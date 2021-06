पिछले साल फरवरी-मार्च से शुरू हुए कोरोनावायरस के अबतक कई रूप सामने आ चुके हैं। पिछले 1 साल में ही कोरोना के नए-नए वेरिएंट ने लोगों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। कोरोना की मार झेल रहे देश में ब्‍लैक फंगस एक नई मुसीबत बन गया है। देशभर में हजारों लोग ब्‍लैक फंगस की चपेट में आ चुके हैं। लेकिन लोगों की रातों की नींद तब उड़ गई जब ब्‍लैक फंगस के दो अलग वेरिएंट (Black Fungus Variant in hindi) की बात सामने आई है। जी हां, हरियाणा के हिसार की एक लैब में ब्‍लैक फंगस के दो अलग अलग वेरिएंट का पता चला है। एक्‍सपर्ट का कहना है कि दोनों वेरिएंट के लक्षण और इलाज एक दूसरे से एकदम अलग हैं। ब्‍लैक फंगस के जो दो वेरिएंट सामने आए हैं उनके नाम एस्परजिलोसिस (Aspergillosis) और न्यूकोरमाइकोसिस हैं। अभी तक ब्‍लैक फंगस के लगभग सभी मामलों को न्यूकोरमाइकोसिस समझकर इलाज किया जा रहा था। लेकिन गुजरात में पिछले हफ्ते दो मरीजों में एस्परजिलोसिस वेरिएंट के सामने आने के बाद इस पर रिसर्च शुरू हो गई है। Also Read - Black Fungus Treatment: ब्‍लैक फंगस के इलाज में लग रहे हैं 15 लाख रुपये, मरीज को 15 दिन तक लगते हैं इंजेक्‍शन

Also Read - Causes of Black Fungus: हॉस्पिटल में इस एक कारण से ब्लैक फंगस बनाता है कोरोना रोगियों को अपना शिकार

ब्‍लैक फंगस के दो वेरिएंट (Black Fungus Variant)

एस्परजिलोसिस (Aspergillosis) और न्यूकोरमाइकोसिस, ब्‍लैक फंगस के दो वेरिएंट हैं। अगर इन दोनों ही फंगस का इलाज समय पर न किया जाए तो ये सीधा दिमाग और शरीर के अन्‍य अंगों को प्रभावित कर सकते हैं। जो लोग कोरोना से रिकवर हो रहे हैं उनमें एस्परजिलोसिस इंफेक्‍शन दिख रहा है। गुजरात में पिछले हफ्ते दो मरीजों में एस्परजिलोसिस देखा गया था। क्‍या है एस्परजिलोसिस? (What is Aspergillosis in hindi) दरअसल ये फंगस का एक ऐसा प्रकार है जो हमारे आसपास ही मौजूद होता है। ये फंगस कमजोर इम्‍युनिटी वाले लोगों में, फेफड़े की बीमारी से जूझ रहे लोगों में और सांस संबंधी मरीजों पर अटैक करता है। यह खून के द्वारा शरीर के अलग’अलग अंगों को प्रभावित कर सकता है। जो लोग हाल ही में कोरोना से रिकवर हुए हैं या किसी दूसरी बीमारी से रिकवर हुए हैं उन्‍हें एस्परजिलोसिस हो सकता है। ऐसा क्‍यों? डॉक्‍टर के अनुसार स्‍टेरॉयड और ऑक्सीजन सप्‍लाई को हाइड्रेट करने के लिए प्यूरिफाई वॉटर का प्रयोग इसके लिए जिम्‍मेदार हो सकते हैं। Also Read - इन 3 चीजों का कॉकटेल बढ़ा रहा लोगों में ब्लैक फंगस का खतरा, IMA अधिकारी ने बताया रोगी कैसे बचाएं अपनी जान

एस्परजिलोसिस के लक्षण क्‍या हैं? (Symptoms of Aspergillosis)

नए फंगल इंफेक्‍शन एस्परजिलोसिस के लक्षण इस चीज पर निर्भर करते हैं कि व्‍यक्ति को एस्परजिलोसिस का कौन सा प्रकार हुआ है। अलग-अलग प्रकार के एस्परजिलोसिस, शरीर को अलग अलग तरह से प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि एस्परजिलोसिस के कुछ सामान्‍य लक्षण निम्‍न हैं-