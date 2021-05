Tips to Prevent Diabetes: रात मे ंजल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने के फायदों के बारे में अक्सर बातें की जाती हैं। बच्चों को अनुशासन सिखाते समय सबसे पहले उन्हें जल्दी सोने और जल्दी जागने की सलाह दी जाती है।सुबह जल्दी उठने की आदत को आयुर्वेद में भी सेहत के लिए फायदेमंद बताया गया है। क्योंकि, इससे कई प्रकार की बीमारियों और स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सकता है। वहीं, अब हाल में सामने आए कुछ रिसर्च पेपर और स्टडीज़ में कहा गया है कि, सुबह जल्दी जागने वाले लोगों में डायबिटीज की बीमारी का रिस्क बहुत कम होता है। (Waking up early can help in preventing diabetes in hindi) Also Read - Diabetes Effects on Male Vs Females: क्या महिलाओं और पुरुषों पर एक जैसा असर नहीं डालती डायबिटीज?

क्या है नींद और डायबिटीज का संबंध ? (Importance of sleeping pattern in diabetes)

इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ फेडरिको नैपल्स सेकेंड द्वारा आयोजित एक स्टडी में यह पाया गया कि मोटापे से पीड़ित ऐसे लोग जो रात में जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी जागते हैं उनमें, टाइप 2 डायबिटीज की संभावना काफी कम होती है। इस स्टडी के लिए 172 वयस्कों को शामिल किया गया। इनमें से ज़्यादातर लोगों का वजन अधिक था और इनका बीएमआई यानि बॉडी मास इंडेक्स (Body Mass Index) 32 से अधिक था। गौरतलब है कि 18.5-24.5 तक का बीएमआई (BMI) हेल्दी माना जाता है। (Tips to Prevent Diabetes in Hindi) स्टडी के दौरान देखा गया कि- Also Read - Covid-19 Death: कोविड-19 से मरनेवालों में इन 4 बीमारियों के मरीज़ों की संख्या सबसे अधिक, रिसर्च में खुलासा

सुबह जागने वाले लोगों की तुलना में रात में देर तक जागने वालों में डायबिटीज का खतरा 6 गुना अधिक था।

वही, देर तक सोने वालों में दिल की बीमारियों का रिस्क 4 गुना अधिक देखा गया।

इससे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ लीसेस्टर और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया द्वारा किए गए कुछ अध्ययनों में भी नींद से जुड़ी आदतों और टाइप 2 डायबिटीज के बीच संबंध पाए गए थे। पुरानी स्टडीज़ में यह देखा गया था कि रात में देर तक जागने की वजह से लोगों में तनाव, पाचन तंत्र से जुड़ी बीमारियों और कमज़ोर इम्यूनिटी जैसी समस्याएं अधिक होती हैं।

लाइफस्टाइल से जुड़े ये बदलाव बचाएंगे डायबिटीज से (Tips to Prevent Diabetes):

नियमित व्यायाम यानि एक्सरसाइज करें।

वजन कम करें।

जंक फूड, फास्ट फूड और ऑयली भोजन से परहेज करें।

रात में जल्दी खाना खाएं। सोने से 3-4 घंटें पहले भोजन करना बेहतर और फायदेमंद है। इससे, अनिद्रा जैसी नींद से जुड़ी परेशानियां भी कम होती हैं।

तनाव से बचें।

हाइड्रेटेड रहें।

शक्कर, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च वाले फूड्स का सेवन कम करें।

