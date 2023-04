High BP In Winters: हाइपरटेंशन के मरीजों को ठंड में रखना चाहिए इन बातों का ध्यान, नहीं बढ़ेंगी कॉम्प्लिकेशन्स

Tips To Manage High Blood Pressure In Winters: सर्दियों का मौसम भले ही बरसात और गर्मियों की तुलना में अधिक सुहावना लगता हो लेकिन, ऐसे लोग जो किसी क्रोनिक बीमारी से पीड़ित हैं उन्हें ठंड के मौसम में कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी भी ऐसी ही है जिससे जुड़ी कॉम्प्लिकेशन्स मौसम के साथ बढ़ सकती हैं। (Tips To Manage High Blood Pressure In Winters In Hindi)

जैसा कि सर्दियों के मौसम में तापमान कम हो जाता है ऐसे में शरीर में रक्त के संचार में भी रूकावटें आने लगती हैं और शरीर को आवश्यक मात्रा में ऊष्मा नहीं मिल पाती। खासकर, बुजुर्गों में हाई बीपी की स्थिति सर्दियों के मौसम में अधिक गम्भीर साबित हो सकती है। ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ने के अलावा इससे जुड़ी अन्य कॉम्प्लिकेशन्स भी अक्सर बढ़ जाती हैं। (Seasonal change is difficult for High BP patients)

हाई बीपी के गम्भीर लक्षण

हाई बीपी या हाइपरटेंशन के साथ जुड़ी हुई एक डरावनी बात यह है कि ज़्यादातर लोगों को इस बीमारी से ग्रसित होने का पता बहुत देर से चलता है क्योंकि, इस समस्या के लक्षण जल्दी दिखायी नहीं देते। जब तक स्थिति बहुत गम्भीर ना हो तब तक मरीज को अपनी स्थिति के बारे में पता नहीं पाता। आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में हाई बीपी से पीड़ित एक-तिहाई लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि वे हाइपरटेंशन के मरीज हैं। हालांकि, ब्लड प्रेशर लेवल जब खतरनाक स्थिति तक पहुंच जाते हैं तो इस तरह के लक्षण दिखायी दे सकते हैं।

हाई ब्लड प्रेशर लेवल को सर्दियों में कैसे रख सकते हैं कम

हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों की संख्या भारत समेत दुनियाभर में तेजी से बढ़ रही है। वहीं, अब यह समस्या मिडिल एज और बूढ़े लोगों के साथ-साथ कम उम्र के लोगों में भी देखी जा रही है। यह लाइफस्टाइल से जुड़ी एक क्रोनिक बीमारीहै और जीवनशैली में बदलाव करने से इस समस्या को कंट्रोल में रखने में लोगों को काफी हद तक मदद मिल सकती है। यहां पढ़ें सर्दियों के मौसम में ब्लड प्रेशर लेवल को अंडर कंट्रोल रखने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार, इन तरीकों को आप फॉलो कर सकते हैं। आइए जानें कौन-से हैं ये तरीके

अपना ब्लड प्रेशर लेवल नियमित चेक करें।

नियमित चेक करें। अपने डॉक्टर द्वारा बतायी गयीं सावधानियां बरतें।

डाइट में बदलाव करें।

नियमित एक्सरसाइज करें। बहुत हेवी एक्सरसाइज करने से बचें और किसी एक्सपर्ट की निगरानी में ही वर्कआउट करें।

धूप और ठंडी हवा में बाहर निकलते समय सावधान रहें। गर्म कपड़े पहनें और बहुत देर तक बाहर ना रहें।

हाई बीपी मरीजों के लिए डाइट टिप्स

