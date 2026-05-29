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सिगरेट पीने और तंबाकू खाने वाले लोगों में बढ़ता है इन 5 कैंसर का खतरा, डॉक्टर से जानें निकोटीन की लत खतरनाक क्यों है?

तंबाकू का सेवन हेल्थ के लिए बेहद नुकसानदायक होता है। तंबाकू का सेवन करने से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होने का जोखिम बढ़ जाता है।

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Written By: Anju Rawat | Published : May 29, 2026 4:19 PM IST

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Medically Verified By: Dr. Ankur Nandan Varshney

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tobacco and cancer (image-AI)

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, भारत में लगभग 26 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं। आंकड़ों की मानें तो देश में हर 3 में से 1 वयस्क तंबाकू का उपयोग करता है। यही वजह है कि भारत में हर साल 13 लाख से अधिक लोग तंबाकू से जुड़ी बीमारियों की वजह से अपनी जान गवांते हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें से लाखों लोगों की मौत को रोका जा सकता है, इसलिए लोगों में तंबाकू से होने वाले नुकसानों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 31 मई को हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है।

ज्यादातर लोगों को लगता है कि तंबाकू सिर्फ फेफड़ों के कैंसर का कारण बनता है, जबकि इसे कई अन्य प्रकार के कैंसर और बीमारियों के लिए भी जिम्मेदार माना जाता है। आइए, मेदांता हॉस्पिटल, नोएडा के वरिष्ठ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. अंकुर नंदन वार्ष्णेय से जानते हैं तंबाकू से कौन-कौन से कैंसर होते हैं और निकोटीन की लत खतरनाक क्यों होती है?

तंबाकू खाने से कौन-से कैंसर होते हैं?

  • तंबाकू खाने से फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ता है।
  • तंबाकू मुंह और जीभ के कैंसर के खतरे को भी बढ़ाता है।
  • तंबाकू खाने से गले के कैंसर का जोखिम ज्यादा बना रहता है।
  • मूत्राशय के कैंसर का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है।
  • तंबाकू खाने से अग्नाशय और किडनी के कैंसर का रिस्क भी काफी ज्यादा होता है।

भारत में गुटखा और चबाने वाला तंबाकू विशेष रूप से खतरनाक साबित हो रहा है। मुंह का कैंसर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन लोग शुरुआती लक्षणों जैसे न भरने वाले मुंह के छाले, सफेद धब्बे, जबड़े में जकड़न या निगलने में परेशानी को नजरअंदाज कर देते हैं।

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निकोटीन की लत कितनी खतरनाक होती है?

डॉ. वार्ष्णेय बताते हैं कि निकोटीन एक ऐसा तत्व है, जो लोगों को तंबाकू की गिरफ्त में बनाए रखता है। जैसे-जैसे समय बितता है, तंबाकू की लत शारीरिक और मानसिक, दोनों के लिए जरूरत बन जाती है। निकोटीन की लत से दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। इससे दिमाग में डोपामिन का स्तर बढ़ता है। इससे थोड़ी देर के लिए शरीर को अच्छा महसूस होता है, ऐसे में जब बार-बार इसका सेवन किया जाता है तो इसकी आदत लग जाती है और बिना तंबाकू का सेवन किए बेचैनी महसूस होने लगती है। निकोटीन की लत कई गंभीर बीमारियों का कारण भी बनती है। इससे कई बीमारियों का खतरा बढ़ता है। जैसे-

  • ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है।
  • निकोटीन फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचाता है।
  • यह सांस की बीमारी के खतरे को कई गुना बढ़ाता है।
  • निकोटीन प्रजनन-तंत्र पर भी असर डालता है।

आजकल युवाओं के बीच फ्लेवर वाले वेप्स और ई-सिगरेट की लत काफी बढ़ रही है, जो सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आजकल तंबाकू को लाइफस्टाइल और तनाव कम करने के नाम पर जोड़ा जा रहा है।

तंबाकू क्यों नहीं छोड़ पाते लोग?

  • कई बार दोस्तों के दबाव की वजह से लोग तंबाकू या सिगरेट का सेवन बंद नहीं कर पाते हैं।
  • आजकल कई लोग तनाव या चिंता कम करने के लिए तंबाकू का सेवन करते हैं। तनाव और चिंता में रहने की वजह से वे तंबाकू का सेवन करते हैं।
  • लंबे समय तक होने वाले नुकसान की जानकारी का अभाव की वजह से भी लोग तंबाकू का सेवन लगातार करते रहते हैं।

इन लक्षणों की न करें अनदेखी

अगर आप सिगरेट या तंबाकू का सेवन करते हैं और आपको ये लक्षण महसूस हो तो बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। तुरंत डॉक्टर से मिलें और जांच जरूर कराएं।

  • 3 सप्ताह से ज्यादा समय तक लगातार खांसी होना
  • थूक के साथ खून निकलना
  • मुंह में हर वक्त छाले रहना
  • आवाज भारी होना या आवाज का बैठना
  • अचानक वजन कम होना
  • निगलने में कठिनाई होना
  • लगातार सीने में दर्द होना

क्या कैंसर से बचाव संभव है?

कैंसर से काफी हद तक बचाव संभव है। इसके लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है।

  • धूम्रपान और चबाने वाले तंबाकू से पूरी तरह से दूरी बनाकर रहें।
  • पैसिव स्मोकिंग से बचना बहुत जरूरी है। इससे भी कैंसर का खतरा बढ़ता है।
  • अगर आप लंबे समय से तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो समय-समय पर जांच जरूर कराएं।
  • स्कूल और परिवार के स्तर पर बच्चों और किशोरों में जागरूकता जरूर फैलाएं।

अच्छी बात यह है कि तंबाकू छोड़ने के तुरंत बाद शरीर खुद को ठीक करना शुरू कर देता है। कुछ ही महीनों में फेफड़ों की कार्यक्षमता सुधरने लगती है और समय के साथ कैंसर का खतरा काफी कम हो जाता है।

Disclaimer: तंबाकू का सेवन किसी भी तरह से करना नुकसानदायक ही होता है। इसलिए आपको तंबाकू का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तंबाकू खाने से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ता है। 

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अंजू रावत

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More