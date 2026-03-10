किडनी में कौन-कौन सी बीमारियां होती हैं? जानें इनके लक्षण और कारण

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Kidney Diseases in Hindi: किडनी हमारे शरीर का एक बेहद महत्वपूर्ण अंग है, जो खून को फिल्टर करता है। किडनी शरीर से विषैले पदार्थों और अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने का काम करती है। किडनी, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखने, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने और रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन, आज की बदलती जीवनशैली, अनियमित खान-पान और कई स्वास्थ्य समस्याओं के कारण किडनी से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। आपको बता दें कि किडनी की बीमारी धीरे-धीरे विकसित होती है और शुरुआती चरण में इसके लक्षण स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं। यही कारण है कि कई बार मरीज को बीमारी का पता तब चलता है, जब किडनी को काफी नुकसान पहुंच चुका होता है। इसलिए किडनी से जुड़ी आम बीमारियों, उनके लक्षणों और कारणों के बारे में जागरूक होना बहुत जरूरी है। आइए, आकाश हेल्थकेयर के डायरेक्टर एंड एचओडी-रोबोटिक यूरोलॉजी डॉ. विकास अग्रवाल (Dr. Vikas Agarwal, Director & HOD - Robotic Urology, Aakash Healthcare) से जानते हैं कि किडनी में कौन-कौन सी बीमारियां होती हैं?
क्रोनिक किडनी डिसीज, गुर्दे की एक गंभीर स्थिति है। इसमें किडनी की कार्यक्षमता धीरे-धीरे कम होने लगती है। यह किडनी की सबसे आम, लेकिन गंभीर बीमारी है। इस रोग की वजह से किडनी के कार्य करने की क्षमता धीरे-धीरे कम होने लगती है। समय के साथ, किडनी खून को ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती हैं। इसकी वजह से कई अन्य तरह के रोग भी विकसित होने लगते हैं। आपको बता दें कि यह रोग कई कारणों से हो सकता है, इसमें
इस रोग का समय पर इलाज बहुत जरूरी है। अन्यथा, यह स्थिति किडनी फेलियर तक पहुंच सकती है। फिर डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है।
किडनी स्टोन यानी पथरी एक आम समस्या है। यह समस्या तब होती है, जब शरीर में मौजूद खनिज और लवण जमा होकर क्रिस्टल का रूप ले लेते हैं। ये क्रिस्टल पेशाब के रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं। इसलिए किडनी स्टोन की वजह से पेशाब से जुड़ी कई समस्याएं पैदा होने लगती हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, भारत में गर्म मौसम और कम पानी पीने की आदत की वजह से किडनी स्टोन के मामले काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। किडनी में स्टोन कई कारणों से हो सकते हैं, इसमें शामिल हैं-
छोटे स्टोन कई बार अपने आप निकल जाते हैं। लेकिन बड़े स्टोन के लिए दवाइयों या सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए अगर आपको किडनी स्टोन के संकेत नजर आ रहे हैं, तो डॉक्टर से जरूर मिलें।
किडनी इंफेक्शन आमतौर पर तब होता है, जब मूत्र मार्ग का संक्रमण ऊपर की तरफ फैलकर किडनी तक पहुंच जाता है। अगर इसका समय पर इलाज न किया जाए, तो यह गंभीर रूप ले सकता है और इस स्थिति में रोगी को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, समय पर इलाज न मिलने पर यह जानलेवा भी हो सकता है। किडनी इन्फेक्शन को मेडिकल भाषा में पायलोनेफ्राइटिस कहा जाता है। यह एक गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो मूत्रमार्ग या ब्लैडर से शुरू होता है और एक या दोनों किडनी तक फैल जाता है। यह आमतौर पर E. coli बैक्टीरिया के कारण होता है। किडनी इंफेक्शन के कई कारण होते हैं-
किडनी इंफेक्शन मतली और उल्टी जैसे संकेत भी पैदा करता है। अगर आपको पेशाब से जुड़ी समस्याओं के साथ ही, उल्टी या मतली जैसा
किडनी इंफेक्शन का इलाज आमतौर पर एंटीबायोटिक्स से किया जाता है। लेकिन, गंभीर मामलों में अस्पताल में भर्ती की जरूरत पड़ सकती है। कुछ दुर्लभ मामलों में किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है।
किडनी फेलियर एक ऐसी स्थिति है, जिसमें किडनी पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है। इस स्थिति में शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर नहीं निकल पाते हैं और शरीर में ही जमा रहते हैं। किडनी फेलियर अचानक हो सकता है या धीरे-धीरे विकसित हो सकता है। कई मामलों में किडनी की कार्यक्षमता इतनी कम हो जाती है कि व्यक्ति का जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। किडनी फेलियर के कई कारण हैं, इसमें शामिल हैं-
किडनी फेलियर के मामलों में डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। इसलिए अगर ये संकेत नजर आए, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। किडनी से जुड़ी बीमारियां होने पर शुरुआत में लक्षण महसूस नहीं होते हैं, लेकिन जब स्थिति गंभीर रूप ले लेती है तब इसके संकेत महसूस होते हैं। इसलिए अगर आपको शरीर में सूजन, पेशाब में बदलाव, लगातार थकान या पीठ के निचले हिस्से में दर्द जैसे संकेत दिखाई दें, तो इन्हें नजरअंदाज बिल्कुल न करें।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
