ब्लड शुगर टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं?

डायबिटीज रोग का निदान करने के लिए ब्लड शुगर लेवल की जांच की जाती है। इसके लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जानें इनके बारे में-

ब्लड शुगर लेवल

Blood Sugar Level Test: डायबिटीज एक आम बीमारी है, लेकिन अगर इसका समय पर निदान और इलाज न हो तो यह कई गंभीर बीमारियों का कारण बन जाता है। यह किडनी, दिल और आंखों की सेहत को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। इसलिए डायबिटीज का समय पर निदान करना बहुत जरूरी है। डायबिटीज रोग का पता लगाने के लिए ब्लड शुगर लेवल की जांच की जाती है। जब ब्लड शुगर अधिक होता है, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति को डायबिटीज है। हालांकि, ब्लड शुगर की जांच करने के कई तरीके हैं। डायबिटीज रोग की सटीकता का पता लगाने के लिए डॉक्टर अलग-अलग ब्लड शुगर टेस्ट करवा सकते हैं। आइए, आकाश हेल्थकेयर की सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजी डॉ. मोनिका शर्मा से जानते हैं ब्लड शुगर टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं?

1. फास्टिंग ब्लड शुगर

फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट, सबसे आम प्रकार का टेस्ट है, जिससे डायबिटीज का निदान होता है। इस टेस्ट को 8 से 12 घंटे तक भूखे पेट रहने के बाद किया जाता है, इससे खून में ग्लूकोज के स्तर की जांच की जाती है। इस टेस्ट की मदद से प्री-डायबिटीज और डायबिटीज का निदान होता है। आमतौर पर इस टेस्ट को सुबह खाली पेट किया जाता है। आपको बता दें कि एक स्वस्थ व्यक्ति का फास्टिंग ब्लड शुगर का सामान्य स्तर 70-99 mg/dL होना चाहिए।

2. पोस्ट प्रैंडियल शुगर

पोस्ट प्रैंडियल शुगर टेस्ट खाना खाने के 2 घंटे बाद किया जाता है। इस टेस्ट की मदद से खाना खाने के 2 घंटे बाद रक्त में ग्लूकोज के स्तर की जांच की जाती है। इससे पता चलता है कि भोजन के बाद आपका शरीर शुगर को कितनी अच्छी तरह से नियंत्रित कर रहा है। डॉक्टर इस टेस्ट को करवाने की सलाह तब देते हैं, जब किसी व्यक्ति में डायबिटीज के लक्षण नजर आ रहे होते हैं। सामान्य तौर पर खाना खाने के 2 घंटे बाद ब्लड शुगर लेवल 140 mg/dL से कम होना चाहिए।

3. रैंडम ब्लड शुगर

जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इस टेस्ट को दिन के किसी भी समय पर किया जा सकता है। इस टेस्ट को बिना उपवास के किया जा सकता है। यानी आप किसी भी समय पर ब्लड शुगर की जांच करवा सकते हैं। रैंडम ब्लड शुगर 70-140 mg/dL इतना या इससे कम होना चाहिए। अगर ब्लड शुगर लगातार 200 mg/dL इससे ज्यादा आए तो यह डायबिटीज का संकेत हो सकता है। अगर आपको डायबिटीज के लक्षण महसूस हो तो इस टेस्ट को करवा सकते हैं।

4. HbA1c टेस्ट

डायबिटीज का निदान करने के लिए HbA1c टेस्ट को सबसे ज्यादा सटीक माना जाता है। इस टेस्ट की मदद से पिछले 2 से 3 महीनों के औसत शुगर स्तर को मापा जाता है। इस टेस्ट को करवाने के लिए खाली पेट रहने की जरूरत नहीं है। इस टेस्ट का सामान्य स्तर 5.7% से कम होना चाहिए। अगर 6.5% या इससे अधिक आता है, तो इस स्थिति में डायबिटीज की पुष्टि होती है।

5. ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट

इस टेस्ट को शरीर की शर्करा के प्रति प्रतिक्रिया को मापने के लिए किया जाता है। इसमें पहले उपवास रखा जाता है, फिर ग्लूकोज के घोल को पीना होता है और 1 से 3 घंटे के बीच में ब्लड शुगर की जांच करनी होती है। इस टेस्ट को आमतौर पर गर्भकालीन डायबिटीज के निदाने के लिए किया जाता है।

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Highlights:

डायबिटीज होने पर रक्त में शुगर स्तर बढ़ जाता है।

शुगर लेवल की जांच के लिए कई टेस्ट किए जाते हैं।

HbA1c टेस्ट को सबसे ज्यादा सटीक माना जाता है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।