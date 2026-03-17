गले में चुभन क्यों होती है? जानिए इसके कारण और घर पर राहत पाने के आसान उपाय

Throat irritation causes : गले में चुभन होने के पीछे कई वजह हो सकती हैं, जिसमें मौसमी एलर्जी, इन्फेक्शन इत्यादि हो सकता है। इसे कम करने के लिए आप कुछ टिप्स अपना सकते हैं। आइए जानते हैं-

Throat Irritation

Itchy Throat Causes : गले में हल्की चुभन या खराश एक आम समस्या मानी जाती है। मौसम बदलने पर, ठंडी चीजें ज्यादा खाने पर या संक्रमण होने पर यह परेशानी अक्सर महसूस होती है। कई बार यह स्थिति कुछ दिनों में खुद ही ठीक हो जाती है, लेकिन कभी-कभी यह संकेत देती है कि शरीर में कोई संक्रमण या जलन मौजूद है। गले में चुभन होने पर बोलने, निगलने और खाना खाने में असहजता महसूस होती है। सही कारण को समझना और शुरुआती स्तर पर देखभाल करना इस समस्या को जल्दी ठीक करने में मदद करता है। इस विषय की जानकारी के लिए हमने जयपुर स्थित नारायणा हॉस्पिटल के ENT, Head & Neck Surgery, सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर दीपांशु गुरनानी से बातचीत की है। आइए डॉक्टर से जानते हैं गले में चुभन किन कारणों से होती है और घर पर कैसे पाएं राहत?

गले में चुभन होने के सामान्य कारण क्या हैं?

गले की चुभन कई कारणों से विकसित होती है। सबसे आम कारण वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण माना जाता है। जब गले की अंदरूनी परत में सूजन विकसित होती है, तब हल्की चुभन, जलन और दर्द महसूस होता है।

मौसम में अचानक बदलाव भी गले की समस्या को बढ़ाता है। ठंडी हवा, धूल और प्रदूषण गले की संवेदनशील परत को प्रभावित करते हैं। इससे सूखापन और चुभन महसूस होती है।

एलर्जी भी एक बड़ा कारण माना जाता है। धूल, पराग कण, पालतू जानवरों के बाल या किसी खाद्य पदार्थ से एलर्जी होने पर गले में खुजली और चुभन दिखाई देती है।

कई बार एसिड रिफ्लक्स भी इस परेशानी को बढ़ाता है। जब पेट का एसिड भोजन नली से होते हुए गले तक पहुंचता है, तब गले में जलन और चुभन महसूस होती है।

महसूस होती है। बहुत ज्यादा चिल्लाना, लगातार बोलना या सूखी हवा में लंबे समय तक रहना भी गले को प्रभावित करता है। इससे गले की मांसपेशियों पर दबाव बढ़ता है और चुभन की समस्या दिखाई देती है।

गले में चुभन के साथ दिखने वाले लक्षण क्या हैं?

जब गले में समस्या विकसित होती है, तब कुछ और लक्षण भी दिखाई देते हैं। गले में दर्द, निगलने में तकलीफ, आवाज बैठना और सूखापन आम संकेत माने जाते हैं।

कभी-कभी हल्का बुखार, खांसी और गले में सूजन भी दिखाई देती है। यदि संक्रमण अधिक हो जाता है तो टॉन्सिल में सूजन या सफेद धब्बे भी दिखाई दे सकते हैं।

या सफेद धब्बे भी दिखाई दे सकते हैं। यदि यह परेशानी कई दिनों तक बनी रहती है या सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है, तब चिकित्सकीय जांच जरूरी मानी जाती है।

घर पर कैसे पाएं राहत?

गले में हल्की चुभन होने पर कुछ घरेलू उपाय काफी मददगार साबित होते हैं, जैसे-

नमक के पानी से गरारे - सबसे आसान उपाय गरम पानी से गरारे करना माना जाता है। गुनगुने पानी में थोड़ा नमक मिलाकर दिन में दो से तीन बार गरारे करने से गले की सूजन कम होती है और बैक्टीरिया कम होते हैं।

हर्बल टी - गर्म पानी या हर्बल चाय पीना भी गले को आराम देता है। अदरक, तुलसी और शहद से बनी चाय गले को शांत करती है और सूजन को कम करने में मदद करती है।

शहद है असरदार - शहद भी गले के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। एक चम्मच शहद गले की परत पर एक सुरक्षात्मक परत बनाता है, जिससे जलन और चुभन में राहत महसूस होती है।

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स्टीम ले सकते हैं - भाप लेना भी एक प्रभावी उपाय माना जाता है। गर्म पानी की भाप लेने से गले की नलियां नम रहती हैं और सूखापन कम होता है।

किन बातों का ध्यान रखना जरूरी

गले की परेशानी होने पर कुछ सावधानियां रखना जरूरी माना जाता है। बहुत ठंडी चीजें, तली-भुनी चीजें और अत्यधिक मसालेदार भोजन से कुछ समय के लिए दूरी रखी जाती है। दिनभर पर्याप्त पानी पीना गले को नम बनाए रखने में मदद करता है। धूम्रपान और धूल-धुएं वाले वातावरण से बचाव भी जरूरी माना जाता है। आराम करना और आवाज को ज्यादा तनाव न देना भी गले को जल्दी ठीक होने में मदद करता है।

कब डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी होता है?

अगर गले की चुभन एक सप्ताह से ज्यादा समय तक बनी रहती है, तेज बुखार आता है या निगलने में बहुत अधिक दर्द महसूस होता है, तब चिकित्सकीय जांच कराना जरूरी माना जाता है। बार-बार गले की समस्या होना एलर्जी, टॉन्सिलाइटिस या एसिड रिफ्लक्स जैसी स्थितियों की ओर संकेत कर सकता है। ऐसे मामलों में सही उपचार और जांच से समस्या का स्थायी समाधान किया जाता है।

गले की हल्की चुभन अक्सर सामान्य कारणों से होती है और सही देखभाल से जल्दी ठीक भी हो जाती है। लेकिन शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करना ही बेहतर माना जाता है। समय पर ध्यान देने से गले की सेहत को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है।

Highlights

गले में चुभन होने के पीछे मौसमी एलर्जी हो सकती है।

कई बार संक्रमण की वजह से गले में चुभन हो सकती है।

गले में चुभन होने पर नमक के पानी से गरारे करें।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।