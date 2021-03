Tongue Scrapping: अच्छी ओरल हेल्थ के लिए दांतों के साथ-साथ जीभ की भी सफाई महत्वपूर्ण है। जैसा कि जीभ शरीर का अहम हिस्सा है और यह हमारी ओवरऑल हेल्थ से भी जुड़ी है। जीभ जहां हमारी बोलने की क्षमता में अहम भूमिका निभाती है वहीं, शरीर के पोषण के लिए हम जो भोजन करते हैं, उसका स्वाद भी जीभ के ज़रिए ही पता चलता है। लेकिन, अक्सर लोग जीभ की साफ-सफाई और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान नहीं देते। जीभ की सफाई में लापरवाही करने से जीभ पर सफेद परत जमा होने लगती है जिसमें, बैक्टेरिया होते हैं। यह बैक्टेरिया वाली परत कई समस्याओं की वजह भी बनती है। खासकर, सांसों की दुर्गंध की सबसे बड़ी वजहों में से एक है जीभ की साफ-सफाई की कमी। ( lack of tongue scrapping side effects ) Also Read - नमक से दांत साफ करने से मिलती है दांत दर्द और बैक्टेरिया से राहत, यह है दांतों पर नमक लगाने के फायदे और नुकसान

जब बात आती है जीभ की सफाई की तो लोग टंग क्लीनर या टंग स्क्रैपर का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए लोग आम तौर पर स्टील, प्लास्टिक या तांबे के स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से किस प्रकार का टंग क्लीनर है सही ? आइए जानते हैं जीभ की सफाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टंग स्क्रैपर्स का हमारी सेहत पर कैसा असर पड़ता है।

जीभ की सफाई के लिए किस तरह का टंग क्लिनर है बेस्ट?

हमेशा ब्रश करने के बाद अपनी जीभ की सफाई ज़रूर करनी चाहिए। इससे, जीभ पर जमा गंदगी साफ हो जाएगी। लेकिन, अगर आप जीभ की सफाई के लिए ब्रश का ही इस्तेमाल करते हैं तो, ध्यान दें कि यह तरीका सही नहीं है। एक्सपर्ट्स के अनुसार 2004 में सामने आयी एक स्टडी के मे कहा गया कि, टंग स्क्रैपर से सफाई करने पर बैक्टेरिया और सल्फरयुक्त कम्पाउंड्स की सफाई 30 गुना अधिक होती है। जबकि, ब्रश से जीभ की सफाई करने पर ऐसे परिणाम नहीं दिखायी देते। इसीलिए ब्रश से दांतों की सफाई करनी चाहिए और जीभ के लिए टंग स्क्रैपर का प्रयोग करना चाहिए।

प्लास्टिक के स्क्रैपर्स इस्तेमाल में आसान लेकिन क्या हैं ये असरदार ?

प्लास्टिक के स्क्रैपर्स का इस्तेमाल अधिक सुरक्षित माना जाता है। क्योंकि, इनसे चोट लगने का डर कम होता है। इस्तेमाल में आसान होने के कारण, बच्चों को भी प्लास्टिक के स्क्रैपर्स (Plastic Tongue Scrappers) ही दिए जाते हैं। लेकिन, कमज़ोर होने के कारण ये जल्दी टूटने लगते हैं। इसीलिए, अगर आप किसी प्लास्टिक के स्क्रैपर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो, उससे पहले अच्छी तरह जांच लें कि वह कहीं से कटा-फटा या टूटा हुआ ना हो। क्योंकि, इस तरह आपकी जीभ या मुंह में चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा, प्लास्टिक का स्क्रैपर्स पर बैक्टेरिया जमा होने की संभावना होती है। इसीलिए, जब भी आप अपना ब्रश बदलें तो टंग क्लिनर भी बदल दें। (How frequently one should change the tongue scraper)

धातुओं से बने स्क्रैपर्स हैं हेल्थ के लिए लाभदायक

स्टील और कॉपर (Copper tongue scraper) जैसी धातुओं से बने टंग क्लीनर भी बहुत-से लोग इस्तेमाल करते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार आप अपनी पसंद के अनुसार टंग स्क्रैपर खरीद सकते हैं। लेकिन, धातुओं या मेटल से बनें स्क्रैपर्स अधिक समय तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। चूंकि, इनकी साफ-सफाई आसान है और ये बैक्टेरिया-मुक्त भी रहते हैं। इसी तरह जीभ पर मेटल के स्क्रैपर से सफाई करने से स्वादबिंदु भी उत्तेजित होते हैं जो, भूख बढ़ाने और पाचन प्रक्रिया को सुधारने का काम करते हैं। (benefits of using metal tongue scraper)