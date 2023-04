Rheumatoid Arthritis में जॉइंट पेन से हैं परेशान और करनी है यात्रा तो रखें इन बातों का ध्यान, आसानी से कट जाएगा सफर

इस लेख में पढ़ें कुछ ऐसी टिप्स जो यात्रा के दौरान रूमेटाइड अर्थराइटिस से पीड़ित लोगों के काम आ सकती है। (Tips for safe travelling with Rheumatoid Arthritis )

Tips for safe travelling with Rheumatoid Arthritis: रूमेटाइड अर्थराइटिस से पीड़ित लोगों के लिए आम लोगों की तरह यात्रा कर पाना या खेल-कूद जैसी एक्टिविटीज में हिस्सा ले पाना मुश्किल काम बन सकता है क्योंकि, इन गतिविधियों में उनके जोड़ों का दर्द बढ़ने की संभावना भी अधिक होती है। जैसा कि रूमेटाइड अर्थराइटिस (Rheumatoid arthritis) के मरीजों को जॉइंट पेन की शिकायत होती है और मौसम बदलने, किसी प्रकार की शारीरिक मेहनत करने, बहुत देर तक एक जगह बैठे रहने और बहुत देर तक लेटे रहने से उनका दर्द बहुत अधिक बढ़ सकता है । इसी तरह अगर रूमेटाइड अर्थराइटिस को किसी यात्रा पर जाना हो तो उन्हें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, कुछ बातों का ध्यान रखकर इन तकलीफों से बचा जा सकता है।

जॉइंट पेन के मरीजों के लिए सेफ जर्नी टिप्स

एक्सपर्ट्स के अनुसार रूमेटाइड अर्थराइटिस के मरीजों के लिए सफर करना तभी आसान हो सकता है जब वे अपनी स्थिति को अंडर कंट्रोल रखने में कामयाब साबित हो सकें। जोड़ों के दर्द से परेशान लोगों को सफर के दौरान अपनी तकलीफों को बढ़ने से रोकने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसी के बारे में हम लिख रहे हैं यहां। इस लेख में पढ़ें कुछ ऐसी टिप्स जो यात्रा के दौरान रूमेटाइड अर्थराइटिस से पीड़ित लोगों के काम आ सकती है। (Tips for safe travelling with Rheumatoid Arthritis in Hindi)

कर लें यात्रा की एडवांस तैयारी

रूमेटॉइड अर्थराइटिस के ऐसे मरीज जिन्हें व्हील चेयर की ज़रूरत (RA patients who need wheel-chair access) पड़ती है, उन्हें यात्रा शुरू करने या बुकिंग के समय ही एयरपोर्ट और रेल्वे प्रशासन को अपनी ज़रूरतों के बारे में सूचित कर देना चाहिए। इसी तरह आप जिस डेस्टिनेशन में घूमने जा रहे वहां जाने से पहले पता कर लें कि उन स्थानों पर घुटनों में दर्दया अन्य शारीरिक समस्याओं से पीड़ित लोगों की समस्याएं बढ़ तो नहीं जाएंगी।

साथ रखें दवाइयां और पेन-किलर्स

अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार, कुछ पेन किलर दवाइयां हमेशा अपने साथ रखें। बदलते तापमान और अन्य स्थितियों के चलते कई बार लोगों को घुटनों में दर्द की शिकायत बढ़ सकती है।

अर्थराइटिस के मरीज किसी भी दवा का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से बात ज़रूर कर ले। इसी तरह इन लोगों को लाइव वैक्सीन (Live vaccines) लेने से भी बचने की सलाह दी जाती है

वर्जित दवाइयों के बारे में प्राप्त करें जानकारी

कुछ विशेष देशों या क्षेत्रों में यात्रा करने से पहले लोगों को विशेष प्रकार की वैक्सीन्स लेना अनिवार्य होता है। जैसे-अफ्रीकी देशों में जाने वाले लोगों को येलो फीवर की वैक्सीन (yellow fever vaccination) लेने के लिए कहा जाता है। लेकिन, अर्थराइटिस जैसी बीमारियों में कई बार इस तरह की वैक्सीन्स लेने से मना किया जाता है। इसीलिए, यात्रा करने से पहले अपने डॉक्टर से इस विषय में चर्चा करें और आवश्यक रिपोर्ट्स और सर्टिफिकेट्स साथ ले जाएं।

You may like to read

यात्रा के दौरान लें छोटे-छोटे ब्रेक

अगर आपकी यात्रा लम्बी है और कार से यात्रा कर रहे हैं तो सफर के दौरान थोड़ी-थोड़ी देर बाद ब्रेक लेते रहें। एक ही जगह और एक ही पॉस्चर में बहुत देर तक बैठे रहने से जोड़ों पर भार पड़ सकता है और इससे दर्द और तकलीफ बढ़ सकती है। इसीलिए थोड़ी देर के लिए गाड़ी से उतर कर आसपास टहलें और घुटनों की हल्की मसाज और एक्सररसाइजकरें। ऐसा करने से घुटनों का दर्द भी बढ़ने की संभावना कम रहेगी और गाड़ी से उतरते समय तकलीफ भी कम होगी। ट्रेन से यात्रा करते समय हर घंटे 5 मिनट के लिए एक्सरसाइज करें और थोड़ी देर तक कोच में ही टहलें।

(डिस्क्लेमर:इस लेख में दी गई बीमारी से जुड़ी सभी जानकारियां सूचनात्मक उद्देश्य से लिखी गयी है। किसी बीमारी की चिकित्सा से जुड़े किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कृपया अपने चिकित्सक का परामर्श लें।)