ज़्यादातर लोग करते हैं लाइफस्टाइल से जुड़ी ये बड़ी ग़लतिया, CDC ने बताया कितनी नुकसानदायक हैं ये आदतें

CDC के अनुसार ये आदतें बहुत अनहेल्दी हैं जो किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकती हैं। (Lifestyle Habits That Can Ruin Your Health)

Unhealthy Lifestyle Habits: कोरोना महामारी के दौरान (COVID-19 pandemic) के दौरान दुनियाभर में डायबिटीज और अन्य लाइफस्टाइल डिज़िज़ेज़ के मरीज़ों की संख्या में बहुत अधिक इजाफा होने से जुड़ी चौंकानेवाली जानकारियां सामने आयीं। इस बीच लोगों को पता चला कि उनकी लाइफस्टाइल, डाइट और हाइजिन से जुड़ी कौन-सी आदतें उन्हें बीमार बना सकती हैं और कौन-सी अच्छी आदतें उनकी इम्यूनिटी और ओवरऑल हेल्थ के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। अमेरिका स्थित सेंटर्स फॉर डिज़िज़ कंट्रोल एंड प्रीवेंशन (Centers for Disease Control and Prevention) ने कुछ ऐसी ही आदतों के बारे में बताया जो ज़्यादातर लोगों में पायी जाती हैं। लेकिन, संस्था द्वारा ये आदतें बहुत अनहेल्दी बतायी गयी हैं जो किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकती हैं। (Lifestyle Habits That Can Ruin Your Health in Hindi)

अनहेल्दी डाइट लेना

सीडीसी के अनुसार, अनहेल्दी डाइट किसी व्यक्ति को स्वस्थ या बीमारी बनाने का काम कर सकती है। सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स और कोलेस्ट्रॉल से भरपूर डाइट को दिल की बीमारियों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के साथ जोड़कर देखा जाता है। वहीं, ऐसे लोग जो हेल्दी डाइट लेते हैं वे एक लम्बा जीवन जीते हैं और उनमें हार्ट डिज़िज़ेज़ (Heart disease), मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज (Type 2 Diabetes) और कैंसर जैसी बीमारियों का रिस्क भी कम होता है।

कसरत ना करना

डायबिटीज और मोटापे की एक बड़ी वजह सुस्त लाइफस्टाइल को भी बताया जाता है। सीडीसी के अनुसार," एक्टिव रहने वाले लोग आमतौर पर एक लम्बी ज़िंदगी जीते हैं क्योंकि उनमें गम्भीर बीमारियों की संभावना कम हो जाती है। इसी तरह व्यायाम करने और फिजिकली एक्टिव रहने से एंग्जायटी (anxiety) और अनिद्रा (Sleeplessness) जैसी समस्याओं से आराम मिल सकता है। सीडीसी द्वारा एक वयस्क व्यक्ति को सप्ताह में 150 मिनट तक एक्सरसाइज करने की सलाह देती है।

बहुत अधिक अल्कोहल का सेवन

अल्कोहल का सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक माना जाता है। वहीं, सीडीसी के अनुसार अल्कोहल का सेवन करने से विभिन्न प्रकार के कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। वहीं, डायबिटीज और ब्लड ट्राईग्लाइसराइड्स लेवल (level of blood triglycerides) के बढ़ने का भी खतरा बढ़ता है। इस स्थिति में ब्लड आर्टरीज़ (arteries) कठोर बन जाती हैं और ब्लड प्रेशर लेवल (blood pressure) भी बढ़ जाता है। इन सभी स्थितियों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। ऐसे में सीडीसी नियंत्रित मात्रा में अल्कोहल का सेवन करने की सलाह देती है।

(डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गयी लाइफस्टाइल और बीमारी से जुड़ी सभी जानकारियां सूचनात्मक उद्देश्य से लिखी गयी है। किसी भी बीमारी के इलाज से जुड़े किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले कृपया किसी विशेषज्ञ या डॉक्टर से परामर्श ज़रूर करें।)

