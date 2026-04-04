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Symptoms of Liver Heat : गर्मी के सीजन में पाचन से जुड़ी दिक्कतें कई लोगों को होती हैं, जिसमें लिवर से जुड़ी समस्याएं भी शामिल हैं। इस सीजन में मुख्य रूप से लिवर में गर्मी बढ़ने लगती है। हालांकि, 'लिवर की गर्मी' मेडिकल भाषा का टर्म नहीं है, लेकिन अगर यह किसी तरह की समस्या की ओर इशारा करता है। मुख्य रूप से लिवर में गर्मी की परेशानी तब होती है, जब लिवर में सूजन, खानापना में गर्मी या फिर लाइफस्टाइल से जुड़ी कोई दिक्कत हो। लिवर में गर्मी होने पर कई तरह के लक्षण दिख सकते हैं, जिसपर ध्यान देने की बहुत ही जरूरत होती है। आइए शारदा हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर श्रेय श्रीवास्तव से जानते हैं किन कारणों से लिवर में गर्मी बढ़ती है, तो क्या करें??
लिवर में गर्मी बढ़ने पर शरीर में कई तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जो निम्न हैं-
लिवर में गर्मी के कुछ सामान्य कारण हो सकते हैं, जैसे-
ठंडी या फिर पेट को शांत करने वाली चीजों को खाने से लिवर हीट को काफी हद तक कम किया जा सकता है। आइए जानते हैं कुछ आसान से तरीके-
सौंफ का शरबत पिएं
लिवर में गर्मी को अगर आप शांत करना चाहते हैं, तो सौंफ का शरबत आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। सौंफ में पेट को ठंडा रखने का गुण होता है। इसे तैयार करने के लिए 2 चम्मच सौंफ लें, इसमें मिश्री को मिक्स करके अच्छे से ग्राइंड कर लें। अब इसे ठंडे पानी में मिक्स करके पिएं। आप चाहे, तो इसमें नींबू का रस भी एड कर सकते हैं। इससे लिवर की गर्मी को शांत करने में काफी हद तक मदद मिल सकती है।
गिलोय और आंवला रस भी लिवर की गर्मी को करे शांत
आंवला विटामिन सी का अच्छा सोर्स होता है। वहीं, गिलोय को भी इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में जाना ताहै। अगर आप इस मिश्रण का सेवन करते हैं, तो इससे लिवर की गर्मी को शांत करने में मदद मिल सकती है। यह पाचन में सुधार करने में काफी हद तक प्रभावी हो सकता है।
पर्याप्त रूप से पिएं पानी
लिवर की गर्मी को कम करने के लिए रोजाना 8 से 10 गिलास पानी पिएं। पानी पीने से शरीर की गंदगी को बाहर निकालने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही हमारा शरीर हाइड्रेट रहता है।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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