क्या आपके कान में आ रही है बिना बात की आवाज? ये हो सकता है Ear इंफेक्शन का संकेत

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कान में घंटी या सीटी जैसी आवाज सुनाई देना, जिसे आम भाषा में “कान बजना” कहा जाता है, मेडिकल टर्म में इसे टिनिटस कहा जाता है। कई लोगों को इसके साथ हल्का या तेज दर्द भी महसूस होता है। मेड फर्स्ट ईएनटी सेंटर के कंसल्टेंट डॉ. (मेजर) राजेश भारद्वाज के अनुसार, अक्सर लोग कान बजने की समस्या को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन यह ईयर इंफेक्शन का शुरुआती संकेत हो सकता है और समय रहते ध्यान देना जरूरी है।
ईयर इन्फेक्शन आमतौर पर बैक्टीरिया या वायरस के कारण होता है, जो कान के अंदर सूजन और तरल पदार्थ जमा होने का कारण बनता है। जब यह सूजन बढ़ती है तो नीचे बताई गई समस्याएं हो सकती हैंः
डॉ. (मेजर) राजेश भारद्वाज कहते हैं कि खासतौर पर मिडिल ईयर इंफेक्शन में यह लक्षण ज्यादा देखने को मिलते हैं। कई बार सर्दी-जुकाम या एलर्जी के बाद भी यह समस्या विकसित हो सकती है।
कान बजने और दर्द के अलावा कुछ अन्य लक्षण भी ईयर इंफेक्शन की ओर इशारा कर सकते हैं। जैसे
डॉक्टर बताते हैं कि ईयर इंफेक्शन के इस तरह के मामले अक्सर बच्चों में देखें जाते हैं। जहां वो बार-बार कान को बार-बार पकड़ते हैं या चिड़चिड़े हो जाते हैं। अगर ये लक्षण लगातार बने रहें, तो इसे नजरअंदाज करना सही नहीं है।
हर बार कान बजना सिर्फ इंफेक्शन के कारण नहीं होता। कई बार तेज आवाज में लंबे समय तक रहना, ईयर वैक्स (कान का मैल) का जमाव, उम्र बढ़ने के साथ सुनने की क्षमता कम होना या तनाव भी टिनिटस का कारण बन सकते हैं। लेकिन जब इसके साथ दर्द जुड़ जाए, तो इंफेक्शन की संभावना बढ़ जाती है और जांच कराना जरूरी हो जाता है।
ईयर इन्फेक्शन का इलाज इसके कारण और गंभीरता पर निर्भर करता है। डॉक्टर एंटीबायोटिक्स, पेन रिलीवर या ईयर ड्रॉप्स दे सकते हैं। साथ ही कान को सूखा और साफ रखना बेहद जरूरी है। खुद से कोई भी दवा या तेल कान में डालना नुकसानदायकहो सकता है, इसलिए हमेशा डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर होता है।
ईयर इंफेक्शन जैसी समस्या से बचाव करने के लिए नीचे बताई गई चीजों को फॉलो करें।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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