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Ultra-Processed Foods से बढ़ सकता है हार्ट की बीमारी का खतरा- रिसर्च

रिसर्च में यह बात सामने आई है कि अल्ट्रा- प्रोसेस्ड फूड को तैयार करने के लिए अधिक मात्रा में तेल, चीनी और नमक का इस्तेमाल किया जाता है। जिससे यह धमनियों पर पड़ने वाले दवाब को बढ़ाकर हार्ट अटैक का कारण बन सकता है।

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Written By: Ashu Kumar Das | Published : May 14, 2026 12:36 PM IST

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जंक फूड खाने से धमनियों पर अतिरिक्त दवाब पड़ता है।

आज की डिजिटल लाइफ में हमें सबकुछ एक क्लिक पर चाहिए। मोबाइल में गेम्स से लेकर, दोस्तों के साथ कई तरह की बातें, फन सब कुछ एक क्लिक पर मौजूद है। खास बात तो यह है कि अब खाना भी एक क्लिक की दूरी पर मौजूद हो जाता है। तेज रफ्तार लाइफ को फटाफट मैनेज करने के लिए लोग पारंपरिक खाने की बजाय चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स, फ्रोजन फूड, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, पैकेज्ड स्नैक्स और रेडी-टू-ईट फूड जैसी को डाइट का हिस्सा बना रहे हैं। इस तरह के फूड आइटम न सिर्फ आसानी से बाजार में मिल जाते हैं, बल्कि खाने में भी स्वादिष्ट लगते हैं। पैकेज्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आइटम आपको भी अच्छे लगते हैं, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। हाल ही में सामने एक रिसर्च में यह बात सामने आई है कि जो लोग ज्यादा लंबे समय तक अल्ट्रा प्रोसेस्ड यानि की पैकेज्ड वाले फूड खाते हैं, उनमें कार्डियोवैस्कुलर यानी दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।

अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स क्या होते हैं?

रिसर्च बताती है किअल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स वो होते हैं, जिन्हें एक प्रक्रिया के तहत फैक्ट्री में प्रोसेसिंग के जरिए तैयार किया जाता है। इस तरह के फूड आइटम के स्वाद और रंग को आकर्षक बनाने के लिए ज्यादा मात्रा में चीनी, नमक, तेल, प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल कलर और विभिन्न प्रकार के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अल्ट्रा- प्रोसेस्ड फूड में विभिन्न प्रकार के चिप्स, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, पैकेट वाले जूस, इंस्टेंट नूडल्स, फ्रोजन पिज्जा, बर्गर, कुकीज और प्रोसेस्ड मीट को शामिल किया जाता है।

जंक फूड शरीर को नुकसान पहुंचाता है।

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अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड से बढ़ती है दिल की बीमारियां

रिसर्च बताती है कि जो लोग लंबे समय तक नियमित रूप से अल्ट्रा प्रोसेस्ड फू़ खाते हैं, उनके शरीर में विभिन्न प्रकार के केमिकल्स भी जाते हैं। इससे उनमें हार्ट की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इन फूड्स में पोषण कम और हानिकारक तत्व ज्यादा होते हैं। इनमें मौजूद अतिरिक्त नमक और ट्रांस फैट शरीर की धमनियों को नुकसान पहुंचाकर हार्ट अटैक का खतरा बढ़ाते हैं।

अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स खाने से कैसे बढ़ता हार्ट का खतरा?

  1. रिसर्च बताती है कि अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स में नमक का इस्तेमाल बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। नमक में सोडियम होता है। सोडियम का ज्यादा मात्रा में सेवन करने से ब्लड प्रेशर ट्रिगर होता है। इससे नसों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जो भविष्य में हार्ट की बीमारियों का कारण बनता है।
  2. इस तरह के पैकेज्ड फूड आइटम को बनाने के लिए एक ही तेल को कई बार गर्म किया जाता है। तेल को बार- बार गर्म करने से खाने में ट्रांसफैट की मात्रा बढ़ जाती है। ट्रांस फैट शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम करता है। इससे धमनियों में ब्लॉकेज बनने लगता है। जो हार्ट की बीमारियों का कारण बनती है।
  3. शोधकर्ताओं का कहना है कि पैकेज्ड वाले फूड में अत्यधिक चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। चीनी मोटापा और डायबिटीज का खतरा बढ़ाती है। ये दोनों ही हार्ट की बीमारी को बढ़ाते हैं।
  4. इसके अलावा पैकेज्ड वाले फूड में फाइबर की मात्रा शून्य होती है। फाइबर कम होने के कारण यह पाचन तंत्रिका को प्रभावित करके खराब कर सकता है। जब पाचन क्रिया सही तरीके से काम नहीं करेगी तो मेटाबॉलिज्म प्रभावित होगा और हार्ट की बीमारियों का कारण बनेगा।
  5. इस रिसर्च को करने वाले शोधकर्ताओं का कहना है कि हार्ट की बीमारियां न हो इसके लिए अल्ट्रा प्रोसेस्ड यानि की पैकेट वाले फूड आइटम से पूरी तरह से दूरी बनाना जरूरी है।

Disclaimer: नई रिसर्च बताती है कि कि अल्ट्रा- प्रोसेस्ड फूड्स को खाने से हार्ट की बीमारियों का खतरा कई गुणा ज्यादा होता है। स्वाद और सुविधा के लिए लोग इन चीजों को तेजी से अपना रहे हैं, लेकिन लंबे समय में यह स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी डाइट में इस तरह के फू़ड आइटम की बजाय पारपंरिक खाना, ताजे फल और सब्जियों को शामिल करें।

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आशु कुमार दास

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए 6 ... Read More