IVF की मदद से माता-पिता बने ये भारतीय सेलेब्स, जानिए उनकी कहानी

आईवीएफ (IVF) उन कपल्स के लिए उम्मीद की एक महत्वपूर्ण किरण बनकर सामने आया है, जिन्हें किसी वजह से प्राकृतिक रूप से गर्भधारण करने में परेशानी होती है। भारत में भी कई सेलिब्रिटीज ने आईवीएफ की मदद से पैरेंटहुड का सफर तय किया है।

ivf

माता-पिता बनना हर कपल का एक सपना होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह सफर आसान नहीं होता है। कई बार लंबे समय तक कोशिश करने के बाद भी प्राकृतिक रूप से गर्भधारण नहीं हो पाता है। ऐसे में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) जैसी आधुनिक फर्टिलिटी तकनीक उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आती है। कई मशहूर सेलिब्रिटीज भी इस मुश्किल दौर से गुजरे और उन्होंने खुलकर अपने IVF सफर के बारे में बात की। आइए, विश्व आईवीएफ दिवस (हर साल 25 जुलाई को मनाया जाता है) के मौके पर जानते हैं इन सेलेब्स की कहानी-

debina and gurmeet

1. गुरमीत चौधरी और देबीना बनर्जी

टेलीविजन इंडस्ट्री के लोकप्रिय कपल गुरमीत चौधरी और देबीना बनर्जी शादी के करीब 11 साल बाद माता-पिता बने। देबीना ने अपने व्लॉग्स और कई इंटरव्यू में बताया है कि उन्होंने मां बनने के लिए कई बार IVF साइकिल कराई थीं। आखिरकार IVF की मदद से उनकी बड़ी बेटी लियाना का जन्म हुआ। हालांकि, इसके बाद उनकी दूसरी बेटी दिविशा का गर्भधारण प्राकृतिक रूप से हुआ। देबीना अपने फर्टिलिटी सफर के बारे में खुलकर बात करती हैं।

jay bhanushali and mahhi vij

2. जय भानुशाली और माही विज

टीवी अभिनेता जय भानुशाली और माही विज ने भी माता-पिता बनने के लिए IVF का सहारा लिया था। माही ने बताया कि उन्हें प्राकृतिक रूप से गर्भधारण करने में दिक्कत आ रही थी, जिसके बाद उन्होंने IVF कराने का फैसला किया। उनका पहला IVF साइकिल सफल नहीं हुआ, लेकिन दूसरे प्रयास में उन्हें सफलता मिली और साल 2019 में बेटी तारा का जन्म हुआ। उन्होंने IVF ट्रीटमेंट पर करीब 8 लाख रुपये खर्च होने की बात भी बताई।

farah khan and shirish kunder

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3. फराह खान और शिरीष कुंदर

मशहूर फिल्म निर्देशक और कोरियोग्राफर फराह खान 43 साल की उम्र में IVF की मदद से मां बनी थीं। साल 2008 में उन्होंने ट्रिपलेट्स (तीन बच्चों) को जन्म दिया था। फराह कई इंटरव्यू में बता चुकी हैं कि बढ़ती उम्र की वजह से उन्हें गर्भधारण में मुश्किल हुई थी, जिसके बाद उन्होंने आईवीएफ का सहारा लिया।

4. महेश और हसीना जेथमलानी

प्रसिद्ध वकील महेश जेथमलानी और उनकी पत्नी हसीना जेथमलानी भी उन सेलिब्रिटीज में शामिल हैं, जिन्होंने IVF की मदद से अपने परिवार को आगे बढ़ाया। हसीना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि पहली बेटी के जन्म के लगभग 10 साल बाद उन्हें दोबारा गर्भधारण करने में परेशानी होने लगी। कई कोशिशों के बावजूद वह प्राकृतिक रूप से कंसीव नहीं कर पा रही थीं। इसके बाद उन्होंने फर्टिलिटी विशेषज्ञ की सलाह पर IVF ट्रीटमेंट कराया, जो सफल रहा और उन्होंने जुड़वां बेटों को जन्म दिया।

Disclaimer: आईवीएफ उन कपल्स के लिए बेहद उपयुक्त है, जो प्राकृतिक तरीके से गर्भधारण नहीं कर पा रहे हैं। अगर लंबे समय तक नेचुरल तरीके से कंसीव न हो तो फर्टिलिटी एक्सपर्ट की राय पर सही उपचार लिया जा सकता है।