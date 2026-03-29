ज्यादा नमक बच्चों की किडनी कर रही हैं खराब, डॉक्टर से समझें कैसे रखें उन्हें सुरक्षित

What happens when a child has too much salt : ज्यादा नमक खाने से बच्चों की किडनी पर असर पड़ता है। डॉक्टर से जानते हैं इस बारे में-

Can too much salt affect the kidneys : क्या आपका बच्चा स्कूल से आते ही पैकेज फूड पर टूट पड़ता है? क्य आपका बच्चा पूरे दिनभर में 1 बोतल पानी भी नहीं खत्म करता? अगर हां, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बच्चों की इन्हीं आदतों के वजह से उनकी किडनी खराब हो सकती है। मुंबई स्थित नारायण हेल्थ SRCC चिल्ड्रन हॉस्पिटल की पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी कंसल्टेंट डॉक्टर निशा कृष्णमूर्ति का कहना है कि इन दिनों में ओपीडी में कई ऐसे मामले आ रहे हैं, जिसमें बच्चा किडनी की परेशानी से जूझ रहा हो। डॉक्टर कहती हैं कि इन दिनों बच्चों की किडनी को उनकी उम्र के हिसाब से अधिक मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उनकी रोजमर्रा की आदतें तेजी से बदल गई हैं। आइए इस लेख में विस्तार से जानते हैं बच्चों की किडनी के स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें-

किडनी पर नहीं जाता है पेरेंट्स का ध्यान

डॉक्टर कहती हैं कि अक्सर पेरेंट्स बच्चों की खांसी या बुखार पर ध्यान देते हैं, लेकिन उनका ध्यान कभी किडनी की ओर नहीं जाता है। दरअसल, किडनी हमारे शरीर में चुपचाप काम करती है, इसका मुख्य कार्य शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखना, खून को साफ करना और इलेक्ट्रोलाइट्स को नियंत्रित करना।

छोटी-छोटी गड़बड़ियों को भी किडनी आसानी से संभाल लेती है, इसलिए समस्याएं लंबे समय तक दिखती नहीं हैं। पेरेंट्स आमतौर पर बच्चों की ग्रोथ, इम्युनिटी और पोषण पर ध्यान देते हैं, लेकिन पानी पीना और नमक का सेवन बच्चा कितना कर रहा है, इसपर अक्सर उनका ध्यान नहीं जाता है। लेकिन ऐसा करना उनकी बड़ी गलती हो सकती है। दरअसल, बच्चों की किडनी अभी विकसित हो रही होती है। ऐसे में जो चीजें बड़ों के लिए मामूली है, वह बच्चों के घातक साबित हो सकती हैं।

शरीर में पानी कम होने पर क्या लक्षण दिखते हैं?

डॉक्टर कहते हैं कि जब बच्चे पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते, तो शरीर पानी बचाने की कोशिश करता है। इसके कारण कुछ परेशानियां हो सकती हैं, जैसे-

पेशाब गहरा और गाढ़ा नजर आना

लंबे समय तक डिहाइड्रेट रहने की वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट में जलन हो सकती है।

यूरिन इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है।

बढ़ जाता है। किडनी की पथरी का कारण बन सकता है।

बच्चे अक्सर यह नहीं समझ पाते कि उन्हें पानी की जरूरत है, इसलिए समस्या धीरे-धीरे बढ़ती रहती है।

नमक भी है किडनी का दुश्मन

बच्चों के शरीर में जहां पानी कम हो रहा है। वहीं, नमक का सेवन बढ़ गया है। आजकल बच्चे पैकेज्ड चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स, प्रोसेस्ड फूड और बाहर का खाना काफी ज्यादा खा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में सोडियम का स्तर काफी ज्यादा बढ़ रहा है।

ज्यादा नमक किडनी पर अतिरिक्त दबाव डालता है, जिससे शरीर में पानी और मिनरल का संतुलन बिगड़ता है। इसके साथ ही ब्लड प्रेशर और धीरे-धीरे किडनी पर स्ट्रेस बढ़ जा रहा है

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डॉक्टर कहती हैं कि शहरी लाइफस्टाइल ज्यादा स्क्रीन टाइम, कम आउटडोर एक्टिविटी और आसानी से मिलने वाला पैकेज्ड फूड, इस समस्या को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं।

इन संकेतों को न करें इग्नोर

बच्चों में किडनी से जुड़ी समस्या अचानक नहीं दिखती, बल्कि धीरे-धीरे संकेत नजर आते हैं, जिसपर ध्यान देने की जरूरत होती है, जैसे-

अलग-अलग देखने पर ये सामान्य लग सकते हैं, लेकिन साथ में ये शरीर में असंतुलन का संकेत हो सकते हैं।

किडनी की परेशानी से बच्चों को कैसे रखें सुरक्षित?

अगर आप अपने बच्चों की किडनी को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो उनके अंदर कुछ हेल्दी आदतें डालें। आइए जानते हैं इन आदतों के बारे में-

बच्चों को पर्याप्त रूप से पानी पिलाएं। पढ़ाई या स्क्रीन टाइम के दौरान पानी उनके पास रखें, ताकि उन्हें पानी पीने की आदत हो। ज्यादा नमक वाले पैकेज्ड स्नैक्स कम करें। घर का ताजा खाना दें। बच्चों को बाहर खेलने के लिए प्रोत्साहित करें बार-बार पेशाब में समस्या हो तो डॉक्टर से सलाह लें

डॉक्टर कहती हैं कि जब ये आदतें पूरे परिवार का हिस्सा बनती हैं, तो बच्चों के लिए इन्हें अपनाना आसान हो जाता है। इसलिए पहले शुरुआत खुद से करें और फिर बच्चों को अपनाने के लिए कहें।

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Highlights

ज्यादा नमक वाली चीजें बच्चों की किडनी खराब कर रही हैं।

कम पानी पीने से भी किडनी पर असर पड़ता है।

बच्चों को बार-बार पेशाब की परेशानी हो, तो डॉक्टर से संपर्क करें।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।