बच्चों में Norovirus के दिखाई देते हैं ये 4 लक्षण, डॉक्टर से जानें कैसे रखें उन्हें सुरक्षित

Norovirus symptoms in babies : बच्चों में नोरोवायरस होना काफी घातक हो सकता है। ऐसे में लक्षणों को पहचानकर फौरन डॉक्टर से संपर्क करें। आइए जानते हैं बच्चों में नोरोवायरस के लक्षण-

Norovirus Symptoms in Child

Norovirus Symptoms in Child : नोरोवायरस एक संक्रामक वायरस है। यह वायरस किसी भी उम्र के लोगों को अपनी चपेट में ले सकता है, लेकिन 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों में इसके फैलने का खतरा अधिक रहता है। नोरोवायस से संक्रमित होने का कारण, दूषित भोजन, पानी या फिर संक्रमित एरिया को छूना हो सकता है। बच्चों में अगर यह संक्रमण फैल जाए, तो काफी गंभीर हो सकती है। नोरोवायरस से संक्रमित बच्चों में अचानक उल्टी और दस्त होना जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। Narayana Health SRCC Children's Hospital के पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपेटोलॉजी, कंसल्टेंट डॉ. आदित्य कुलकर्णी का कहना है कि अधिकांश बच्चों में यह बीमारी आराम और सही हाइड्रेशन से ठीक हो जाती है, लेकिन छोटे बच्चों में सबसे इसका खतरा अधिक हो सकता है। मुख्य रूप से उन्हें डिहाइड्रेशन हो सकता है, जो काफी बढ़ भी सकता है।

डॉक्टर कहते हैं कि अक्सर माता-पिता को लगता है बच्चों की उल्टी अभी हुई है, कुछ समय में ठीक हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें कि शुरुआती घंटे ही बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए अगर आपको नोरोवायरस के लक्षण दिखे, तो फौरन अपने डॉक्टर से सलाह लें। आइए जानते हैं बच्चों में नोरोवायरस के लक्षण क्या हैं?

बच्चों को लगातार उल्टी होना

हल्की-फुल्की उल्टी सामान्य हो सकती है, लेकिन अगर बच्चा बार-बार उल्टी कर रहा है, कुछ भी पीने के बाद तुरंत बाहर आ जाता है या कई घंटों तक उल्टी जारी रहती है, तो यह गंभीर संकेत है। मुख्य रूप से अगर छोटे बच्चों में इस स्थिति के कारण शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इसलिए आपको फौरन डॉक्टर से संपर्क की जरूरत होती है।

हिहाइड्रेशन होना

डिहाइड्रेशन के कारण उनके होंठ और मुंह सूख सकते हैं, आंखें धसी-धसी सी हो सकती हैं, रोते समय आंसू न आना, पेशाब कम होना या कई घंटों तक पेशाब न आना गंभीर संकेत हो सकते हैं। ऐसे में फौरन डॉक्टर से सलाह लें।

अत्यधिक सुस्ती या कमजोरी

अगर बच्चा बहुत ज्यादा सुस्त है, बार-बार सो रहा है, उठाने पर भी ठीक से प्रतिक्रिया नहीं दे रहा या अपने आसपास की चीजों में रुचि नहीं ले रहा, तो यह गंभीर स्थिति हो सकती है।

यह शरीर में बढ़ती कमजोरी या डिहाइड्रेशन का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत होती है।

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तेज या लगातार बुखार

अगर बुखार कम होने के बजाय बढ़ रहा है या लंबे समय तक बना हुआ है, साथ में उल्टी और खाना-पीना कम हो गया है तो तुरंत मेडिकल जांच जरूरी है। यह किसी गंभीर संक्रमण का संकेत हो सकता है।

रेड फ्लैग्स हो सकते हैं ये संकेत

कुछ लक्षण बच्चों में काफी ज्यादा घातक हो सकते हैं, जिसे नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसे-

बच्चों में लगातार थकान या ज्यादा नींद आना

उन्हें चक्कर या कमजोरी जैसा फील होना

मुंह और होंठ काफी ज्यादा सूखना

पेशाब काफी कम होना

उल्टी या मल में खून आना

नोरोवायरस के लक्षण दिखने पर क्या करें?

अगर बच्चे में नोरोवायरस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो आपको कुछ बातों पर ध्यान देने की जरूरत होती है, जैसे-

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बच्चे को बार-बार थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ORS दें।

एक बार में ज्यादा पानी पिलाने की बजाय छोटे-छोटे सिप्स दें।

बच्चे को समय-समय पर ब्रेस्टफीड कराते रहें।

उल्टी कम होने के बाद हल्का और सॉफ्ट खाना शुरू करें

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।