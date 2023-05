पैरों में झनझनाहट को न करें नजरअंदाज हो सकती है ये गंभीर बीमारी, डॉक्टर से तुरंत लें सलाह

Numbness and Tingling in feet and legs : हाथ-पैरों में होने वाली झनझनाहट को नजरअंदाज न करें। यह कई गंभीर परेशानियों की ओर इशारा कर सकता है। आइए जानते हैं इसके पीछे की प्रमुख वजहें क्या हैं?

Numbness and Tingling in feet and legs : कई बार एक ही पोजीशन में लंबे समय तक बैठे या फिर खड़े रहने की वजह से हाथों और पैरों में झनझनाहट होने लगती है। हम में से कई लोगों ने इस तरह की परेशानी का अनुभव किया होगा, लेकिन अक्सर हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। धीरे-धीरे यह परेशानी काफी बड़ा रूप धारण कर सकती है। इसलिए कभी भी हाथ-पैरों में झनझनाहट को नजरअंदाज न करें क्योंकि यह गंभीर परेशानी का कारण हो सकती है। आज हम आपको इस लेख में हाथ-पैरों में झनझनाहट के पीछे की वजह बताएंगे। आइए जानते हैं हाथ-पैरों में झनझनाहट के पीछे की क्या है बड़ी वजह?

हाथ-पैरों में झनझनाहट के पीछे की वजह? - Numbness and Tingling in feet and legs Causes

पैरों या हाथों पर दबाव पड़ना

हाथ-पैरों में झनझनाहट के पीछे की वजह हाथ-पैरों में लंबे समय तक दबाव पड़ना हो सकता है। दरअसल, अगर आप लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठते हैं, तो नसों पर दबाव पड़ने लगता है। ऐसे में शरीर के वह हिस्सा सुन्न हो जाता है, जिसकी वजह से हाथ-पैरों में झनझनाहट होने लगती है। अक्सर ऐसे मामले तब होते हैं, जब आप पैरों को या फिर हाथों को मोड़कर बैठते हैं। ऐसे में नसों पर काफी ज्यादा दबाव पड़ता है। इसलिए कोशिश करें कि लगातार 1 घंटे से अधिक एक ही पोजीशन में न बैठें। अपने पोजीशन को बदलते रहें।

डायबिटीज हो सकती है बड़ी वजह

कई बार डायबिटीज के मरीजों को भी इस तरह की परेशानी महसूस होती है। अगर आपके शरीर में ब्लड शुगर का लेवल काफी ज्यादा हाई हो जाता है, जो आपके पैरों के तलवों में झनझनाहट या फिर चींटी रेंगने की तरह महसूस होता है। ऐसे में कई बार हाथ-पैर सुन्न भी पड़ जाते हैं। लगभग 70 फीसदी डायबिटीज के मरीजों में इस तरह की परेशानी देखी गई है। इसलिए अगर आपको बार-बार हाथ पैरों में झनझनाहट हो रही है तो इस स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। वहीं, अपना ब्लड शुगर जरूर जांच कराएं।

विटामिन बी12 की कमी

शरीर में विटामिन बी12 की कमी होने पर भी हाथ-पैरों में झनझनाहट महसूस होता है। इस तरह की परेशानी 50 की उम्र से ऊपर के व्यक्तियों में अधिक देखी जाती है। इसके अलावा शरीर में विटामिन बी12 की कमी होने पर थकान, पाचन संबंधी परेशानी, मतली जैसा अनुभव होता है। इसलिए अगर आपको हाथ-पैरों में अधिक झनझनाहट होती है, तो इस स्थिति में तुरंत अपना विटामिन बी12 की जांच कराएं। ताकि समय पर इसके सप्लीमेंट्स लेकर इसकी कमी को दूर किया जा सके।

प्रेग्नेंसी भी हो सकती है वजह

कई बार प्रेग्नेंट महिलाओं को भी इस तरह की परेशानी काफी ज्यादा होती है। प्रेग्नेंसी में महिलाओं की शारीरिक क्षमता थोड़ी कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें अधिक आराम की जरूरत होती है। अगर आप प्रेगनेंसी में काफी ज्यादा प्रेशर में रहते हैं, तो आपको इस तरह की समस्या अधिक महसूस हो सकती है। इसलिए प्रेगनेंसी में हाथ-पैरों की झनझनाहट को कम करने के लिए आराम करें। शरीर को हाइड्रेट रखें।

शराब का अधिक सेवन

लंबे समय तक शराब का सेवन करने वालों को भी हाथ-पैरों में झनझनाहट की शिकायत होती है। इसका कारण शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इसके अलावा शराब का अधिक सेवन करने की वजह से नसें डैमेज हो सकती हैं, जो हाथ-पैरों में झनझनाहट का कारण बन सकती है। इसके अलावा आपको चलते समय परेशानी, हाथ-पैर कमजोर होना जैसा महसूस हो सकता है। ऐसे में शराब का सेवन सीमित करें।

हाथ-पैरों में झनझनाहट के पीछे कई अन्य बड़ी वजहें हो सकती हैं। इसलिए इस तरह की परेशानी को नजरअंदाज न करें। अगर आपको झनझनाहट लंबे समय से हो रहा है तो इस स्थिति में डॉक्टर से जांच जरूर कराएं।