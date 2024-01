आंखों के इन 5 बदलाव से समझ जाएं गंभीर बीमारियों की चपेट में आ चुके हैं आप, इग्नोर करना पहुंचा सकता है अस्पताल

Eyes say about your health : आंखें हमारे स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ बयां कर सकती हैं। आइए जानते हैं इस बारे में-

Eyes say about your health : कहते हैं आंखें हमारे हर एक राज को खोल देती हैं, चाहे ये झूठ बोलने का हो या फिर गम छुपाने का, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आंखें आपके सेहत के बारे में भी बहुत कुछ बयां करती हैं। जी हां, आंखों पर अगर आप थोड़ा ध्यान देते हैं, तो इससे समय से पहले बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। इस लेख में हम आपको आंखों पर दिखने वाले लक्षणों के बारे में बताएंगे, जिससे आप कई बीमारियों का समय से पहले पता लगा सकते हैं। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से-

1. आंखों का रंग सफेद होना

आंखों का रंग गुलाबी या लाल के बजाय सफेद होना भी कई तरह की समस्याओं की ओर इशारा करते हैं। अगर आपकी आंखें काफी ज्यादा सफेद या पीली हो रही हैं, तो यह पीलिया की ओर इशारा करता है। यह ब्लड में बिलीरुबिन के स्तर बढ़ने की वजह से होता है।

2. आंखों से पानी आना

आंखों से पानी आने पर अक्सर हम सोचते हैं कि ये धूल या हवा की वजह से हुआ होगा, लेकिन हर बार ऐसा धूल की वजह से हो ये जरूरी नहीं होता है। आंखों से पानी आने के पीछे कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं, जिसमें डायबिटीज भी शामिल है। इस स्थिति में आंखों पर धब्बे भी नजर आते हैं। वहीं, ब्लड वेसेल्स के कमजोर होने की ओर भी यह लक्षण इशारा करते हैं।

3. आंखों में ड्राईनेस महसूस होना

आंखों में ड्राईनेस जैसा महसूस होना भी कई बीमारियों की ओर इशारा करते हैं। इसके मुख्य कारण आंखों में पर्याप्त रूप से आंसू न बनना होता है। इसके अलावा बढ़ती उम्र और कुछ दवाओं के साइड-इफेक्ट्स की वजह से भी आंखों में आंसू में ड्राईनेस महसूस होता है।

4. धुंधला सा दिखना

अगर आपको धुंधला सा नजर आ रहा है, तो अपने इस लक्षण को इग्नोर न करें। इस तरह के लक्षण कई गंभीर बीमारियों की ओर इशारा करते हैं। इन बीमारियों में माइग्रेन और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारी भी शामिल है। वहीं, ब्रेन ट्यूमर जैसी घातक बीमारी की वजह से भी आंखों में धुंधलापन नजर आता है।

5. डार्क सर्कल और सूजन होना

आंखों के आसपास डार्क सर्कल या फिर सूजन जैसे लक्षण नजर आने को भी सामान्य न समझें। इस तरह के लक्षण न सिर्फ बढ़ती उम्र की वजह से दिखते हैं, बल्कि यह किडनी डिजीज, एनीमिया और थायराइड जैसी बीमारियों की ओर भी इशारा करते हैं।

आंखें हमारी समस्याओं के बारे में बहुत कुछ बयां करती हैं। अगर आप आंखों में दिखने वाले बदलावों पर ध्यान देंगे, तो कई तरह की बीमारियों के बारे में पता लगाया जा सकता है।