आंखों पर दिखाई देते हैं किडनी डैमेज के ये 5 लक्षण, 99 फीसदी लोग कर देते हैं इग्नोर

Kidney Failure Signs Eyes : किडनी में अगर किसी तरह की परेशानी हो जाए, तो इसके लक्षण पूरे शरीर में दिखाई दे सकते हैं। कुछ लक्षण आंखों के आसपास भी नजर आते हैं, जिन्हें अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। आइए जानते हैं इन लक्षणों के बारे में-

VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Bhanu Mishra

Written by Kishori Mishra |Updated : March 3, 2026 1:08 PM IST

Kidney Damage Symptoms on eyes : किडनी हमारे शरीर का मुख्य अंग माना जाता है। इसकी मदद से ही शरीर की गंदगी को बाहर किया जा सकता है। ऐसे में किडनी का स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी होता है। अगर किडनी में किसी भी तरह की परेशानी होने लगे, तो यह आपको पूरे शरीर पर धीरे-धीरे नजर आने लगता है। हैरानी की बात यह है कि किडनी में अगर किसी तरह की दिक्कत हो, तो इसके लक्षण आंखों के आसपास भी दिखाई देते हैं। इस लेख में हम आपको आंखों के आसपास किडनी डैमेज के लक्षणों के बारे में बताएंगे। इस विषय की जानकारी के लिए हमने शालीमार बाग में स्थित फॉर्टिस हॉस्पिटल के नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर भानू मिश्रा से बातचीत की है। आइए जानते हैं डॉक्टर से किडनी डैमेज होने पर आंखों के आसपास दिखाई देने वाले लक्षण क्या हैं?

1आंखों के आसपास सूजन दिखाई देना

किडनी में किसी भी तरह की खराबी होने पर आंखों के आसपास सूजन दिखाई देने लगता है। मुख्य रूप से अगर आपको सुबह उठते ही आंखों के आसपास सूजन दिखे, तो इसे हल्के में बिल्कुल भी न लें। दरअसल, किडनी खराबी होने पर शरीर में सोडियम और पानी जमा होने लगता है। इसी वजह से आंखों के आसपास सूजन दिखाई दे सकते हैं।

आंखों के नीचे काले घेरे

आंखों के आसपास डार्क सर्कल दिखाई देने पर अक्सर हम इसे थकान या फिर नींद की कमी समझ लेते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता है। कई बार किडनी में खराबी होने की वजह से भी आंखों के आसपास डार्क सर्कल नजर आने लगता है। अगर आपको ऐसे लक्षण दिखाई दे, तो फौरन अपने एक्सपर्ट से सलाह लें।

आंखों में लालिमा और खुजली होना

किडनी में किसी तरह की खराबी होने पर हमारे शरीर में यूरिक एसिड और अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में आंखों के आसपास काफी ज्यादा खुजली और लालिमा नजर आ सकता है। अगर आपको ऐसे लक्षण दिखाई दे, तो एक बार अपने डॉक्टर की मदद लें। ताकि किडनी की परेशानी बढ़ने से पहले इलाज समय पर शुरू हो सके।

धुंधला दिखाई देना

आंखों से धुंधला दिखाई देना भी किडनी में खराबी की ओर इशाारा कर सकता है। दरअसल, किडनी में खराबी के कारण ब्लड प्रेशर प्रभावित होता है। बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशररेटिना को प्रभावित कर सकता है। इसकी वजह से आंखों की दृष्टि धुंधली हो सकती है। ऐसे में फौरन अपने एक्सपर्ट की राय लें।

आंखों के आसपास स्किन ड्राई होना

हमारे शरीर की किडनी अगर सही ढंग से कार्य न करे, तो शरीर को सही ढंग से मिनरल्स और विटामिन्स नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से स्किन ड्राई होने लगती है। ऐसे में आंखों के आसपास की स्किन भी ड्राई हो सकती है। अगर आपको ऐसे लक्षण दिखे, तो फौरन एक बार डॉक्टर से सलाह लें।

कब लें डॉक्टर से सलाह?

अगर आपको आंखों के आसपास इस तरह के लक्षणों के साथ पेशाब में झाग आना, पैरों में सूजन, थकान, यूरिन का लाल होना जैसे लक्षण दिखे, तो एक बार अपने डॉक्टर से संपर्क करें। ताकि आपका इलाज समय पर शुरू किया जा सके।

किडनी को कैसे रखें स्वस्थ?

अगर आप अपनी किडनी को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो कुछ टिप्स को अपना सकते हैं, जैसे-

  1. अधिक से अधिक पानी पिएं।
  2. डायबिटीज और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखने की कोशिश करें।
  3. अपने खाने में नमक को सीमित करें।
  4. डॉक्टर द्वारा सुझाए गए दवा को समय पर लें, इत्यादि।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

