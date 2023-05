रातभर सोने के बाद भी महसूस होती है थकान, करें ये 3 उपाय सुबह रहेंगे रिफ्रेश

इन उपायों से आपकी थकान और सुस्ती कम होगी और मूड भी बेहतर होगा।

Tips to overcome morning fatigue: नींद थकान दूर करने और रिफ्रेश होने का सबसे अच्छा तरीका है। 8 घंटे की नींद सोने से ना केवल शरीर की थकान कम होती बल्कि, इससे मेंटल स्ट्रेस कम होता और मूड भी फ्रेश होता है। लेकिन, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें रातभर सोने के बाद भी आराम नहीं मिलता और वे थके-थके से रहते हैं। ऐसे लोगों को सुबह उठने के बाद बहुत अधिक स्ट्रेस और बदन में दर्द महसूस होता है। इस थकान या सुस्ती की कई वजहें हो सकती हैं जैसे- न्यूट्रिशन्स की कमी, विटामिन डी या कैल्शियम की कमी, कोई पुरानी बीमारी, अल्कोहल और सिगरेट पीने के आदत के कारण भी लोगों को बहुत अधिक थकान महसूस हो सकती है। अगर आपकी समस्या बहुत गम्भीर हो तो आप डॉक्टर से जांच कराएं। इसके अलावा कभी-कभार दर्द और थकान महसूस करने वाले लोग ये उपाय अपना सकते हैं। इन उपायों से आपकी थकान और सुस्ती कम होगी और मूड भी बेहतर होगा। (Tips to overcome morning fatigue in Hindi)

सुबह उठते ही पीएं पानी

रातभर शरीर में जमा होने वाले टॉक्सिंस को शरीर से बाहर फेंकने और बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए सुबह उठने के बाद सबसे पहले एक-दो गिलास गुनगुना या सादा पानी पीएं। पानी पीने से नसों का तनाव कम होगा और इससे शरीर को आराम भी मिलेगा। पानी शरीर को एनर्जेटिक और हाइड्रेटेड रखकर आपको एक्टिव रहने में मदद करता है।

कसरत करें

कुछ लोगों के शरीर में दर्द और थकान की वजह फिजिकल एक्टिविटीज की कमी भी हो सकती है। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उन्हें अधिक थकान महसूस होती है। अगर आप डेस्क जॉब करते हैं या बहुत देर तक एक जगह बैठे रहते हैं तो आपको दर्द और थकान की तकलीफ भी अधिक हो सकती है। ऐसे में रोजाना कुछ हल्की-फुल्की वर्कआउट करें। वॉक पर जाएं, रस्सी कूदने या स्कैट्स या एरोबिक्स जैसी एक्सरसाइज कर सकते हैं।

स्ट्रेचिंग और योगाभ्यास करें

सोकर उठने के बाद आमतौर पर कमर में दर्द, कंधों में दर्द या पीठ में अकड़न जैसी परेशानियां होती हैं जिससे लोग परेशान हो जाते हैं। स्ट्रेचिंग के अलावा हर दिन थोड़ी देर योग आसनों का अभ्यास करें। इससे शरीर की नसों और मसल्स को आराम मिलेगा और अकड़न भी कम होगी। साथ ही बदन दर्द भी कम होगा।