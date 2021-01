श्वसन संक्रमण यानी के सांस संबंधी संक्रमण (Causes of Respiratory Infections) कई रूपों में होता है। ये आपके गले, साइनस, फेफड़ों या वायुमार्ग को प्रभावित कर सकता है। ये सभी उम्र के लोगों के लिए सामान्य हैं और आमतौर पर गंभीर नहीं होता है। लेकिन अगर आप बार-बार इसके शिकार हो जाते हैं तो ये इस बात का संकेत है कि आप किसी और स्वास्थ्य समस्या का शिकार हैं। डॉक्टर अक्सर इसे दो प्रकार में विभाजित करते हैं अपर रेस्पिरेटरी इंफ्केशन और लोअर रेस्पिरेटरी इंफ्केशन। अपर रेस्पिरेटरी इंफ्केशन आपके गले और साइनस को प्रभावित करता है। इसमें सर्दी, साइनस संक्रमण, और गले में खराश शामिल हैं। वहीं लोअर रेस्पिरेटरी इंफ्केशन (Causes of Respiratory Infections) आमतौर पर लंबे समय तक रहता है और ये अधिक गंभीर होता है। ये संक्रमण आपके वायुमार्ग और फेफड़ों को प्रभावित करता हैं इसमें ब्रोंकाइटिस और निमोनिया शामिल है।

श्वसन संक्रमण के कारण (Causes of Respiratory Infections)

अगर आपको बार-बार सांस संबंधी संक्रमण हो रहा है तो इसके पीछे वातावरण और जीवनशैली जैसी कुछ कारण हो सकते हैं, इसके अलावा आप इन चीजों के कारण भी बार-बार संक्रमण (Causes of Respiratory Infections) का शिकार हो सकते हैं:

अन्य संक्रमित लोगों के संपर्क में आने पर (विशेषकर जो खांस या छींक रहे हैं)

पराली और अन्य समान चीजें

धूम्रपान और सेकेंड हैंड स्मोक

ठंडा मौसम

नींद की कमी

तनाव

हालांकि कभी-कभी, अधिक गंभीर समस्या के कारण भी सांस संबंधी संक्रमण हो सकता है, जैसेः

फेफड़ों की बीमारीः अस्थमा, सिस्टिक फाइब्रोसिस (सीएफ), या क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) वाले लोगों को सांस संबंधी संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है। ये संक्रमण (Causes of Respiratory Infections) इन क्रॉनिक स्थितियों के लक्षणों को और बिगाड़ सकता है।

अस्थमाः अस्थमा सबसे आम फेफड़ों की बीमारियों में से एक है। यह पूरी दुनिया में लगभग करोड़ों लोगों को प्रभावित करता है।

स्ट्रक्चल इश्यू यानी के आपके शरीर की सरंचनाः जी हां, आपके शरीर की संरचना आपको सांस संबंधी संक्रमण (Causes of Respiratory Infections) का शिकार बना सकती है।

कैंसरः अगर आपको फेफड़े का कैंसर है, तो ट्यूमर भी आपको सांस लेने में रुकावट पैदा कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप बार-बार श्वसन संक्रमण होता है।

ज्यादा सांस लेनाः एक अन्य समस्या, जिसके कारण आप संक्रमण का शिकार होते हैं वह तब होती है, जब आप भोजन, पानी या फिर उल्टी के वक्त सांस लेते हैं। ये पदार्थ आपके फेफड़ों में जाते हैं और निमोनिया का शिकार हो सकते हैं।

सेकेंडरी इम्यून डिफीशिएंसीः यह तब होता है जब आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी की इम्यून सिस्टम किसी ऐसी चीज से क्षतिग्रस्त हो जाती है जो आपके शरीर को प्रभावित करती है, जैसे कि कीमोथेरेपी दवाएं, जलन, कुपोषण या एचआईवी। कमजोर इम्यून सिस्टम आपको श्वसन संक्रमण (Causes of Respiratory Infections) का शिकार बना सकता है।

प्राइमरी इम्यून डिफिशिएंसीः यह तब होती है जब आप आनुवंशिक दोष का शिकार होते हैं, जिसके कारण आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर रहती है। इसमें टी-सेल और बी-सेल की कमी शामिल हैं। प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी वाले लोगों को अक्सर निमोनिया, ब्रोंकाइटिस और साइनस संक्रमण हो जाता है।

डॉक्टर को कब दिखाने की पड़ती है जरूरत

ज्यादातर सांस संबंधी संक्रमण 1 से 2 सप्ताह में मेडिकल शॉप से प्राप्त दवाओं, पर्याप्त नींद और ज्यादा से ज्यादा पानी कर खत्म हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको बार-बार संक्रमण (Causes of Respiratory Infections) होता है और इसके कारण अज्ञात हैं, तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। इसके अलावा आपको इन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिएः