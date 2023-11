जान जोखिम में डाल सकता है निमोनिया, आज ही छोड़ दें अपनी ये खराब आदतें

Habits can increase the risk of pneumonia : निमोनिया काफी गंभीर बीमारी है। जटिल रूप धारण करने पर यह जान जोखिम में भी डाल सकती है। आइए जानते हैं किन आदतों से बढ़ जाती है निमोनिया होने का खतरा?

Habits can Increase the risk of pneumonia : सांस से जुड़ी बीमारी काफी ज्यादा गंभीर मानी जाती है। इन बीमारियों में अस्थाम, सीओपीड, निमोनिया इत्यादि शामिल है। निमोनिया एक ऐसी समस्या है, जो बड़ों की तुलना में बच्चों को अधि होता है। यह काफी ज्यादा गंभीर बीमारी है। निमोनिया की समस्या बढ़ जाने पर मृत्यु को जोखिम बढ़ जाता है। निमोनिया के मामले जटिल होने पर सेप्सिस. फेफड़ों में गंभीर संक्रमण और श्वसन विफलता का खतरा रहता है। बच्चों के अलावा यह बुजुर्गों को भी हो सकता है। दरअसल, इन अवस्था में हमारी इम्यूनिटी काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है. जिसकी वजह से निमोनिया का अटैक बढ़ जाता है। निमोनिया जैसी गंभीर बीमारी के प्रति जागरुक करने के लिए हर साल 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस (World Pneumonia day 2023 ) मनाया जाता है। निमोनिया होने के पीछे कई बार हमारी जीवनशैली की आदतें हो सकती हैं। इस विषय पर नोएडा स्थित हीलिंग केयर सेंटर के ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अंकुर गुप्ता का कहना है कि निमोनिया के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। अगर आप निमोनियों से सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो अपनी आदतों में बदलाव करें। आइए विस्तार से जानते हैं किन आदतों की वजह से होता है निमोनिया का खतरा?

धूम्रपान का सेवन

धूम्रपान का सेवन करने वालों को निमोनिया का खतरा रहता है। रिसर्च में पाया गया है कि जो व्यक्ति धूम्रपान का सेवन करते हैं, उन व्यक्तियों में लीजियोनेला निमोनिया का खतरा 3.75 गुना अधिक होता गै। दरअसल, जब आप सिगरेट, बीड़ी जैसी चीजें पीते हैं, तो इससे निकलने वाला धुआं आपके फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। इसकी वजह से सांस से जुड़ी बीमारी का खतरा रहता है, जिसमें निमोनिया भी शामिल है।

साफ-सफाई का ध्यान न रखना

निमोनिया होने का खतरा मुख्य रूप से बैक्टीरिया, वायरस और कवक जैसे कई तरह के संक्रमण की वजह से हो सकता है। इन सभी हानिकारक रोगजनकों को श्वसन तंत्र में प्रवेश करने से बचाने के लिए हाथों की साफ-सफाई बेहद जरूरी होती है। अगर आप अपने हाथों को अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं, तो यह खाने, नाक इत्यादि के जरिए आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। ऐसी स्थिति में निमोनिया होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो करीब 20 सेकंड तक साबुन से अपने हाथों को धोएं। साथ ही समय-समय पर सैनिटाइटर का इस्तेमाल करना न भूलें।

खानपान सही न होना

कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि खानपान सही न होने की वजह से भी फेफड़ों में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मुख्य रूप से अगर आप प्रोसेस्ड मीट और प्रोसेस्ड चीजों का सेवन करते हैं, तो फेफड़ों में सूजन का खतरा बढ़ जाता है। दरअसल, इन चीजों में नाइट्राइट होता है, जिससे फेफड़ों की तकलीफ बढ़ जाती है। वहीं, एल्कोहल में मौजूद सल्फाइट्स से भी निमोनिया का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए कोशिश करें कि अगर आप खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इन चीजों से दूरी बनाकर रखें।

निमोनिया के जोखिमों से बचने के लिए आप इन चीजों से दूरी बनाकर रखें। ताकि आप एक सुरक्षित जीवन जी सकें। अगर आपकी परेशानी काफी ज्यादा बढ़ रही है, तो अपने हेल्थ केयर एक्सपर्ट की मदद जरूर लें।