों के साथ कई तरह की बातें, फन सब कुछ एक क्लिक पर मौजूद है। खास बात तो यह है कि अब खाना भी एक क्लिक की दूरी पर मौजूद हो जाता है। तेज रफ्तार लाइफ को फटाफट मैनेज करने के लिए लोग पारंपरिक खाने की बजाय चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स, फ्रोजन फूड, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, पैकेज्ड स्नैक्स और रेडी-टू-ईट फूड जैसी को डाइट का हिस्सा बना रहे हैं। इस तरह के फूड आइटम न सिर्फ आसानी से बाजार में मिल जाते हैं, बल्कि खाने में भी स्वादिष्ट लगते हैं। पैकेज्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आइटम आपको भी अच्छे लगते हैं, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। हाल ही में सामने एक रिसर्च में यह बात सामने आई है कि जो लोग ज्यादा लंबे समय तक अल्ट्रा प्रोसेस्ड यानि की पैकेज्ड वाले फूड खाते हैं, उनमें कार्डियोवैस्कुलर यानी दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।
रिसर्च बताती है किअल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स वो होते हैं, जिन्हें एक प्रक्रिया के तहत फैक्ट्री में प्रोसेसिंग के जरिए तैयार किया जाता है। इस तरह के फूड आइटम के स्वाद और रंग को आकर्षक बनाने के लिए ज्यादा मात्रा में चीनी, नमक, तेल, प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल कलर और विभिन्न प्रकार के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अल्ट्रा- प्रोसेस्ड फूड में विभिन्न प्रकार के चिप्स, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, पैकेट वाले जूस, इंस्टेंट नूडल्स, फ्रोजन पिज्जा, बर्गर, कुकीज और प्रोसेस्ड मीट को शामिल किया जाता है।
जंक फूड शरीर को नुकसान पहुंचाता है।
रिसर्च बताती है कि जो लोग लंबे समय तक नियमित रूप से अल्ट्रा प्रोसेस्ड फू़ खाते हैं, उनके शरीर में विभिन्न प्रकार के केमिकल्स भी जाते हैं। इससे उनमें हार्ट की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इन फूड्स में पोषण कम और हानिकारक तत्व ज्यादा होते हैं। इनमें मौजूद अतिरिक्त नमक और ट्रांस फैट शरीर की धमनियों को नुकसान पहुंचाकर हार्ट अटैक का खतरा बढ़ाते हैं।
Disclaimer: नई रिसर्च बताती है कि कि अल्ट्रा- प्रोसेस्ड फूड्स को खाने से हार्ट की बीमारियों का खतरा कई गुणा ज्यादा होता है। स्वाद और सुविधा के लिए लोग इन चीजों को तेजी से अपना रहे हैं, लेकिन लंबे समय में यह स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी डाइट में इस तरह के फू़ड आइटम की बजाय पारपंरिक खाना, ताजे फल और सब्जियों को शामिल करें।