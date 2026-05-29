सिगरेट पीने और तंबाकू खाने वाले लोगों में बढ़ता है इन 5 कैंसर का खतरा, डॉक्टर से जानें निकोटीन की लत खतरनाक क्यों है?

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Written By: Anju Rawat | Published : May 29, 2026 4:19 PM IST
Medically Verified By: Dr. Ankur Nandan Varshney
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, भारत में लगभग 26 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं। आंकड़ों की मानें तो देश में हर 3 में से 1 वयस्क तंबाकू का उपयोग करता है। यही वजह है कि भारत में हर साल 13 लाख से अधिक लोग तंबाकू से जुड़ी बीमारियों की वजह से अपनी जान गवांते हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें से लाखों लोगों की मौत को रोका जा सकता है, इसलिए लोगों में तंबाकू से होने वाले नुकसानों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 31 मई को हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है।
ज्यादातर लोगों को लगता है कि तंबाकू सिर्फ फेफड़ों के कैंसर का कारण बनता है, जबकि इसे कई अन्य प्रकार के कैंसर और बीमारियों के लिए भी जिम्मेदार माना जाता है। आइए, मेदांता हॉस्पिटल, नोएडा के वरिष्ठ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. अंकुर नंदन वार्ष्णेय से जानते हैं तंबाकू से कौन-कौन से कैंसर होते हैं और निकोटीन की लत खतरनाक क्यों होती है?
भारत में गुटखा और चबाने वाला तंबाकू विशेष रूप से खतरनाक साबित हो रहा है। मुंह का कैंसर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन लोग शुरुआती लक्षणों जैसे न भरने वाले मुंह के छाले, सफेद धब्बे, जबड़े में जकड़न या निगलने में परेशानी को नजरअंदाज कर देते हैं।
डॉ. वार्ष्णेय बताते हैं कि निकोटीन एक ऐसा तत्व है, जो लोगों को तंबाकू की गिरफ्त में बनाए रखता है। जैसे-जैसे समय बितता है, तंबाकू की लत शारीरिक और मानसिक, दोनों के लिए जरूरत बन जाती है। निकोटीन की लत से दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। इससे दिमाग में डोपामिन का स्तर बढ़ता है। इससे थोड़ी देर के लिए शरीर को अच्छा महसूस होता है, ऐसे में जब बार-बार इसका सेवन किया जाता है तो इसकी आदत लग जाती है और बिना तंबाकू का सेवन किए बेचैनी महसूस होने लगती है। निकोटीन की लत कई गंभीर बीमारियों का कारण भी बनती है। इससे कई बीमारियों का खतरा बढ़ता है। जैसे-
आजकल युवाओं के बीच फ्लेवर वाले वेप्स और ई-सिगरेट की लत काफी बढ़ रही है, जो सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आजकल तंबाकू को लाइफस्टाइल और तनाव कम करने के नाम पर जोड़ा जा रहा है।
अगर आप सिगरेट या तंबाकू का सेवन करते हैं और आपको ये लक्षण महसूस हो तो बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। तुरंत डॉक्टर से मिलें और जांच जरूर कराएं।
कैंसर से काफी हद तक बचाव संभव है। इसके लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है।
अच्छी बात यह है कि तंबाकू छोड़ने के तुरंत बाद शरीर खुद को ठीक करना शुरू कर देता है। कुछ ही महीनों में फेफड़ों की कार्यक्षमता सुधरने लगती है और समय के साथ कैंसर का खतरा काफी कम हो जाता है।
Disclaimer: तंबाकू का सेवन किसी भी तरह से करना नुकसानदायक ही होता है। इसलिए आपको तंबाकू का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तंबाकू खाने से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ता है।