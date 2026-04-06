40 की उम्र के बाद भी जवान कैसे रहें? जिंदगी को लंबी नहीं अच्छी जीना सीखिए, लंबी अपने आप हो जाएगी

How to Live Younger After 40: लंबी जिंदगी जीने के लिए अच्छी जिंदगी जीना बेहद जरूरी है, जिसके बारे में हम कुछ जरूरी बातें इस लेख में जानेंगे। चलिए जानते हैं 40 की उम्र के बाद भी जवान कैसे रहें।

Tips to live younger after 40: उम्र जैसे-जैसे बढ़ती है, शरीर और मन दोनों ही बदलाव महसूस करने लगते हैं, खासकर 40 वर्ष के बाद यह बदलाव सबसे ज्यादा महसूस होता है। हालांकि इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं कि 40 के बाद आप जीवन का मजा लेना कम कर दें, जो कि अधिकतर महिलाएं करती ही हैं। लेकिन अगर आप सही समय पर, सही तरीके से जीवन जीना सीख लें, तो न केवल आप शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक रूप से भी जवान महसूस कर सकते हैं। हम कहते हैं कि आज से आप लंबी उम्र की चिंता छोड़कर अच्छी और क्वालिटी लाइफ जीने की कोशिश करें। असल में जब आप अपनी ऊर्जा, स्वास्थ्य और मानसिक शांति पर ध्यान देंगी, तो आपको लंबी उम्र अपने आप मिल जाएगी। कैसे आइए हम आपको विस्तार से समझाते हैं।

संतुलित और पौष्टिक आहार

वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि 40 के बाद शरीर में मेटाबॉलिज्म बदलाव आता हैं। ऐसे में आप जल्दी बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि आप इस उम्र में सही और संतुलित आहार का सेवन करें। आप ताजे फल, हरी सब्जियां, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। वहीं सबसे जरूरी है कि जंक फूड, अत्यधिक चीनी और तैलीय चीजों से उचित दूरी बनाएं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि आहार में एंटीऑक्सिडेंट्स और विटामिन्स की भरपूर मात्रा उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद करती है।

(और पढ़ें - शरीर को हेल्दी रखने के लिए क्या जरूरी है?)

नियमित व्यायाम और योग

आप किसी भी उम्र में हो लेकिन नियमित योग और व्यायाम करना बेहद जरूरी है। इससे आपका शरीर सक्रिय रहता है, खासकर 40 के बाद। ऐसे में आप आज से ही रोजाना हल्का या मध्यम व्यायाम करना शुरु करें, जैसे- चलना, तैराकी या जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। नियमित रूप से किया गया योग और ध्यान आपके मानसिक तनाव को कम करने और शरीर में लचीलापन लाने में मदद करता है, जो कि बड़ती उम्र में कम हो जाता है। वहीं नियमित शारीरिक गतिविधियां हृदय रोग, मोटापा और अन्य उम्र से जुड़ी परेशानियों से बचाव प्रदान करता है।

मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन

शरीर को हेल्दी रखने के लिए सही मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी है? आपके लिए जवान रहने का मतलब क्या केवल शारीरिक स्वास्थ्य है? अगर ऐसा है तो यह गलत है, क्योंकि जवान रहने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ रहना भी जरूरी है। 40 के बाद जिंदगी में कई बदलाव आते हैं , जिससे तनाव और चिंता बढ़ जाती है। इसका सीधा असर शरीर पर पड़ता है। ऐसे में रोजाना ध्यान, प्राणायाम या किसी पसंदीदा हॉबी को समय देने से आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्रबंधित कर सकते हैं।

पर्याप्त नींद और पानी

अच्छी नींद हर उम्र वर्ग और स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है। एक गुणवत्ता युक्त नींद शरीर की मरम्मत करती हैं और ऊर्जा बनाए रखने में मदद करती है। अगर आपके मन में भी सवाल है कि रोजाना कितना पानी पीना चाहिए? इसलिए हर 7-8 घंटे की गुणवत्ता वाली नींद लें। वहीं पानी शरीर की सबसे बड़ी जरूरत हैं, इसलिए रोजाना 8-9 गिलास पानी पीएं। इससे आपके त्वचा और बाल स्वस्थ रहेंगे और आपका शरीर भी विषाक्त पदार्थों से मुक्त रहेगा। याद रखें हाइड्रेटेड और आराम आपको तरोताजा और जवान बनाए रखने में मदद करता है।

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अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।