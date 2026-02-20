थायराइड की समस्या चुपचाप बिगाड़ती है आपकी सेहत, 99% लोग इग्नोर करते हैं ये लक्षण

thyroid ke shuruati lakshan: थायराइड की समस्या धीरे-धीरे विकसित होती है और शुरुआती संकेत अक्सर सामान्य समस्याओं जैसे लगते हैं।

थायराइड की समस्या धीरे-धीरे विकसित होती है और शुरुआती संकेत अक्सर सामान्य समस्याओं जैसे लगते हैं। खास बात यह है कि 99 प्रतिशत से ज्यादा लोग थायराइड के शुरुआती लक्षणों को इग्नोर करते हैं।

thyroid ke shuruati lakshan: दिल्ली के PSRI हॉस्पिटल की डॉ. हिमानी चावला का कहना है कि थायराइड ग्रंथि शरीर में हार्मोन का निर्माण करती है। यह हार्मोन मेटाबॉलिज्म, एनर्जी का लेवल, दिल की गति, वजन, त्वचा, बाल और मानसिक स्वास्थ्य को नियंत्रित करते हैं। जब थायराइड हार्मोन का संतुलन बिगड़ता है तो हाइपोथायरायडिज्म (कम हार्मोन) या हाइपरथायरायडिज्म (अधिक हार्मोन) जैसी समस्याएं पैदा होती हैं।

थायराइड के साथ समस्या यह है कि इसके शुरुआती लक्षण सामान्य थकान या जीवनशैली की समस्याओं जैसे लगते हैं, इसलिए लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं।

थायराइड के शुरुआती लक्षण

डॉ. हिमिका चावला के अनुसार, थायराइड में दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन में थायराइड हार्मोन कम बनने लगता है। वहीं, दूसरी परिस्थिति में थायराइड शरीर की जरूरत से ज्यादा बनता है। थायराइड के शुरुआती लक्षण इस प्रकार से हैं :

लगातार थकान और कमजोरी- रात को 8 से 9 घंटे की नींद लेने के बावजूद अगर आपको पूरे दिन थकान और शारीरिक कमजोरी महसूस होती है, तो यह थायराइड का संकेत होता है। बिना कारण के वजन बढ़ना या कम होना - खानपान सामान्य होने के बावजूद अगर आपका वजन लगातार बढ़ रहा है, तो यह थायराइड का शुरुआती है। इसके अलावा बिना एक्सरसाइज या डाइटिंग के भी वजन कम होना थायराइड हो सकता है। ज्यादा ठंड लगना- थायराइड हार्मोन असंतुलित होने पर व्यक्ति को सामान्य लोगों की तुलना में ज्यादा ठंड लगती है। स्किन का ड्राई होना- थायराइड में गड़बड़ी होने पर त्वचा का सूखना, फटना या खुरदरी होना भी देखा जाता है। बाल झड़ना और पतले होना- खानपान और पोषण सही होने के बावजूद अगर आपके बाल और भौंहों के बाल हम हो रहे हैं, तो यह चिंता की स्थिति है। घबराहट और चिड़चिड़ापन- रात को नींद में परेशानी, बेचैनी, चिंता या घबराहट बढ़ना भी थायराइड है। पीरियड्स में पेरशानी- डॉक्टर बताते हैं कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में थायराइड की समस्या ज्यादा देखी जाती है। अगर किसी महिला को पीरियड्स में देरी, पीरियड्स के दौरान हैवी या कम ब्लीडिंग, प्रेग्नेंसी कंसीव करने में परेशानी, बार-बार मिसकैरेज होने की स्थिति थायराइड का शुरुआती संकेत होता है।

किन लोगों को थायराइड का खतरा ज्यादा है?

परिवार में थायराइड का इतिहास रहा हो 30 वर्ष से ज्यादा उम्र की महिलाएं ऑटोइम्यून रोग से पीड़ित व्यक्ति गर्भवती महिलाएं या हाल डिलीवरी हुई अत्यधिक तनाव में रहने वाले लोग

कब करवाना चाहिए थायराइड टेस्ट?

यदि ऊपर बताए गए लक्षण 2- 3 सप्ताह से अधिक समय तक बने रहें, तो डॉक्टर से सलाह लेकर थायराइड टेस्ट करवाना चाहिए।

TSH (Thyroid Stimulating Hormone) T3 और T4 टेस्ट आवश्यकता पड़ने पर एंटीबॉडी टेस्ट

थायराइड का टेस्ट करवाने के बाद एक बार दवाओं के बारे में अपने डॉक्टर से बात जरूर करें। अगर आपका थायराइड लेवल लगाता बढ़ा हुआ रहता है, तो इस दवाओं के जरिए इसे कंट्रोल करने की कोशिश करें।

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।