काम करते-करते उंगली हो रही है लॉक? ये ट्रिगर फिंगर का हो सकता है संकेत

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Written By: Kishori Mishra | Published : May 9, 2026 12:03 PM IST
What is Trigger Finger : क्या फोन चलाते-चलाते या फिर लैपटॉप पर काम करते-करते आपकी उंगली लॉक हो जाती है? अगर हां, तो यह ट्रिगर फिंगर का संंकेत हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह कौन सी समस्या है? तो आपको बता दें कि इसे समझने के लिए आपको टेंडन को समझना होगा। दरअसल, हमारी उंगलियों को मोड़ने और सीधा करने में टेंडन अहम भूमिका निभाते हैं। टेंडन शरीर के अंदर मौजूद मजबूत रेशेदार डोरियों की तरह होते हैं, जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं और हाथों की मूवमेंट को आसान बनाते हैं। इन टेंडन के ऊपर एक मुलायम परत होती है, जो चिकनाई का काम करती है। इससे टेंडन आसानी से आगे-पीछे खिसकते हैं और रगड़ या चोट से बचे रहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई रस्सी एक चिकनी सुरंग के अंदर आसानी से फिसल रही हो। जब इस सुरंग में सूजन या जकड़न आ जाती है, तो उंगली को मोड़ने-सीधा करने में दिक्कत होने लगती है।
Trigger Finger
जब हाथों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होता है या उंगली में चोट लग जाती है, तो टेंडन के आसपास मौजूद सुरंग जैसी परत में सूजन आ सकती है। सूजन की वजह से टेंडन का अंदर आसानी से फिसलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में उंगली मोड़ते या सीधा करते समय टेंडन बीच में अटकने लगता है, जिससे उंगली फंसने, जकड़न महसूस होने या क्लिक जैसी आवाज आने की समस्या हो सकती है। अगर यह सूजन लंबे समय तक बनी रहे, तो टेंडन पर गांठ जैसी उभार या निशान बन सकते हैं। इससे उंगली का फंसना और दर्द बढ़ सकता है और ट्रिगर फिंगर की समस्या ज्यादा गंभीर हो सकती है।
NCBI की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रिगर फिंगर आमतौर पर रिंग फिंगर या अंगूठे को प्रभावित करती है। हालांकि, यह किसी भी उंगली में या एक साथ कई उंगलियों में हो सकती है। ट्रिगर फिंगर आमतौर पर आपके काम करने वाले हाथ की उंगलियों को ज्यादा प्रभावित करती है। हालांकि, यह दोनों ही उंगलियों को प्रभावित कर सकती है।
ट्रिगर फिंगर के शुरुआती लक्षणों की बात करें, तो शुरू में उंगली को हिलाने पर बिना दर्द के एक क्लिक की आवाज सुनाई देती है। जैसे-जैसे यह समस्या बढ़ती है, आपको प्रभावित उंगली के निचले हिस्से में दर्द महसूस हो सकता है। मुख्य रूप से जब आप उसे हिलाते हैं या उस पर दबाव डालते हैं। इसके जब स्थिति धीरे-धीरे गंभीर होती है, जो कुछ अन्य लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे-
Image Credit : ChatGPT
ट्रिगर फिंगर किन कारणों से होता है, इसपर डॉक्टर पूरी तरह से निश्चित नहीं है। हालांकि, कई स्थितियों और जोखिम कारक ट्रिगर फिंगर होने की संभावना को बढ़ा सकते हैं, जो निम्न हैं-
Disclaimer : ध्यान रखें कि ट्रिगर फिंगर हड्डी से जुड़ी एक परेशानी है। अगर आपको इसके लक्षण दिखे, तो फौरन अपने डॉक्टर से सलाह लें। ताकि स्थिति को गंभीर होने से रोका जा सके।
Disclaimer: The content on TheHealthSite.com is only for informational purposes. It is not at all professional medical advice. Always consult your doctor or a healthcare specialist for any questions regarding your health or a medical condition.