इन 5 समस्याओं का मतलब है पैरों की नसों का ब्लॉक होना, लक्षण दिखे तो हो जाएं सावधान

दर्द के अलावा पैरों में कुछ और भी लक्षण हैं जो पैरों में नसें ब्लॉक हो जाने के बाद दिखायी दे सकते हैं।

Symptoms of leg nerves blockage: नसें शरीर के कोने-कोने में पोषण और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती हैं। लेकिन, जब नसों में कुछ समस्या आ जाए या नसों में किसी तरह की ब्लॉकेज हो तो ब्लड सर्कुलेशन में रूकावट आने लगती है। वहीं, खराब ब्लड सर्कुलेशन (bad blood circulation) की वजह कुछ समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। पैरों में दर्द ऐसी ही एक समस्या है जो नसों में रूकावट और ब्लॉकेज का संकेत हो सकती है। लेकिन, दर्द के अलावा पैरों में कुछ और भी लक्षण हैं जो पैरों में नसें ब्लॉक हो जाने के बाद दिखायी दे सकते हैं। इन लक्षणों (symptoms of blockage in nerves of leg) के दिखने के बाद ब्लॉकेज को क्लीन करने और इस समस्या का पूरा इलाज करना जरूरी है। पढ़ें उन लक्षणों के बारे में-

पैरों की नसें ब्लॉक होने के गम्भीर लक्षण (Signs of nerve bloackage in legs in hindi)

पैर ठंडे पड़ना (Nerve blockage symptoms-Cold feet)

जब पैरों की नसों में ब्लॉकेज बढ़ जाती है तो इससे पैर और तलवे ठंडे पड़जाते हैं। यह समस्या आपको सर्दियों के अलावा गर्मियों में भी महसूस हो सकती है।

घुटनों के आसपास सूजन (Nerve blockage symptoms-Tenderness and swelling around joints)

नसों में ब्लॉकेज की वजह से आपके घुटनों और उसके आसपास की जगह पर सूजन भी हो सकती है। कई बार मरीजों के पूरे पैर में भी सूजन देखी जा सकती है।

नसें नीली पड़ना (Nerve blockage symptoms- Dark Color Of Nerves)

रक्त का संचार सही तरीके से ना हो पाने के कारण पैरों की नसें हार्ट होने लगती हैं। इसके साथ ही उनका रंग काला या गहरा नीला भी हो सकता है। यह गम्भीर संकेत है और आपको इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

इसके अलावा पैरों में अकड़न और प्रभावित जगह को छूने के बाद आपको बहुत अधिक दर्द भी महसूस हो सकता है।

क्यों ब्लॉक हो जाती हैं पैरों की नसें? (Nerve blocking causes)

पैरों की नसों के ब्लॉक होने की स्थिति तब बनती है जब नसों में ब्लड सर्कुलेशन या रक्त का संचार सही तरीके से नहीं होता। इससे नसों में दबाव बनने लगता है और इस बढ़े हुए प्रेशर के कारण नसों को बहुत नुकसान होता है। इन सबके चलते हैं पैरों में दर्द और अन्य समस्याएं होने लगती हैं।

