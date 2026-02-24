गठिया कितने प्रकार का होता है? लक्षणों से समझें आपको कौन-सा Arthritis है

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Arthritis Types in Hindi: गठिया जोड़ों से जुड़ी 100 से अधिक स्थितियों का समूह है। यह जोड़ों को बुरी तरह से प्रभावित कर देता है। जोड़ों में दर्द, सूजन, जकड़न और चलने-फिरने में दिक्कत आदि गठिया के लक्षण हो सकते हैं। गठिया की वजह से जोड़ों में रेडनेस और अकड़न हो सकती है। दरअसल, गठिया में कार्टिलेज को नुकसान पहुंचता है, इससे घुटने, कूल्हे, कलाई और उंगलियों में दर्द अनुभव होता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि जोड़ों में दर्द का मतलब सिर्फ गठिया होता है। लेकिन, आपको बता दें कि गठिया कई प्रकार का होता है। अलग-अलग प्रकार का गठिया, अलग-अलग जोड़ को प्रभावित करता है और दर्द का कारण बनता है। तो आइए, एससीएम हेल्थकेयर के प्रिंसिपल कंसल्टेंट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट डॉ. विनीत मल्होत्रा (Dr. Vineet Malhotra, Principal Consultant, Urology, Sexology, Andrology, Infertility Treatment, SCM Healthcare) से जानते हैं गठिया कितने प्रकार का होता है?
ऑस्टियोआर्थराइटिस, गठिया का सबसे आम प्रकार है। यह उम्र बढ़ने से जुड़ी एक बीमारी है, जिसमें जोड़ों की कुशनिंग घिसने लगती है। यह घुटनों, कूल्हों और रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है। इस स्थिति में अगर रोगी ज्यादा शारीरिक गतिविधि करता है, तो जोड़ों में दर्द महसूस हो सकता है। सुबह के समय ज्यादा जकड़न महसूस हो सकती है। इतना ही नहीं, इसकी वजह से जोड़ों से चरचराहट की आवाज भी आती है। रोगी को जोड़ों पर हल्दी सूजन दिखाई दे सकती है। इसलिए अगर उम्र बढ़ने के साथ आपके जोड़ों में दर्द बढ़ रहा है, तो यह ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है।
रूमेटाइड आर्थराइटिस, एक ऑटोइम्यून बीमारी है। इसमें शरीर का इम्यून सिस्टम खुद जोड़ों पर हमला करता है। सुबह लगभग एक घंटे तक जोड़ों में अकड़न रहना, जोड़ों में सूजन, जोड़ों में गर्माहट, थकान, हल्का बुखार और वजन कम होना आदि रूमेटाइड आर्थराइटिस के लक्षण हो सकते हैं। अगर आपको लंबे समय तक जोड़ों में अकड़न रहती है, तो इस स्थिति की अनदेखी बिल्कुल न करें। ये रूमेटाइड आर्थराइटिस का संकेत हो सकते हैं।
गाउट भी गठिया का एक प्रकार है। यह शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने से होता है। जब यूरिक एसिड बढ़ता है, तो जोड़ों में क्रिस्टल जमा होने लगते हैं। यह सबसे ज्यादा पैर के अंगूठे के जोड़ को प्रभावित करता है। जोड़ों में अचानक दर्द होना, जोड़ों में सूजन और छूने में तेज दर्द का अनुभव होता है। गाउट की वजह से रात में ज्यादा दर्द का अनुभव हो सकता है। अगर रात में अचानक अंगूठे में तेज दर्द और सूजन हो तो यह गाउट हो सकता है।
यह त्वचा की बीमारी सोरायसिस से जुड़ा गठिया है। इसकी वजह से भी आपको जोड़ों में दर्द और सूजन का अनुभव हो सकता है। यह त्वचा पर रेडनेस और पपड़ीदार धब्बे नजर आते हैं। नाखूनों में गड्ढे पड़ सकते हैं। अगर आपको सोरायसिस है और जोड़ों में दर्द भी है, तो यह सोरियाटिक आर्थराइटिस हो सकता है। इसलिए इन संकेतों को बिल्कुल अनदेखी नहीं करनी चाहिए।
आपको बता दें कि गठिया कई प्रकार का होता है। हर प्रकार के गठिया के लक्षण अलग होते हैं।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें।
