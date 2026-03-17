गले में चुभन क्यों होती है? जानिए इसके कारण और घर पर राहत पाने के आसान उपाय

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Itchy Throat Causes : गले में हल्की चुभन या खराश एक आम समस्या मानी जाती है। मौसम बदलने पर, ठंडी चीजें ज्यादा खाने पर या संक्रमण होने पर यह परेशानी अक्सर महसूस होती है। कई बार यह स्थिति कुछ दिनों में खुद ही ठीक हो जाती है, लेकिन कभी-कभी यह संकेत देती है कि शरीर में कोई संक्रमण या जलन मौजूद है। गले में चुभन होने पर बोलने, निगलने और खाना खाने में असहजता महसूस होती है। सही कारण को समझना और शुरुआती स्तर पर देखभाल करना इस समस्या को जल्दी ठीक करने में मदद करता है। इस विषय की जानकारी के लिए हमने जयपुर स्थित नारायणा हॉस्पिटल के ENT, Head & Neck Surgery, सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर दीपांशु गुरनानी से बातचीत की है। आइए डॉक्टर से जानते हैं गले में चुभन किन कारणों से होती है और घर पर कैसे पाएं राहत?
गले की चुभन कई कारणों से विकसित होती है। सबसे आम कारण वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण माना जाता है। जब गले की अंदरूनी परत में सूजन विकसित होती है, तब हल्की चुभन, जलन और दर्द महसूस होता है।
गले में हल्की चुभन होने पर कुछ घरेलू उपाय काफी मददगार साबित होते हैं, जैसे-
नमक के पानी से गरारे - सबसे आसान उपाय गरम पानी से गरारे करना माना जाता है। गुनगुने पानी में थोड़ा नमक मिलाकर दिन में दो से तीन बार गरारे करने से गले की सूजन कम होती है और बैक्टीरिया कम होते हैं।
हर्बल टी - गर्म पानी या हर्बल चाय पीना भी गले को आराम देता है। अदरक, तुलसी और शहद से बनी चाय गले को शांत करती है और सूजन को कम करने में मदद करती है।
शहद है असरदार - शहद भी गले के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। एक चम्मच शहद गले की परत पर एक सुरक्षात्मक परत बनाता है, जिससे जलन और चुभन में राहत महसूस होती है।
स्टीम ले सकते हैं - भाप लेना भी एक प्रभावी उपाय माना जाता है। गर्म पानी की भाप लेने से गले की नलियां नम रहती हैं और सूखापन कम होता है।
अगर गले की चुभन एक सप्ताह से ज्यादा समय तक बनी रहती है, तेज बुखार आता है या निगलने में बहुत अधिक दर्द महसूस होता है, तब चिकित्सकीय जांच कराना जरूरी माना जाता है। बार-बार गले की समस्या होना एलर्जी, टॉन्सिलाइटिस या एसिड रिफ्लक्स जैसी स्थितियों की ओर संकेत कर सकता है। ऐसे मामलों में सही उपचार और जांच से समस्या का स्थायी समाधान किया जाता है।
गले की हल्की चुभन अक्सर सामान्य कारणों से होती है और सही देखभाल से जल्दी ठीक भी हो जाती है। लेकिन शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करना ही बेहतर माना जाता है। समय पर ध्यान देने से गले की सेहत को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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