जहरीरी हवा बच्चों के फेफड़ों को कर रही है खराब, डॉक्टर से जानें कैसे रखें उन्हें सुरक्षित

Air quality and respiratory health in children : देशभर में बढ़ता एयर पॉल्यूशन अब सिर्फ पर्यावरण की चिंता नहीं रह गई है, यह एक सच्चाई बन गई है, क्योंकि यह चुपचाप बच्चों के फेफड़ों में जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि बढ़ते पॉल्यूशन लेवल की वजह से फेफड़ों के कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, तो बातचीत स्वाभाविक रूप से बड़ों की ओर मुड़ गई है। लेकिन बच्चों के क्लीनिक के अंदर अब इसकी लंबी भीड़ देखी जा रही है, जो एक चिंता का विषय बन चुकी है। मुंबई में स्थित नारायणा हेल्थ SRCC चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल की पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजिस्ट, सीनियर कंसल्टेंट, डॉ. इंदु खोसला का कहना है कि माता-पिता क्लीनिक पर शिकायत करते हुए आते हैं कि उनके बच्चे की खांसी ठीक नहीं हो रही है। कई बच्चे लगातार खांसी, खेलते समय सांस फूलने या बार-बार सीने में इन्फेक्शन के साथ आते हैं, जबकि उन्हें पहले कभी अस्थमा नहीं हुआ है। जो बार-बार होने वाली मौसमी बीमारी जैसा लगता है, वह तेजी से उस हवा से जुड़ा है जिसे बच्चे हर दिन सांस लेते हैं।
डॉक्टर का कहना है कि बच्चे खास तौर पर कमजोर होते हैं, क्योंकि उनके फेफड़े अभी भी डेवलप हो रहे होते हैं। उनके एयर-वे छोटे होते हैं और वे बड़ों की तुलना में तेजी से सांस लेते हैं, जिसका मतलब है कि वे अपने शरीर के साइज के हिसाब से ज्यादा प्रदूषित हवा अंदर लेते हैं। PM2.5 जैसे बारीक पार्टिकुलेट मैटर फेफड़ों के नाजुक टिशू में गहराई तक चले जाते हैं, जिससे लगातार जलन और सूजन होती है। किसी गंभीर बीमारी के उलट, यह नुकसान समय के साथ चुपचाप बढ़ता है। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से-
डॉक्टर अब उस चीज को देख रहे हैं जिसे आमतौर पर “प्री-अस्थमेटिक एयरवे” कहा जाता है। लगातार प्रदूषित हवा के संपर्क में रहने से ब्रोन्कियल पैसेज बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, इसलिए हल्के ट्रिगर, धूल, मौसम में बदलाव या वायरल इन्फेक्शन भी लंबे समय तक खांसी या घरघराहट का कारण बन सकते हैं। माता-पिता को जिन हल्के लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए उनमें रात में बिना बुखार के खांसी, खेलते समय स्टैमिना में कमी, नींद में मुंह से सांस लेना या बार-बार ब्रोंकाइटिस के दौरे शामिल हैं।
डॉक्टर कहते हैं कि यह चिंताएं सिर्फ तुरंत होने वाले लक्षणों के बारे में नहीं हैं। बचपन वह समय होता है जब फेफड़े अपनी ज़िंदगी भर की क्षमता विकसित कर रहे होते हैं। इन शुरुआती सालों में बार-बार सूजन फेफड़ों के बढ़ने के तरीके पर असर डाल सकती है, जिसकी वजह से आगे अस्थमा और पुरानी सांस की बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। आसान शब्दों में कहें तो, फेफड़े शुरू में ही याद रखते हैं कि वे किस चीज़ के संपर्क में आए हैं।
जैसे-जैसे प्रदूषण देशभर में बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे फेफड़ों के कैंसर के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि असली इमरजेंसी बच्चों के बढ़ते फेफड़ों के अंदर पहले से ही हो सकती है। जबकि बड़े पैमाने पर समाधान के लिए शहरों में साफ हवा की पॉलिसी की जरूरत होती है, फिर भी परिवार AQI लेवल पर नजर रखकर, प्रदूषण के पीक घंटों में बाहर की एक्टिविटी कम करके, घर के अंदर की हवा की क्वालिटी सुधारकर और अगर खांसी दो सप्ताह से ज्यादा रहे तो डॉक्टर की सलाह लेकर जोखिम कम कर सकते हैं।
अगर आप बच्चों के फेफड़ों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो कुछ टिप्स को फॉलो कर सकते है, जैसे-
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
