Tips for Fast Covid-19 Recovery : भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में नित नये रिकॉर्ड्स बन रहे हैं।देशभर में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस से बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 36 सौ से अधिक मौतें हुई हैं। इस दौरान देशभर में कोरोना के 3.79 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। कोरोना के कारण देशभर में अभी तक दो लाख से अधिक व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। हालांकि, देशभर में कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वहीं, लोगों को अस्पतालों में सुविधाओं की कमी के चलते अब घर में ही रहकर खुद का इलाज और रिकवर होने जैसे सुझाव दिए जा रहे हैं। आइए समझें होम क्वारंटाइन में रहते हुए कोविड संक्रमित लोग अपना इलाज बेहतर तरीके से कैसे करा सकते हैं और कैसे हो सकते हैं तेज़ी से रिकवर। (Tips for Fast Covid-19 Recovery in Hindi)

कैसे फैलता है कोरोना संक्रमण ?

कोरोना संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से फैल सकता है। वही, लांसेट में छपी एक लेटेस्ट स्टडी के परिणामों के अनुसार, कोरोना वायरस हवा में तेज़ी से फैलता है।

