Signs of Zinc Deficiency in Hindi: जिंक (Zinc) एक महत्वपूर्ण मिनरल है जिसका सेवन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किया जाता है। शरीर के विकास के लिए जिंक का सेवन जरुरी होता है। सही मात्रा में पोषक तत्वों का सेवन ना करने की वजह से शरीर में जिंक की कमी हो जाती है। शरीर में कई संकेतों की मदद से पहचाना जा सकता है कि आपके शरीर में जिंक की कमी हो गई है। सही मात्रा में जिंक का सेवन करके इस कमी को पूरा किया जा सकता है। जिंक का सेवन के लिए उन खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिनमे उच्च मात्रा में जिंक हो। तो आइए आपको उन संकेतों के बारे में बताते हैं जिनसे पता चलता है कि आपके शरीर में जिंक की कमी हो गई है।

शरीर में जिंक की कमी के संकेत (zinc deficiency signs & Symptoms in hindi)

बाल अधिक गिरते हैं (signs of zinc deficiency)

शरीर में जिंक (Zinc) की कमी की वजह से बाल झड़ने(Hair Fall) लगते हैं। शरीर में जिंक की मात्रा कम होने की वजह से बाल झड़ने की समस्या होने लगती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक रिपोर्ट के अनुसार जिंक की कमी की वजह से ऑटोइम्यून डिजीज हो जाती है जिसकी वजह से बाल झड़ने लगते हैं। इसलिए अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो यह जिंक की कमी के संकेत हो सकते हैं।

मुंहासे अधिक निकलते हैं

जिंक में एंटी-इंफ्लेमेट्री गुण होते हैं जो मुंहासों की समस्या दूर करने में मदद करते हैं। मगर जब आप पर्याप्त मात्रा में जिंक का सेवन नहीं करते हैं तो चेहरे पर मुंहासें होने लगते हैं।

भोजन बेस्वाद लगता है

स्वाद और सुगंध दोनों के लिए जिंक महत्वपूर्ण होता है। जब आपके शरीर में जिंक की मात्रा कम हो जाती है तो आपको खाने का स्वाद अच्छा नहीं लगता है।

वजन होने लगता है कम

जिंक की कमी वजन कम (Zinc deficiency causes Weight Loss) का कारण बन सकती है। जिंक आपके मेटाबॉल्जिम को प्रभावित कर सकता है। जिसकी वजह से वजन कम हो सकता है। वजन कम होने का कारण स्वाद में बदलाव और भूख कम लगना हो सकता है।

एलर्जी के लक्षण आते हैं नजर

जिंक की कमी की वजह से हमेशा तनाव और थकावट रहने लगती है।जिंक ब्लड में रिलीज होने वाले हिस्टामाइन को ब्लॉक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब अत्यधिक मात्रा में हिस्टामाइन आपके ब्लड में एकत्रित हो जाता है तो सूजन, छीक आना जैसे एलर्जी के लक्षण दिखने लगते हैं।